Зачем матросы в 1917 году вязали на груди пулеметные ленты

Ты никак буржуинский, Плохиш? |Фото: ya.ru.

До модернизации в СССР был очень тяжелым. |Фото: forum.guns.ru.

В России появился еще в конца XIX века. |Фото: popgun.ru.

Вязали пулеметные ленты и во Вторую мировую войну. ¦Фото: vk.com.