6 вещей, которые нельзя делать со спиртом в домашних условиях, чтобы не навредить

1. Соединять медицинский препарат с отбеливателем

Спирт с отбеливателем образуют токсичное соединение / Фото: odezhda.guru

2. Использовать этанол вблизи открытого пламени

Пользуйтесь спиртом подальше от огня / Фото: i2.imageban.ru

3. Пользоваться препаратом в плохо проветриваемых помещениях

При уборке со спиртом открывайте все окна и двери для проветривания / Фото: i.mycdn.me

4. Очищать этанолом определенные поверхности

Спирт плохо влияет на многие поверхности / Фото: severdv.ru

5. Применять препарат для обеззараживания всех ран подряд

Не используйте спирт как антисептик, иначе иссушите кожу рук / Фото: recreoviral.com

6. Глотать спирт

Не наливайте спирт в питьевые емкости, его легко перепутать с водой / Фото: cdn2.autocentre.ua