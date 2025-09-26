С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Лох.Без чего советски...
  • Grandad
    Понравилась мера наказания.4 грозные банды в...
  • Grandad
    Не Капитана Америки, а Капитана Америка.Почему форма коре...

Самые странные пародии на Стоунхендж



Самые странные пародии на Стоунхендж Древний и таинственный Стоунхендж, расположившийся на просторах графства Уилтшир в Англии, вне всяких сомнений, один из самых знаменитых археологических памятников в мире, вдохновляющий современных строителей на возведение его копий в сотне различных мест по всему свету.

Некоторые из них предпочитают создавать точные копии монументального сооружения, а другие — вариации на тему.
И тут уже фантазии создателей нет предела. Есть Стоунхенджи из бетона, стали, гранита и бамбука. Одни — постоянные строения, сами ставшие достопримечательностями, другие же — временные инсталляции на фестивалях. Многие настолько экстравагантны, что имеют мало общего с оригиналом. Мы выбрали для вас самые необычные варианты святилища друидов.

1. Из машин


Самые странные пародии на Стоунхендж Стоунхендж из машин расположен недалеко от городка Аллайанс, на высоких равнинах штата Небраска. Он состоит из 39 винтажных американских автомобилей, образующих кольцо. Все сооружение покрыто краской-спреем серого цвета, призванной имитировать камень. Этот монумент в 1987 году создал Джим Рейндерс в память о своем отце. Самые странные пародии на Стоунхендж Самые странные пародии на СтоунхенджСамые странные пародии на СтоунхенджСамые странные пародии на Стоунхендж

2. Из пенопласта


Самые странные пародии на Стоунхендж Эта копия Стоунхенджа в натуральную величину построена из стайрофома и расположена в городе Нэчурал Бридж, штат Вирджиния, США. Ее создатель — Марк Клайн — подошел к вопросу крайне серьезно и потратил немало сил и времени на придание каждому «камню» оригинальной формы, консультируясь по поводу дизайна и размеров с экскурсоводом настоящего Стоунхенджа в Англии. Каждый блок этого сооружения помещен в яму и надет на стальную трубу, которая, в свою очередь, забетонирована в земле. Каждый «камень» стоит в правильной с астрономической точки зрения позиции.
Самые странные пародии на Стоунхендж Самые странные пародии на СтоунхенджСамые странные пародии на Стоунхендж

3. Из лодок


Самые странные пародии на Стоунхендж Эта вариация на тему Стоунхенджа расположена на территории кемпинга Coopers Landing недалеко от Изли, штат Миссури, и состоит из шести вертикально вкопанных лодок. Самые странные пародии на Стоунхендж

4. Из телефонных будок


Самые странные пародии на Стоунхендж Стоунхендж из знаменитых британских красных телефонных будок когда-то стоял в тематическом парке развлечений в стиле рок-н-ролл под названием Freestyle Music Park недалеко от курортного городка на берегу атлантического океана Миртл-Бич, штат Южная Каролина, но был разобран и выброшен.

5. Из холодильников


Самые странные пародии на Стоунхендж Эта копия Стоунхенджа построена из холодильников. Конструкция простояла в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, почти 10 лет, но из-за многочисленных жалоб проживающего рядом населения в 2007 году также была уничтожена. Самые странные пародии на СтоунхенджСамые странные пародии на Стоунхендж

источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
лодка эта
джеймс рейндерс
марк клайн
наверх