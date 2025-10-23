Для чего узбечки заплетают косички: о чем говорит их количество и какая польза в быту

1. Нити жамалак

Чтобы прическа выглядела более эффектно, в волосы вплетаются специальные нити под названием жамалак / Фото: uniuzb.com

Чем-то эта прическа сходна с африканскими косичками, но волосы от этих кос не страдают и не портятся / Фото: agw.ru

2. Национальные традиции

В городах можно встретить девушку с косичками, но редко, в основном там в моде более современные прически / Фото: yobte.ru

3. Удобство

Косички – это не просто внешняя красота, но и удобство / Фото: uniuzb.com

4. Значение кос

Даже в наше время в Узбекистане к длинным волосам относятся с особым трепетом / Фото: almode.ru

До того момента, пока девушка не выходила замуж, у нее было сорок косичек, после замужества – две / Фото: funik.ru