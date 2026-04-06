6 трендов, которые оказались непрактичными

Далеко не все тренды в интерьере, которые обсуждают в дизайнерских блогах, становятся пригодными для жизни. Некоторые из них хороши разве что на картинках, а вот в реальных условиях оказываются неудобными и непрактичными. Мы рассказываем о них более подробно, чтобы вы знали, чего избегать во время ремонта.

Тренд 1: Белая мойка на кухне

Тренд 2: Темная мебель

Тренд 3: Стеклянный экран для ванны

Тренд 4: Мойка у окна

Тренд 5: Монохром и отсутствие индивидуальности

Тренд 6: Круглая мебель

Вместо белой мойки используйте из нержавеющей сталиСветлая мойка на кухне выглядит очень свежо, красиво и стильно, особенно в паре с другими элементами белого цвета. Однако такой эффект длится максимум полгода. Далее материал начинает впитывать в себя жир, грязь, красящие соки овощей и фруктов. Даже если вы регулярно будете мыть мойку специальными средствами, это не сможет остановить процесс. В итоге некогда эстетичная мойка пожелтеет, станет тусклой и малопривлекательной.Черная мойка – тоже не самый практичный вариант, так как на ней будет сильно заметен известковый налет, капли воды и пр. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение классической модели из нержавеющей стали. Думаете, что хромированная чаша не впишется в ваш интерьер? Выбирайте изделие с тонкими краями, которое будет практически незаметно на фоне столешницы. А для привлечения внимания подберите красивый и стильный кран.Светлая мебель не перегружает пространствоОбычно люди, которые хотят сделать интерьер статусным и дорогим, выбирают темную мебель. Особенно хорошо она смотрится в индустриальном и классическом стиле, а также лофте. Увы, практичностью такая мебель не отличается.На ней сильно видны отпечатки пальцев, пыль, волосы, шерсть животных и прочие загрязнения. Соответственно, убирать придется гораздо чаще, чем вы привыкли. У темной мебели есть еще один недостаток – она поглощает свет и визуально делает комнату меньше. Поэтому если вы живете в однушке или хрущевке, обходите такое решение стороной.Парадокс, но светлая мебель на деле оказывается гораздо более практичной. Важно лишь выбирать немаркие цвета, вроде серого, бежевого или хаки. Также подойдут пастельные оттенки – нежно-голубой, пудровый. Такая мебель не перегружает пространство и не «съедает» площадь, поэтому отлично смотрится даже в малогабаритках.На стеклянной шторке будут оставаться разводы от водыВ современных интерьерах ванных комнат все реже встречаются обычные шторки из полиэстера. Все больше людей отдают предпочтение стеклянных перегородкам, которые заменяют душевые занавески. Смотрятся такие изделия стильно и лаконично, существенно повышая эстетику интерьера. Однако недостатков у стеклянных моделей больше, чем достоинств. После каждого приема ванны или душа на стекле остаются разводы и капли воды, которые позже превращаются в налет. Чтобы поддерживать чистоту в комнате, нужно мыть «шторку» каждый день. А если экран закрывает лишь половину ванны, тогда появится еще один минус – вода будет разбрызгиваться по всей комнате.Поэтому советуем все же не отказываться от классической шторки, и дать ей шанс вписаться в современный интерьер. Выбирайте качественные изделия с минималистичным дизайном, а если хотите тканевую – вешайте две занавески. Та, которая будет соприкасаться с водой, пусть будет дешевая, из полиэстера, а та, которая будет с лицевой стороны – стильная, из ткани.Мойка у окна – непрактичное решениеМечтаете мыть посуду, наслаждаясь красивым видом из окна? Или просто восхищаетесь интерьерами кухонь, в которых мойки расположены на подоконнике? Спешим вас расстроить – такое решение плохо вписывается в реалии нашей жизни. Во-первых, вы не сможете нормально открыть окно – придется почти залезать на столешницу, чтобы дотянуться до ручки. Во-вторых, под окном чаще всего стоит радиатор, поэтому придется думать, как его замаскировать под гарнитуром. В-третьих, после каждого мытья посуды, на стекле будут оставаться брызги, а убирать их так же сложно, как и открывать окно.Если не хотите сталкиваться со всеми этими проблемами, отдавайте предпочтение классическому расположению мойки. Тем более, что в большинстве квартир открывается не слишком красивый вид из окна.Не забывайте об акцентах в интерьереНашли фотографию интерьера в интернете и загорелись идеей полностью его повторить? А как же индивидуальность, проявление личности, обстановка, которая рассказывает о ваших увлечениях и образе жизни? Кроме того, не следует забывать о логике и функциональности – каждая деталь должна преследовать какую-то цель, отвечать за ваше удобство в собственной квартире. Поэтому бездумно копировать чей-то интерьер – не самая лучшая идея.Что касается монохрома, то он часто выглядит безлико и скучно. В интерьере должны быть цветовые акценты, которые привлекут внимание, иначе вы быстро устанете от такой обстановки. Хотите лаконичную цветовую гамму – пожалуйста. Но не забывайте добавить в нее ярких деталей. Можете взять за основу натуральные материалы. Например, деревянный столик в монохромном интерьере или торшер с абажуром из ротанга сам по себе будет акцентом.Традиционная мебель лучше вписывается в интерьерНа фотографиях круглая мебель выглядит потрясающе – легко, воздушно, необычно. Но если у вас большая семья, вы не сможете в полном составе расположиться на диване. Удобно будет только одному человеку, а все остальные будут испытывать дискомфорт. Кроме того, такая мебель зачастую смотрится тяжело. Выбирайте более изящные модели с плавными изгибами, тонкими подлокотниками и ножками. Но главное, чтобы мебель была комфортной для жизни.