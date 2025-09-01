5 примеров того, как дерево может вдохновить на создание футуристических архитектурных шедевров

С незапамятных времен дерево являлось одним из главных материалов для строительства жилищ и других архитектурных объектов. Несмотря на его недолговечность, люди придумали массу способов сохранить натуральный строительный материал, чтобы продлить срок эксплуатации зданий. При этом не забывали об эстетике, особенно это заметно по современным объектам, которые приобретает причудливые футуристические формы.
Деревянное зодчество и современность
Примеры современного деревянного зодчества хоть и могут вызвать противостояние, но равнодушными точно никого не оставят (выставочный павильон Endesa в Барселоне и комплекс Metropol Parasol в Севилье).
Много веков люди используют дерево не только для обогрева, создания мебели, аксессуаров и различных предметов быта. Деревянное зодчество, являющееся областью архитектуры, ограниченной спецификой использования строительного материала, издревле поражало своим колоритом и эффектной красотой. В каждой стране нарабатывались особенные черты и направления, которые в первую очередь учитывали не культуру и традиции, а погодные условия и климатические пояса, чтобы строения могли как можно дольше сохранять отличные эксплуатационные характеристики.
На что только не пойдут современные владельцы магазинов, чтобы привлечь покупателей (деревянные кондитерские лавки в Ле-Броке и в Токио).
Яркий пример того, что дерево и современные технологии вполне совместимы (Арт-студия, о. Фого и выставочный павильон Endesa в Барселоне).
Появлялись искусные мастера, знающие толк в строительном и инженерном деле, к счастью, не лишенные творческого потенциала. Благодаря их стремлению к самовыражению, творчеству и новаторским внедрениям во всем мире можно встретить массу потрясающих шедевров, созданных из дерева. Некоторые умельцы, использующие наработки предков и основы деревянного проектирования, несмотря на обилие современных материалов, отдают предпочтение дереву, превращая архитектурные объекты в произведения искусства, в которых угадываются различные направления вплоть до модерна, деконструктивизма, монументализма и многих других стилей, позволяющих создавать футуристические формы зданий и удивительные интерьеры.
1. Футуристическая Часовня тишины Kamppi в Хельсинки (Финляндия)
В архитектурном ансамбле сочетается чашеобразная часовня и выставочный зал, построенный из бетона и стекла (Хельсинки, Финляндия). | Фото: art.branipick.com.
Интересным примером сочетания разных строительных материалов в одном архитектурном объекте является Часовня тишины Kamppi, расположенная на площади Наринккатори (Narinkkatori) в районе Камппи (Kamppi), то в Хельсинки. Ее построили в одном из самых оживленных мест столицы Финляндии в 2012 г. В рамках проекта World Design Helsinki, чтобы обеспечить горожан и гостей города местом, где можно немного передохнуть от городской суеты и подумать о вечном.
Часовня тишины Кампли построена из натурального дерева (Хельсинки, Финляндия).
Архитектурный комплекс состоит из двух частей, выполненных из разного материала. Вначале посетители попадают в прямоугольную бетонную «коробку», где расположены вестибюль и выставочное пространство. А вот часовня находится в чашеобразной структуре, сделанной из дерева. Специалисты студии K2S Architects храмовую часть преднамеренно строили из натурального материала, с плавными линиями фасада и без каких-либо излишеств, что присуще стилю модерн.
Фасад сделан из еловых реек, согнутых особым способом и обработанных лессировочным воском, а вот внутреннее пространство имеет более темную облицовку из черной ольхи. В основном и единственном зале была использована мебель из светлого ясеня, которая эффектно освещается солнечным лучами, падающими с высоты 11 метров.
2. «Музей культуры дерева» в Хёго (Япония)
Museum of Wood Culture – яркий пример монументализма в современном деревянном зодчестве (Хёго, Япония).
Удивительный деревянный объект появился в горной местности Миката-ган, что в префектуре Хёго (Япония), еще в 1994 году. Благодаря проекту, разработанному японским архитектором Тадао Андо, с того времени появилось особенное место для проведения ежегодного Национального фестиваля, посвященного деревьям.
По сведениям авторов Novate.ru, такое трепетное отношение к величественным растениям обусловлено тем, что в годы Второй мировой войны страна потеряла огромное количество многовековых лесов. Для японцев их гибель такая же утрата, как трагическая судьба архитектурных сооружений, разрушенных во время бомбардировок.
«Музей культуры дерева» можно считать символом японской природы и культуры, воспевающей лес, воду и солнце (Хёго, Япония).
С присущей для японцев сдержанностью и минимализмом, автор проекта создал конусообразное здание без окон, каких-либо украшений и впечатляющих элементов. Верхний диаметр сооружения составляет 46 метров при высоте стен 16. По понятным причинам, монументальное здание Museum of Wood Culture Japan конструктивно состоит из древесины, точнее сказать из высоких кедровых опор, обшитых изогнутым клееным брусом. Вся структура была закреплена в массивном бетонном фундаменте, который является основанием для голубого бассейна, заполняющего все пространство, образованной окружности.
Колонны из кедра и фахверковые балки из клееного бруса, также являются экспонатами, передавая идею «Музея культуры дерева» (Хёго, Япония). | Фото: culturalheritageonline.com.
Выставочные площади организованы вдоль спиралеобразной дорожки, являющейся естественным продолжением холла, куда попадают посетители, преодолев мост. Стоит отметить, что крыши у этого объекта нет, мост и бассейн расположены под открытым небом, создавая особенную культовую обстановку, присущую больше храмам, нежели музеям. А вот экспозиция находится внутри узкого пространства, образованного конусообразными стенами. Главными экспонатами выставочного пространства являются сами архитектурные элементы –– колонны из кедра, фахверковые балки из клееного бруса, множество различных деталей из дерева. Все эти экспонаты, как нельзя лучше передают идею «Музея культуры дерева».
3. Общинная церковь Кнарвика (Норвегия)
Футуристическая структура Community church of Knarvik идеально вписывается и в городской ландшафт, и природный пейзаж (Норвегия).
Современное видение храмовой архитектуры ярко отражено в структуре и форме Общинной церкви Кнарвика (Community church of Knarvik), построенной на самом видном месте города, откуда открывается вся красота живописного западного побережья Норвегии. Грандиозный острый шпиль и конструкция церкви –– это своеобразная дань местным традициям только в современном прочтении. Архитекторы студии Reiulf Ramstad Arkitekter вдохновлялись не только старинными храмовыми сооружениями, для строительства они решили использовать дерево, которое в былые времена было чуть ли не единственным стройматериалом.
Современные архитекторы используют дерево для создания колоритных объектов, которые подчеркивают связь традиций и времен (Community church of Knarvik, Норвегия).
Благодаря тому, что для облицовки фасада церкви использовалась обожженная древесина, удалось адаптировать строение (больше похожее на бруталистскую структуру, только возведенную из дерева) к природному окружению склона и к городской застройке. Неожиданная форма, четкие строгие линии, многоуровневая скатная крыша с острым коньком, грандиозный шпиль, напоминающий осколок, узкие окна от пола до потолка, пропускающие много света – все эти элементы хоть и выглядят эксцентрично, но издревле использовались местными жителями.
Главный зал может вмещать до 500 прихожан и желающий прикоснуться к сакральному миру местных жителей (Community church of Knarvik, Норвегия). | Фото: arch2o.com.
По окончанию строительства, общинная церковь очень быстро стала главной достопримечательностью города. При этом она является не только притягательным местом для туристов, хотя путешественники с удовольствием у в нее заглядывают. Community church of Knarvik – это сакральный объект, где проводятся богослужения и проповеди, куда приглашается молодежь. Хотя мирская жизнь и ее не обошла стороной, в ней проводятся общегородские мероприятия, способствующие развитию искусства, музыки и культуры.
4. Гигантский «Зонтик Метрополь» в Севилье (Испания)
Metropol Parasol – самое грандиозное сооружение мира, построенное из дерева (Севилья, Испания).
Metropol Parasol Seville Spain он же «Зонтик Метрополь», появившийся на площади в исторической части Севильи, является самым масштабным деревянным строением в мире. Когда Юрген Герман Майер (Jürgen Hermann Mayer) представил свое творение, в городе чуть ли начался бунт, ведь местные жители не так представляли обновление старинного квартала. Яростное противостояние непонятному футуристическому объекту, больше похожему на гигантские грибы или зонтики, вскоре переросло в обожание и даже гордость, ведь Metropol Parasol стал самым посещаемым туристическим местом, что не могло не порадовать горожан.
Деревянный архитектурный объект «Грибы Энкарнасьона» является многофункциональным комплексом, привлекающим и местных жителей, и многочисленных туристов (Севилья, Испания).
На строительство многофункционального комплекса Metropol Parasol, который еще называют «Грибы Энкарнасьона», было потрачено 5 лет (2006-20011 гг.) и колоссальная сумма – 130 млн. дол., что также не могло не вызывать возмущений. Но как бы там ни было, в старом городе появилось 6 причудливой формы грибов, занимающих площадь 150х70 метров при высоте объекта – 26 м. Такая высота позволила впечатляющему комплексу возвышаться над центральной частью города, привлекая к себе всеобщее внимание.
Верхние террасы и крыша Metropol Parasol являются прогулочными зонами и смотровыми площадками (Севилья, Испания).
Кстати сказать, Metropol Parasol – это не арт-объект, а многофункциональный комплекс, подземную часть которого занимает Музей древних римских и мавританских артефактов. Первый уровень отдан под обустройство торговых площадей колоритного Центрального рынка, а вот на верхних террасах – можно увидеть весь город как на ладони.
5. Деконструктивизм в облике Художественного музея Feliks-Nussbaum-House в городе Оснабрюк (Германия)
Проект Художественного музея Feliks-Nussbaum-House разработало архитектурное бюро «Reinders &Partners (Оснабрюк, Германия).
Деревянный объем, построенный из натурального дуба, прорезает галерея, созданная из бетона (Feliks-Nussbaum-House, Оснабрюк).
Примечательно: В зале, построенном из натурального дуба, собраны произведения Нуссбаума, которые он создал в довоенное время. В формах этого объема отчетливо угадываются деконструктивистские принципы этого архитектурного направления, чтобы подчеркнуть драматизм всей последующей жизни творца. Этому поспособствовал бетонный зал, резко врезающийся в деревянный куб. В нем уже собраны картины военной поры, повествующие об ужасах того периода, когда художник вынужден был прятаться по подвалам, скрываясь от нацистов. Покрытый стальными панелями отдельный объект является еще одним выставочным пространством, где находятся недавно обнаруженные полотна человека, жизнь которого закончилась в одном и фашистских концлагерей.
источник
