Вещи, которые здорово смотрятся только на картинках в интернете

Обустройство дома — дело непростое. Никто не застрахован от сомнительных покупок, о которых потом придется жалеть.



Что-то мы приобретаем по незнанию, а что-то — поддавшись моде или соблазнившись низкой ценой. Например, неудобные стулья, трудную в уходе стеклянную перегородку или непрактичные двери, которые мы ни за что бы не купили снова, если бы могли отмотать время назад.

Раковина-чаша

Яркая мебель

Двери-купе

Светильник с бумажным абажуром

Мебель из одной коллекции

Столы с тиснением под дерево

Ковры с высоким ворсом

Барные стулья

Стеклянная перегородка в душевой

Короткий кран

Кожаный диван

Раковина-чаша определенно выглядит куда более стильно, чем стандартные модели на ножке или с тумбой. Но в магазине сантехники никто не предупреждает о том, насколько такие раковины неудобны в использовании и уходе.В отличие от обычных раковин, они более подвержены сколам и повреждениям. Их надо мыть не только внутри, но и снаружи. Вода может разбрызгиваться за пределы чаши, поэтому в месте стыка со столешницей часто появляется плесень.Мебель, выполняющая роль яркого пятна в интерьере, выглядят устаревшей, считают некоторые дизайнеры. Вопреки расхожему мнению, кресло смелого цвета на фоне нейтрального интерьера будет смотреться не оригинально, а неуместно и даже по-детски.Двери-купе позволяют рационально использовать пространство, в особенности в тех домах, где этого самого пространства не хватает. Дизайнеры интерьеров в шутку называют их деревянными занавесками, и, кажется, это не лишено смысла. Большинство моделей пропускают звуки и запахи, поскольку недостаточно плотно прилегают к стене.Люстры и бра с абажуром из бумаги дешевые, а потому довольно популярные. Но дизайнеры недолюбливают такие модели, потому что, на их взгляд, они «простят» интерьер и выглядят скучно.А очистка бумажного абажура требует особой сноровки, поскольку ему противопоказана и влажная чистка, и чистка пылесосом на высокой мощности.Готовые комплекты мебели обычно стоят дороже, а еще выглядят скучно и примитивно. Дизайнеры призывают нас быть смелее и не стесняться сочетать разные стили, коллекции и материалы. Именно благодаря такому миксу рождается уникальный интерьер.Столешницы с тиснением или, хуже того, с плиткой — это сущее наказание. Да, они выглядят богаче и интереснее, но внешний вид явно не стоит тех усилий, которые вы будете вынуждены прикладывать для поддержания чистоты.Если не покрывать стол скатертью, то грязь будет забиваться в углубления, а вывести ее оттуда весьма непросто. Более того, на рельефной поверхности, которая постоянно контактирует с влагой, бактерии размножаются быстрее.Пушистые ковры приятны на ощупь, но крайне привередливы в уходе. Длинный ворс притягивает грязь, пыль, шерсть домашних животных и волосы. Спустя пару месяцев такие ковры теряют свой блеск и начинают выглядеть далеко не лучшим образом, а химчистка влетает в копеечку. Специалисты рекомендуют выбирать безворсовые плетеные ковры, которые проще чистить, да и выглядят они более стильно и современно.Барные стулья могут стать изюминкой кухни или любой другой комнаты. Но очень важно найти баланс между эстетикой и практичностью. Стулья без спинки неудобны, однако выглядят более минималистично и могут поместиться даже на самой маленькой кухне. Наличие спинки и подлокотников привносит комфорт, но требует дополнительного пространства. Табуреты с поворотным сиденьем проще в использовании: их не надо толкать или тянуть, чтобы забраться на них или слезть с них. Однако они небезопасны для детей или людей в возрасте.Душевые перегородки из стекла стильно выглядят, а еще с ними ванная комната кажется больше. Производители уверяют, что стеклянные ширмы моются очень просто — с помощью скребка и специального средства. Это верно, однако они умалчивают о том факте, что протирать стекло нужно каждый раз после душа, чтобы на нем не оставалось следов капель.Смесители в ванной обычно короче, чем на кухне. Оно и понятно: на кухне краны устанавливают высоко, чтобы было удобно мыть посуду и набирать воду в кастрюли и другие емкости. А в ванной их крепят низко, чтобы предотвратить разбрызгивание воды по сторонам. Однако короткие краны не всегда удобны. Некоторые их обладатели говорят, что такие смесители — это настоящий кошмар: их нельзя повернуть, и при мытье рук нередко возникает ощущение тесноты, ладони будто упираются в стенки раковины.При выборе крана надо полагаться не столько на свои предпочтения, сколько на эргономические пропорции, которые зависят от размера раковины и вашего роста.Кожаная мебель смотрится красиво, но она весьма дорогая, да и не особо практичная. На коже более заметны царапины и потертости, ее легко могут повредить маленькие дети или домашние животные, а ремонт обойдется в кругленькую сумму.За таким покрытием нужно ухаживать: держать подальше от солнечного света и радиаторов, очищать, обрабатывать специальными средствами и увлажнять, чтобы не допустить пересыхания. Диваны с натуральной кожаной обивкой имеют свойство нагреваться в жару, поэтому сидеть на них летом не так уж комфортно.