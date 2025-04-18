Для чего на фрукты наклеивают маленькие стикеры и что за цифры на них указаны

На зарубежных фруктах часто можно заметить небольшие стикеры, на которых изображены непонятные символы, цифры или буквы. Иногда такие наклейки могут даже раздражать, поскольку они кажутся совершенно бесполезными и после них остаются частички клея. Но на самом деле наклейки служат для нас неким маркером, с помощью которого можно изучить информацию о продукте, и вот как это сделать.

1. Кто ввел обязательную маркировку фруктов

2. Какая информация указана на наклейках

3. Что означает код из пяти цифр, начинающийся с «3»

4. Что означает код из четырех цифр, начинающийся на «3» или «4»

5. Что означает код из пяти цифр, начинающийся с «9»

6. Что означает код из пяти цифр, начинающийся с «8»

7. Как легко отклеить стикер с фрукта

8. Можно ли есть стикеры на фруктах

..В начале 90-х годов в нашу страну стали поступать зарубежные фрукты, на кожуре которых можно было найти маленькие наклейки. Дети всегда были рады такой находке, они их аккуратно снимали и переклеивали в тетради, на холодильник или игрушки.Наклейки были введены Международной организацией продуктовых стандартовС 1990 года в мире была введена маркировка фруктов. Ее ввела Международная организация продуктовых стандартов (IFPS). Она рекомендовала использовать маленькие наклейки для экспортных продуктов, причем промаркирован должен был каждый фрукт. Примечательно, что наклейки не являлись обязательным условием, однако ими стали активно пользоваться. Это стало удобно как для стран поставщиков, так и для самих покупателей.С помощью наклеек можно узнать способы выращивания фруктаВ зарубежных странах фруктовые наклейки называют PLU-кодами, что в переводе с английского означает «поиск цены». Эти коды содержат важную информацию для продавцов. На них указывают страну, где был выращен продукт, а также сорт, условия выращивания, способы транспортировки и его цену.Однако если научиться, то информацию могут считывать покупатели. По коду можно определить качество, стандарты и производство. Для этого нужно найти цифры. Существует несколько комбинаций. Всего существует чуть больше одной тысячи уникальных кодов. Они могут состоять из пяти и четырех цифр. За каждым фруктом закреплен свой номер, который указан в стандартах качества. А вот если на этикетке больше шести цифр, то этот код к IFPS не относится.Ионизирующее излучение изменяет вкусовые качества фруктаЕсли вы решили купить, к примеру, апельсины и заметили на них стикер с непонятным пятизначным кодом, где первая «3», то это говорит о том, что цитрус был обработан с помощью ионизирующего излучения. Эта обработка позволяет подавить рост патогенной микрофлоры, продлить срок годности и снизить сроки прорастания косточек или семян. Такое излучение считается не вредным для здоровья и применяется во многих зарубежных странах, где выращивают фрукты на экспорт. Но главный минус метода — влияние на вкусовые качества. Он снижает уровень полезных витаминов в мякоти.Часто цитрусовые маркируют четырехзначным кодомНаклейки на фруктах с четырехзначным кодом, где первая цифра «3» или «4» в отечественных магазинах встречается не так часто, но все же они есть. Этот код показывает, что продукт выращен в естественных условиях, но с использованием стимуляции роста, удобрений, препаратов против сорных трав и вредителей.Чаще всего кодом, который начинается с тройки, маркируют цитрусовые. К примеру, апельсины. А кодом с первой четверкой — бананы.Вот так выглядит один из кодов, начинающийся с 9Если в магазине вам попался фрукт с пятизначным кодом, который начинается с девятки, то вас можно считать счастливчиком. Именно таким кодом маркируются продукты, выращенные в «чистой» земле без добавления посторонних химических препаратов. Как правило, при таком способе выращивания для обильного урожая используется только органика — навоз или компост, а для уничтожения сорняков — ручная прополка и мульчирование почвы.Код, начинающийся с 8, встречается редкоВ наши дни пятизначные коды, которые начинаются с пятерки, уже не встретишь, но еще несколько лет назад, их можно было встретить в магазине. Такая комбинация цифр означала, что фрукты произведены с помощью генной модификации, также на упаковке можно было увидеть значок «ГМО». У продуктов производили изменения на уровне ДНК-кода. Это позволяло создать очень вкусный, долго хранящийся и устойчивый к насекомым фрукт.Теплая вода помогает отмыть стикеры на фруктахЕсли вам нужно аккуратно отклеить наклейку с фрукта без повреждения кожуры, то это можно сделать с помощью воды. Нужно несколько секунд подержать фрукт под струей теплой воды так, чтобы она попадала на стикер. Клей начнет размягчаться и легко счищаться с кожуры.Бумажные стикеры безопасны для здоровья при случайном проглатыванииОказывается, стикеры на фруктах из магазинов являются условно съедобными, если они изготовлены из обычной бумаги. В их состав не входит ничего опасного или вредного для здоровья и они легко перевариваются. Однако это не означает, что их нужно есть! Наклейки всегда нужно убирать с продукта, но если маленький ребенок или даже взрослый не заметили ее и случайно съели, то ничего страшного не будет.