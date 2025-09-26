Самые странные пародии на Стоунхендж

Древний и таинственный Стоунхендж, расположившийся на просторах графства Уилтшир в Англии, вне всяких сомнений, один из самых знаменитых археологических памятников в мире, вдохновляющий современных строителей на возведение его копий в сотне различных мест по всему свету.
Некоторые из них предпочитают создавать точные копии монументального сооружения, а другие — вариации на тему.настолько экстравагантны, что имеют мало общего с оригиналом. Мы выбрали для вас самые необычные варианты святилища друидов.
1. Из машин
Стоунхендж из машин расположен недалеко от городка Аллайанс, на высоких равнинах штата Небраска. Он состоит из 39 винтажных американских автомобилей, образующих кольцо. Все сооружение покрыто краской-спреем серого цвета, призванной имитировать камень. Этот монумент в 1987 году создал Джим Рейндерс в память о своем отце.
2. Из пенопласта
Эта копия Стоунхенджа в натуральную величину построена из стайрофома и расположена в городе Нэчурал Бридж, штат Вирджиния, США. Ее создатель — Марк Клайн — подошел к вопросу крайне серьезно и потратил немало сил и времени на придание каждому «камню» оригинальной формы, консультируясь по поводу дизайна и размеров с экскурсоводом настоящего Стоунхенджа в Англии. Каждый блок этого сооружения помещен в яму и надет на стальную трубу, которая, в свою очередь, забетонирована в земле. Каждый «камень» стоит в правильной с астрономической точки зрения позиции.
3. Из лодок
Эта вариация на тему Стоунхенджа расположена на территории кемпинга Coopers Landing недалеко от Изли, штат Миссури, и состоит из шести вертикально вкопанных лодок.
4. Из телефонных будок
Стоунхендж из знаменитых британских красных телефонных будок когда-то стоял в тематическом парке развлечений в стиле рок-н-ролл под названием Freestyle Music Park недалеко от курортного городка на берегу атлантического океана Миртл-Бич, штат Южная Каролина, но был разобран и выброшен.
5. Из холодильников
Эта копия Стоунхенджа построена из холодильников. Конструкция простояла в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, почти 10 лет, но из-за многочисленных жалоб проживающего рядом населения в 2007 году также была уничтожена.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии