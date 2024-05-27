Что кухня может рассказать о характере хозяйки

Обстановка на кухне может очень многое рассказать о характере ее хозяйке. Стиль и основные геометрические формы, присутствующие в интерьере, напрямую связаны с типом личности, поведением и привычками человека.







Стилевое оформление

Классический стиль

Хай-тек

Прованс

Минимализм

Кантри

Геометрия на кухне

Круг

Квадрат

Прямоугольник

Треугольник

Многое о характере хозяйки и ее внутреннем мире сможет рассказать стиль, выбранный для оформления кухни.И дело не только в обстановке, а еще и в атмосфере, которая царит в помещении, где все члены семьи собираются за одним столом.Если кухня в классическом стиле, сразу ясно, что в доме проживают практичные люди, которые предпочитают основательно и аккуратно подходить к делу. Обладательница классической кухни, как правило, не любит перемен и предпочитает стабильность. В готовом интерьере гармонично сочетаются современная техника, деревянная отделка и благородные цвета, которые долгое время будут радовать глаз и не требовать косметического ремонта. Хозяйка умеет превосходно готовить, но предпочитает проверенные годами рецепты и не слишком часто балует свою семью кулинарными экспериментами.Кухня в стиле хай-тек говорит о многофункциональности, поэтому на такой кухне очень много различной бытовой техники, основная цель которой максимально облегчить задачу хозяйке при приготовлении еды. Здесь царят идеальный порядок и изобилие гладких сверкающих поверхностей. Хозяйка такой кухни определенно знает, чего хочет от жизни и как этого добиться. Она не намерена проводить много времени за плитой, поскольку очень увлечена своей карьерой и часто работает в ущерб отдыху. По этой причине она выбирает кухню, на которой все будет лежать на своих местах и не отвлекать от работы.Обстановка на кухни, выполненной в стиле прованс, получается очень уютной и теплой: много растений, баночек с травами и бытовой техники. Становится понятно, что хозяйничает на кухне девушка творческая и имеющая привычку все делать идеально.Гармония внутреннего мира проявляется в умении подбирать сочетания цветов, форм, текстур и материалов. Хозяйка такой кухни реалистка и смотрит на все жизненные ситуации по-философски. Она умеет находить выход из самых сложных ситуаций, у нее много друзей и увлечений. К такому человеку с радостью приходят в гости и наслаждаются кулинарными изысками.Кухня, оформленная в стиле минимализм, говорит о том, что ее хозяйка склонна впадать в крайности. В помещении нет ничего лишнего, поэтому в такой обстановке гостям и членам семьи скучно проводить время. В голове у ее обладательницы всегда множество идей и фантазий, которые она успешно воплощает в жизнь, из-за чего кухня для нее является местом отдыха и освобождения от мыслей. Она часто устраивает грандиозные вечеринки и пробует приготовить блюда по самым необычным рецептам.Стиль кантри ценят спокойные и уравновешенные личности, предпочитающие современные удобства. Готовый дизайн отличается уютом и функциональностью. Хозяйка ценит комфорт и старается сделать все, чтобы избавить себя от лишних хлопот. В помещении не будет «умной» техники, которой можно управлять при помощи телефона, или холодильника, подключенного к виртуальному голосовому помощнику.Обстановка на кухне такой хозяйки отличается практичностью: функциональная мебель, удобная система хранения, легко моющиеся поверхности. Все говорит о том, что здесь живут гостеприимные хозяева, готовые быстро накрыть стол, если к ним неожиданно зашли друзья или родственники.При планировке кухни дизайнеры учитывают метод психогеометрии, который позволяет определить тип личности хозяйки и создать интерьер, в котором ей будет комфортно находиться.Самый теплый, семейный и социальный контур личности, который говорит о том, что женщина — коммуникатор и хранительница семейного очага. На такую кухню не приглашают, а ведут за руку, чтобы отогреть душу, поплакаться в жилетку и получить вкусный кусок пирога.Гармония для хозяйки такая же ценность, как люди и отношения с ними. Ее кухня теплая во всех смыслах, от цветов или пряных трав на подоконнике и кошки в кресле до вышитой скатерти и созидательного хаоса при готовке.Если на кухне преобладают квадратные формы, то будьте уверены — здесь проживают консервативные и трудолюбивые люди. Хозяйка верна традициям, уделяет внимание деталям и легко усваивает новую информацию. К новинкам и экспериментам она относится с подозрением, что подтверждают простая, но функциональная мебель, удобная система хранения и идеальный порядок.Прямоугольные формы на кухне говорят о том, что хозяйка помещения любит перемены и всегда настроена на общение. У нее импульсивный и непредсказуемый характер, а на кухне может царить творческий беспорядок. Она часто берется за воплощение новых идей, но редко доводит дело до завершения.На кухне, где царит изобилие треугольных форм, хозяйничают лидеры, которые всегда добиваются своей цели и умеют контролировать несколько процессов одновременно. Такие хозяйки весьма практичны и предприимчивы, предпочитают выставлять на показ элитные вещи, но стараются делать это непринужденно. Готовить обладательница этого интерьера не любит, поэтому чаще она питается в ресторанах или ходит в гости.