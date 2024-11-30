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Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Верующие четырёх религий поклоняются этой горе и считают её священной.

Непокорённая гора Кайлас в Тибетском нагорье возвышается более чем на 6600 метров. Ей поклоняются представители разных древних религий. Джайны верят, что в этом месте их первый святой достиг просветления. Приверженцы бон считают, что здесь спустился с небес на землю основатель религии небожитель Тонпа Шенраб. Индусы уверены, что вершина Кайласа – обитель бога Шивы. Буддисты считают гору местом обитания Будды в инкарнации Самвара и почитают её как духовный центр Вселенной.

Приверженцы этих четырёх религий верят, что гора священна и наделена божественными силами. Каждый стремится совершить паломничество с целью ритуального обхода горы (совершения коры или парикрамы). Одни ищут просветления, другие – очищения кармы.


Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Фотограф Сэмюэл Зудер (Samuel Zuder) из Гамбурга впервые увидел гору Кайлас в 2012 году. Он вмиг осознал, почему она так важна для многих людей.

«Я сразу понял, почему люди считают, что это, должно быть, центр Вселенной», – описывает свои первые впечатления фотограф. Гора, увенчанная снежной шапкой, отличается четырёхгранной пирамидальной формой. Её грани почти без погрешности ориентированы по сторонам света. Мистичность и силу Кайласа чувствуют даже люди не религиозные.

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Зудер отправился в это место, прочитав о горе в романе Кристиана Крахта «1979». Он взял с собой тибетского гида, помощника, водителя, фотокамеру Linhof 4х5 и штатив. В течение месяца фотограф снимал паломников и внушающий трепет пейзаж. Теперь он собирает деньги на краудфандинговой платформе Kickstarter, чтобы опубликовать свои фотографии в книге «Лицом к вере: гора Кайлас, Тибет».

«Было бы замечательно, если бы моя фотокнига могла передать немного особой силы и красоты этого отдалённого места», – говорит Зудер.

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Люди приходят к горе круглый год, но особенно много паломников во время религиозного праздника Сага Дава в честь рождения, просветления и смерти (ухода в паринирвану) Гаутамы Будды. Атмосфера царит праздничная. Паломники устраивают пикники, готовят еду, смеются и поют.

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

«Поклоняясь горе Кайлас, человек не отказывается от обычного ежедневного поведения. Это не похоже на посещение церкви, где вы должны сохранять спокойствие и сосредоточиться на молитве. Во время ритуального обхода я видел много групп и семей, которые, казалось, получают большое удовольствие, поклоняясь горе», – пишет фотограф.

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

Гора Кайлас – сердце мира, ось Земли и центр Вселенной

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