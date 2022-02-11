Как покупать и готовить продукты, чтобы не пришлось их выбрасывать в ведро

Прокисшее молоко, сыр с плесенью, гнилые фрукты – и это далеко не весь список того, что мы выбрасываем в мусорное ведро минимум раз в неделю.

Мы предлагаем не заниматься расточительством, тратя деньги на продукты, о которых потом все забывают, а подходить к покупке и потреблению еды с умом. Как это сделать, читайте в нашей статье.

Совет 1: Ходите в магазин со списком продуктов

Список продуктов позволит не покупать лишнего.

Согласно статистике, на еду приходится 70,5% спонтанных покупок (теперь вы знаете, куда тратите большую часть своей зарплаты). Чтобы не приходилось выбрасывать овощи, фрукты и молочную продукцию, купленную по причине «а вдруг пригодится», заранее составляйте список еды, по мере опустения холодильника. Эффективно будет прикрепить на дверцу холодильника стикер, положить рядом ручку и пополнять список каждый раз, когда вспоминаете о нужном продукте. Например, выливая в утренний кофе последнее молоко, сразу помечайте, что его нужно купить при следующем походе в магазин.

Также специалисты рекомендуют разбивать список на более мелкие, например, по магазинам, в которых вы планируете покупать товар (продуктовый, хозяйственный и так далее), или по отделам (кондитерский, фрукты и овощи и прочие).

Совет 2: Покупайте скоропортящиеся продукты в небольших количествах

Если не хотите возиться с листками либо постоянно забываете о них, скачайте на телефон специальное приложение, например, Remember the Milk.

Лучше за раз покупать одну бутылку молока.

В список продуктов, которые выбрасывают чаще всего, входят фрукты, овощи, молочная продукция, хлеб. Также в мусорном ведре нередко оказываются остатки приготовленных блюд. Чтобы минимизировать количество отходов, старайтесь покупать в большом количестве только те продукты, которые могут храниться несколько месяцев: крупы, макароны, сахар, соль, тушенку и другие. Что касается скоропортящейся еды, то ее стоит покупать понемногу из расчета на два-три дня. Так вы не будете забывать о содержимом холодильника и сможете вовремя все съедать. И не забывайте по возможности готовить блюда не более, чем на два приема пищи. Согласитесь, несколько дней подряд есть плов или суп достаточно утомительно и к тому же чревато последствиями.

Совет 3: Меньше экспериментируйте на кухне

Если не уверены в рецепте, не используйте его.

Каждой хозяйке хочется освоить как можно больше новых рецептов, особенно, учитывая тот факт, что социальные сети практически каждый день предлагают варианты простых и вкусных блюд. Однако не стоит слишком увлекаться – как правило, такие рецепты предполагают покупку большого количества дополнительных продуктов, которые вы редко кушаете в обычные дни, и часть из них остается неиспользованной. Не стоит забывать и о том, что кулинарный эксперимент может оказаться неудачным, и в мусорное ведро отправятся не только оставшиеся ингредиенты, но и готовое блюдо.

Совет 4: Проводите ревизию в холодильнике

Перед тем, как идти в магазин, проверьте содержимое холодильника.

Бродить по магазину и пытаться вспомнить, что же лежит у вас в холодильнике – неблагодарное дело. Как показывает практика, в результате среди покупок оказываются именно те продукты, которых еще в избытке. А вот действительно нужные оказываются в списке забытых. Чтобы такие ситуации происходили как можно реже, чаще проводите ревизию в холодильнике. Так вы будете знать, что у вас есть, а что заканчивается.

Обратите внимание: Скоропортящиеся продукты и остатки блюд лучше держать на средней полке, которая находится напротив ваших глаз, или на дверце: так вы точно про них не забудете. Еще одна хитрость – складывать еду в прозрачные контейнеры, чтобы сразу видеть, что в них находится.

Совет 5: Продлевайте свежесть продуктов

Молоко можно положить в морозилку.

Существует множество полезных лайфхаков, как продлить срок годности продуктов:

• Ягоды сразу после покупки нужно вымыть водой с несколькими каплями уксуса, чтобы они дольше оставались свежими и не покрывались плесенью.

• Мясо, которое вы планируете отправить в морозилку, нужно обернуть фольгой. Так оно не будет высыхать в процессе заморозки.

• Если вы храните овощи в ящике или в коробке, добавьте туда влагопоглатители. Ими могут выступать бумажные полотенца, мешочки с содой или сырым рисом. Также можно спросить в магазине специальные адсорбирующие кристаллы, по функциям похожие на силикагель, который кладут в коробки с обувью. Данное средство можно класть не только в ящики с овощами, но и к продуктам, которые хранятся в плотно закрытой упаковке. Эта хитрость предотвратит появление затхлого запаха.

• Молоко входит в категорию продуктов с небольшим сроком годности, но покупать его каждые несколько дней не всегда удобно. Отличным выходом из ситуации станет заморозка: перелейте молоко в пластиковую бутылку и отправьте в морозильную камеру. В таком состоянии оно может храниться около трех месяцев, использоваться как для питься, так и для приготовления различных блюд. Не переживайте, если при разморозке молоко станет неоднородным – просто хорошенько перемешайте его перед использованием.

• Свежие яйца можно смешать с солью (для приготовления соленых блюд) и с сахаром (для приготовления сладких блюд), а затем отправить в морозильную камеру. В таком виде они спокойно могут храниться до года.

• Любые блюда, которые вы готовите в больших количествах и не успеваете съесть, замораживайте. Так они точно не пропадут, а вы сможете в любой момент разогреть их на завтрак или ужин.

Совет 6: Найдите применение остаткам

Буряк нужно использовать полностью.

Перед тем, как приступать к приготовлению блюда, сразу подумайте, что будете делать с остатками продуктов. Например, в ящике лежит только большая морковка и полностью она на суп не нужна. Что вы будете делать с оставшейся половиной? Просто положить в холодильник до лучших времен – не вариант. А вот приготовить на ужин салат с морковкой, чесноком и майонезом – хорошая идея. То же самое с молоком – часть пакета вы используете для приготовления блинов, а вторая часть останется для кофе, который все члены семьи пьют с добавлением молока.

Совет 7: Доготовьте вчерашнее блюдо

Из вчерашних макарон получится отличная запеканка.

Боитесь, что еды не хватит на всех, а потому готовите все большими порциями? С одной стороны, это хорошо – никто не остается голодным, а с другой – возникает вопрос: что делать с остатками обеда, если нет желания есть на завтрак обед и ужин макароны по-флотски? Предлагаем приготовить из оставшейся еды новое блюдо. Например, из риса и овощей получается прекрасная запеканка с яйцом. Если осталось вареное филе или другое мясо, его можно перекрутить через мясорубку и из полученного фарша приготовить котлеты либо фрикадельки. Что касается черствого хлеба, то это отличная основа для гренок, сухариков для салата, тостов.

Совет 8: Делитесь едой

Продукты, которых у вас в избытке, можно отнести друзьям.

Часто нас соблазняют различные акции и распродажи по типу «Купите три бутылки молока по цене двух». В результате в холодильнике появляются продукты с небольшим сроком годности, которые вы просто не успеваете съесть до того, как он закончится. Попали в такую ситуацию? Не беда, едой всегда можно поделиться. Представьте, что вы родители, которые снабжают пирожками, вареньем и консервацией детей, приезжающих в гости. Так, коллега вряд ли откажется от йогурта, друг оценит вкусные сэндвичи с сыром, колбасой и овощами, а соседка поблагодарит за ягоды, которые нужны ей для приготовления компота или варенья.

Совет 9: Заморозьте готовые блюда порционно

Порцию блюда можно быстро разогреть и сразу съесть.

Большинство женщин настолько заняты на работе, что у них совсем не остается времени на кулинарию. Им гораздо приготовить на выходных несколько блюд, которых хватит на неделю, чем каждый вечер стоять у плиты. Чтобы готовая еда не пропадала, ее можно рассортировать порционно по контейнерам, чтобы было удобнее разогревать, и отправить в морозилку. Вместо пластиковых емкостей также можно использовать пищевую пленку или пакеты для заморозки. Еще один вариант – приготовить полуфабрикаты, например, нашинковать капусту, очистить лук и морковь, чтобы потом тратить меньше времени на приготовление борща.

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