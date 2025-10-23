Для чего узбечки заплетают косички: о чем говорит их количество и какая польза в быту

Традиция плетения множества косичек у узбекских женщин появилась издавна. Сегодня данный обычай соблюдается далеко не всеми представительницами этого народа. Гораздо чаще можно встретить с косичками женщин более старшего поколения, чем юных девушек. На самом деле косы здесь имеют свое предназначение и заплетаются, так сказать, по особой технологии.
1. Нити жамалак
Чтобы прическа выглядела более эффектно, в волосы вплетаются специальные нити под названием жамалак / Фото: uniuzb.com
Наверное, многие замечали, что узбекские косички красивые и объемные. И дело здесь совсем не в структуре волос, а в секрете плетения. Чтобы прическа выглядела более эффектно, в волосы вплетаются специальные нити под названием жамалак. Используются они еще со времен древности. Даже на фресках Пенджикента (работы примерно пятого-восьмого столетий) изображены девушки с косами, в которые эти нити вплетены.
Изготавливается жамалак из нескольких хлопковых или шелковых нитей. Они скручиваются в единую нить и окрашиваются в черный цвет. Длина одного такого шнурка составляет пятьдесят сантиметров. Концы шнурка украшают бусины или же кисточки.
Чем-то эта прическа сходна с африканскими косичками, но волосы от этих кос не страдают и не портятся / Фото: agw.ru
Чем-то эта прическа сходна с африканскими косичками, но волосы от этих кос не страдают и не портятся. Плетут косички в Узбекистане не от самых корней волос, а делают отступ, где-то семь-десять сантиметров, поэтому негативного влияния на кровообращение нет. Начиная с середины косы вплетается жамалак, который и создает объем, а также добавляет блеска.
2. Национальные традиции
В городах можно встретить девушку с косичками, но редко, в основном там в моде более современные прически / Фото: yobte.ru
Согласно узбекским традициям, женщины в присутствии мужчин не могли ходить с волосами, распущенными по плечам. В связи с этим косички плелись абсолютно всеми представительницами прекрасного пола, начиная от маленьких девочек и заканчивая дамами в возрасте. Сегодня традицию соблюдают далеко не все. Лишь народные артисты и девочки с далекой периферии еще ходят с такими косичками. В городах тоже можно встретить девушку с косичками, но редко. В основном там, как и везде, в моде более современные прически.
3. Удобство
Косички – это не просто внешняя красота, но и удобство / Фото: uniuzb.com
Косички – это не просто внешняя красота, но и удобство. Их с вплетенными нитями мыть ежедневно нет необходимости, можно и неделю проходить. Даже если на улице стоит жара, волосы сильно не жирнеют, к тому же этот процесс замедляется.
Но это не говорит об отсутствии ухода за волосами, как такового. Часто использовалось одно народное средство. Голову мыли катыком или кислым молоком. Сейчас тоже многие узбечки пользуются этим средством. Если же делать это на постоянной основе, то волосы становятся густыми, длинными и шелковистыми, на зависть всем.
4. Значение кос
Даже в наше время в Узбекистане к длинным волосам относятся с особым трепетом / Фото: almode.ru
Длинные волосы в старые времена считались гордостью, а их обрезание – позором. Состричь волосы могли в качестве наказания за проступок или запятнанную честь всей семьи. По традиции число косичек свидетельствовало о возрасте дамы и ее статусе. До того момента, пока девушка не выходила замуж, у нее было сорок косичек. После замужества – две. Как только женщине исполнялось восемьдесят лет, количество кос возвращалось на исходную позицию – сорок. В данном случае они говорили о почтенном возрасте своей хозяйки.
До того момента, пока девушка не выходила замуж, у нее было сорок косичек, после замужества – две / Фото: funik.ru
Даже в наше время в Узбекистане к длинным волосам относятся с особым трепетом, и не важно, что в косы они не заплетены. Самыми же популярными прическами являются те, где волосы средней длины. Сегодня найти настоящего мастера по плетению традиционных узбекских кос нелегко. Их контакты хранятся и передаются из уст в уста только самым близким людям.
