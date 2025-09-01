5 примеров того, как дерево может вдохновить на создание футуристических архитектурных шедевров

Деревянное зодчество и современность

Примеры современного деревянного зодчества хоть и могут вызвать противостояние, но равнодушными точно никого не оставят (выставочный павильон Endesa в Барселоне и комплекс Metropol Parasol в Севилье).

На что только не пойдут современные владельцы магазинов, чтобы привлечь покупателей (деревянные кондитерские лавки в Ле-Броке и в Токио).

Яркий пример того, что дерево и современные технологии вполне совместимы (Арт-студия, о. Фого и выставочный павильон Endesa в Барселоне).

1. Футуристическая Часовня тишины Kamppi в Хельсинки (Финляндия)

В архитектурном ансамбле сочетается чашеобразная часовня и выставочный зал, построенный из бетона и стекла (Хельсинки, Финляндия). | Фото: art.branipick.com.

Часовня тишины Кампли построена из натурального дерева (Хельсинки, Финляндия).

2. «Музей культуры дерева» в Хёго (Япония)

Museum of Wood Culture – яркий пример монументализма в современном деревянном зодчестве (Хёго, Япония).

«Музей культуры дерева» можно считать символом японской природы и культуры, воспевающей лес, воду и солнце (Хёго, Япония).

Колонны из кедра и фахверковые балки из клееного бруса, также являются экспонатами, передавая идею «Музея культуры дерева» (Хёго, Япония). | Фото: culturalheritageonline.com.

3. Общинная церковь Кнарвика (Норвегия)

Футуристическая структура Community church of Knarvik идеально вписывается и в городской ландшафт, и природный пейзаж (Норвегия).

Современные архитекторы используют дерево для создания колоритных объектов, которые подчеркивают связь традиций и времен (Community church of Knarvik, Норвегия).

Главный зал может вмещать до 500 прихожан и желающий прикоснуться к сакральному миру местных жителей (Community church of Knarvik, Норвегия). | Фото: arch2o.com.

4. Гигантский «Зонтик Метрополь» в Севилье (Испания)

Metropol Parasol – самое грандиозное сооружение мира, построенное из дерева (Севилья, Испания).

Деревянный архитектурный объект «Грибы Энкарнасьона» является многофункциональным комплексом, привлекающим и местных жителей, и многочисленных туристов (Севилья, Испания).

Верхние террасы и крыша Metropol Parasol являются прогулочными зонами и смотровыми площадками (Севилья, Испания).

5. Деконструктивизм в облике Художественного музея Feliks-Nussbaum-House в городе Оснабрюк (Германия)

Проект Художественного музея Feliks-Nussbaum-House разработало архитектурное бюро «Reinders &Partners (Оснабрюк, Германия).

Деревянный объем, построенный из натурального дуба, прорезает галерея, созданная из бетона (Feliks-Nussbaum-House, Оснабрюк).