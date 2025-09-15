Осенняя санитарная обрезка деревьев

В конце дачного сезона, когда собран весь урожай ягод и фруктов, а декоративные растения закончили свое цветение, опытные дачники обязательно проводят плановую санитарную обрезку деревьев и кустарников.

Основная цель данного мероприятия – оздоровление растений и удаление поврежденных побегов, мешающих развитию и росту саженцев и ухудшающих их зимостойкость.

Лучшее время для всех видов обрезки садовых насаждений (формировочная, омолаживающая, санитарная, прореживающая) – после окончания листопада. Обычно садоводы планируют работы в саду на конец октября – ноябрь. А сразу после проведения обрезки и уборки растительных остатков желательно обработать деревья и кусты современными средствами против вредителей и инфекционных болезней.Обрезку проводят в сухую погоду, так как проникающая в раневые поверхности древесины влага, замедляет процессы заживления, рубцевания и формирования новых тканей и способствует активизации болезнетворных микроорганизмов: спор грибка, микробов и бактерий.сломанные;засохшие; треснувшие;заселенные вредителями;с признаками болезней; переплетающиеся между собой;растущие внутрь и загущающие крону;слабые и тонкие.Дополнительно рекомендуется подрезать до здоровой почки самые высокие побеги, выбивающиеся из ранее сформированного силуэта кроны. Тонкие ветки обрезают остро заточенным секатором, а крупные – с помощью ручной, бензо- или электрической пилы.По отзывам опытных дачников, осень – наиболее благоприятная пора для обрезки растений. Приготовившиеся к периоду покоя деревья с легкостью переносят удаление даже самых крупных и скелетных ветвей, которые по какой-либо причине следует убрать.Обработка ран на деревьях с помощью садового вараБольшие по площади срезы рекомендуется сразу продезинфицировать, обработав их раствором железного купороса (10%), медного купороса (5%) или перманганата калия (1%). Антисептические растворы уничтожат патогенную микрофлору и подготовят растения к следующему этапу – герметизации ран.Для ускорения процессов заживления садоводы используют садовый вар или садовую замазку, купленную в магазине или приготовленную самостоятельно из смеси глины, коровяка, воска и соломы с добавлением стимуляторов роста. Состав наносят на сухую поверхность среза или очищенной раны с помощью подушечек пальцев, предварительно надев на руку перчатку, или шпателя.Уборка в саду и опрыскивание деревьевПосле мероприятия проводят обязательную уборку в саду. Все растительные остатки после санитарной обрезки насаждений: листья, падалицу, срезанные ветки и побеги, желательно вывезти с участка или сжечь, распилив большие ветки или порубив их топором. В собранном мусоре находят пристанище для зимовки личинки опасных насекомых и возбудители заболеваний, чтобы с приходом весны начать свою разрушительную деятельность в саду.Листья под деревьями, растущими на газоне, удобнее сгребать с помощью веерных грабель, а мумифицированные плоды и гниющую падалицу, как и грецкие орехи, выбирать вручную.После обрезки использованный садовый инструмент (пила, секатор) следует продезинфицировать спиртом или раствором марганцовки.Когда все растения в саду обрезаны, можно смело приступать к их обработке (опрыскиванию) фунгицидами и инсектицидами против болезней и вредителей. Главное, чтобы температура воздуха была не ниже +5°C, иначе эффективность некоторых препаратов сводится к минимуму. Использование пестицидов поздней осенью в саду считается наиболее безопасным для растений и будущего урожая, так как львиная доля токсических веществ за холодный период успевает полностью разложиться.Пусть ваш сад станет настоящей гордостью и украшением участка!