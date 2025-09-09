Зачем матросы в 1917 году вязали на груди пулеметные ленты

Революционный матрос является одним из самых ярких и наиболее узнаваемых символов Русской революции 1917 года наряду с красным знаменем. Просматривая фильмы, редкие кадры хроники или что более вероятно – фотографии той эпохи, многие граждане должны были обратить внимание на пулеметные ленты с патронами, завязанные на груди крест на крест и вокруг пояса.
На самом деле традиция носить пулеметные ленты к «Максиму» крест на крест появилась за десятилетия до Русской революции. Необычная традиция появилась в России вместе с первыми же пулеметами. Так, первые 12 штук были закуплены еще в 1889 году. В 1897 году в страну приехал еще 291 пулемет. В 1901 году – еще 40 штук, а в 1904 году Россией и вовсе был подписан контракт с англо-американской компанией «Виккерс, сыновья и Максим» контракт на производство пулеметов на императорском Тульском оружейном заводе.
В полной комплектации вместе со станком версии «Максима» времен Первой мировой войны весили порядка 291 кг. Ранние версии пулемета были настолько тяжелыми и громоздкими, что требовали расчёта до 7 человек. При этом само оружие считалось не много не мало – артиллерийской системой… Одна 6-метровая пулеметная лента к «Максиму» была рассчитана на 250 патронов калибра 7.62 × 54 мм R. Хранились и переносились, в том числе на поле боя, патроны к «Максиму» в специальных металлических контейнерах. В итоге одни только патроны без ленты весили 3.
Цифра кажется небольшой, но при добавлении текстильной ленты на 6 метров, а также металлического контейнера масса только одного комплекта боеприпасов взлетает почти до 10 кг. А это уже в свою очередь такой вес, который достаточно непросто таскать в руке в одиночку на протяжении хоть сколь-нибудь представительного времени. Вот и додумались русские солдаты и матросы оставлять контейнеры в тылу, а вместо этого развешивать все ленты к «Максиму» как гирлянды на елку на бойцов из расчета.
Кроме того, винтовка «Мосина» также использовала патроны калибра 7.62×54 мм R, точно такие же боеприпасы, какими питался и пулемет «Максим» образца 1910 года. Поэтому в годы Революции и Гражданской войны в России и красные, и белые, и зелены стали активно использовать повязанные на грудь и вокруг пояса пулеметные ленты в качестве импровизированного патронташа, разгрузки для боеприпасов к винтовкам и обрезам.
