Ошибки в работе с деревянными панелями, которые делают интерьер дешёвым

Соблюдая простые правила, вы избежите эффекта дешевого ремонта.

Деревянные панели нередко используют вместо обоев, чтобы создать теплую и уютную атмосферу в комнате. Однако даже самый стильный натуральный декор может сыграть злую шутку, если допустить серьезные ошибки. Ниже – пять типичных ошибок при работе с деревянными панелями, из-за которых интерьер вместо дорогого и гармоничного может выглядеть дешевым и безвкусным.


Чрезмерное количество дерева

Ошибка – покрыть панелями все стены помещения. В этом случае интерьер превращается в деревянный ящик: теряются акценты, пространство кажется тесным и однотонным. В современном дизайне стены чаще делают акцентными. Отделайте деревянными панелями одну ключевую стену (например, за диваном или кроватью), а остальные оставьте светлыми и нейтральными. Так древесина подчеркнет стиль помещения, а не будет его перегружать.

Неподходящий выбор материалов

Дешевая имитация дерева моментально выдает бюджетность ремонта. У некачественных панелей поверхность слишком глянцевая или покрыта «рыбьей чешуей». Чтобы интерьер выглядел дорого, выбирайте панели с натуральной текстурой и приглушенными оттенками. Современные интерьеры не любят грубую фактуру и неестественно яркие цветовые акценты. Светлое или темное дерево с матовой отделкой лучше впишется в стильный интерьер, чем броские глянцевые тона.

Неправильная установка

Даже качественные панели будут выглядеть дешево, если их уложить «на глаз». Неровные стыки, щели или торчащие крепежи сразу портят впечатление от отделки. При монтаже следите за геометрией: выравнивайте стены, оставляйте компенсационные зазоры и маскируйте швы молдингами или плинтусами.
Тогда древесная стена будет выглядеть аккуратно и цельно.

Игнорирование современных трендов

Деревянные панели могут устареть, если копировать приемы прошлого. Панели «под брус» или яркий глянец выдают стиль 1970–80-х и смотрятся дешево. Сейчас в тренде лаконичные гладкие панели или рейки натуральных нейтральных цветов. Простая текстура и умеренный цвет помогут вписать дерево в любой интерьер и сделать его современным и благородным.

Неправильное сочетание материалов

Ошибка – не учитывать взаимодействие дерева с другими элементами. Тёмные панели «поглощают» свет: без светлых деталей (белая стена, зеркало, окна) комната станет мрачной и дешевой. Не перегружайте интерьер деревом: древесина на стенах, полу и потолке одновременно сильно утяжеляет пространство. Лучше оставить одну стену светлой или добавить контраст: каменные или кирпичные вставки, металлические детали. Контрастные материалы сделают интерьер цельным и стильным.

Деревянные панели сами по себе – благородный и теплый материал, но для дорогого образа интерьера важны умеренность в использовании, высокое качество и продуманные сочетания со стилем комнаты.
