Фантастическое свечение мальдивских пляжей, которое остается настоящей загадкой по сей день

Нет, это не фотошоп.
Наша планета – красивейшее место. И фантастические пейзажи в духе «Аватара» существуют на самом деле. Взять хотя бы фото ночного пляжа выше. Никакого фотошопа, только чудеса природы! И увидеть их собственными глазами стоит каждому.
Космические пляжи на Мальдивах.
Если вы из тех, кто коллекционирует в памяти красоты этого мира и любезно делится ими с окружающими, обязательно посетите Мальдивы. Но ни какой-нибудь пафосный курорт или «резиденцию» обитателей шоу «Дом-2». Отправляйтесь на остров Мудхдху (Mudhdhoo) или Ваадху (Vaadoo). Ведь только там можно наблюдать удивительную картину: пляж, который каждую ночь сверкает тысячами огней. Сказка, в которую даже сложно поверить, пока не увидишь собственными глазами.
Когда звёзды и над головой, и под ногами.
Никакого фотошопа и обмана, ответственной за этот волшебный спецэффект стала сама природа. И даже не эльфы или феи, а микроорганизмы из класса остракордов («ostracod crustaceans»). Миниатюрные ракообразные, чей размер не превышает 1 миллиметра, способны излучать синее свечение от нескольких секунд до одной минуты. Для сравнения, фитопланктон, который периодически можно наблюдать в большинстве морей, светится всего одно мгновение.
Это – работа природы.
Эти волшебные обитатели мальдивских пляжей досконально не изучены. У морских биологов есть версия, что «ostracod crustaceans» излучают свет, когда гибнут. Грустное, но захватывающе прекрасное явление природы.
Место, где можно оставить след на звёздах.
Если планируете когда-нибудь далёкое путешествие на райские острова, вместо очередного «all inclusive» подумайте об этой красоте. Ведь такое точно не забывается.
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