9 ошибок, которые люди допускают в ресторанах, а потом удивляются, почему их считают некультурными

Если раньше поход в ресторан считался важным событием, то сейчас мы относимся к нему как к чему-то банальному и обыденному. Мы смело можем прийти туда в джинсах, особо не заморачиваясь по поводу внешнего вида, а также проигнорировать большинство правил этикета. Novate.ru перечисляет главные ошибки, которые люди обычно допускают в ресторанах, чтобы в будущем вы смогли избежать их.
Ошибка 1: Занимать первый попавшийся столик в зале
Столик, который вам понравился, может быть зарезервирован. / Фото: livemaster.ru
Если вы планируете поход в ресторан заранее, лучше позвонить и забронировать столик. Если же вы решили зайти поужинать спонтанно, обязательно уточните у менеджера или у официанта наличие свободных мест в зале. Будет неловко, если вас попросят освободить столик, за который вы только что сели, потому что он уже забронирован.
Ошибка 2: Заказывать намного больше блюд, чем спутник
Не нужно заказывать пять блюд, если спутник ограничился одним
Согласно правилам этикета, необходимо заказывать примерно столько блюд, сколько и человек, с которым вы пришли. Например, основное и десерт. И дело вовсе не в финансовой составляющей вопроса (если спутник обычно берет на себя оплату счета). Просто предполагается, что люди, сидящие за одним столиком, должны закончить есть примерно в одно время. Если же один человек еще ест, а второй давно расправился со своей порцией и просто сидит, это считается невежливым.
Ошибка 3: Начать есть раньше спутника
По правилам, сидящие за столом должны начать есть одновременно
Неважно, какой компанией вы пришли в ресторан. Это может быть ужин с друзьями или свидание со второй половинкой.берите в руки нож и вилку.
Несмотря на то, что правило кажется очень строгим, оно, скорее, носит условный характер. Просто, когда официант будет принимать у вас заказ, попросите его, чтобы он принес все блюда в одно и то же время. Такая предусмотрительность поможет избежать неловкой ситуации, при которой одни ждут других. В крайнем случае, если ваш заказ задерживается, вы всегда можете сказать спутникам, чтобы они начинали трапезу без вас. И наоборот, если вам единственному уже принесли горячий стейк, спросите у друзей, не против ли они, чтобы вы приступили к дегустации, ведь мясо быстро остывает.
Ошибка 4: Вытирать руки и лицо тканевой салфеткой
Вытирать лицо нужно бумажной салфеткой
Здесь все просто: тканевые салфетки следует класть на колени, как только вы удобно разместились за столом, а бумажными – вытирать лицо и руки. Если бумажных салфеток поблизости не оказалось, вы можете воспользоваться тканевой, но не всей, а лишь ее краем – промокните губы или аккуратно вытрите пальцы. Разумеется, сплевывать туда остатки непонравившегося блюда недопустимо. Когда ваша салфетка стала непригодна для использования или упала на пол, не стесняйтесь попросить официанта заменить ее.
Также, согласно правилам этикета, тканевую салфетку нельзя заправлять за воротник. Если вам нужно отойти, салфетку следует класть на стул. Если вы уже закончили ужин и планируете уходить из ресторана, можете положить ее на стол, слева от тарелки – это будет знак для официанта, что можно убирать. А вот бросать грязную салфетку прямо в тарелку не стоит – это проявление неуважения к персоналу.
Ошибка 5: Пугаться большого количества столовых приборов
Сервировка столовых приборов. / Фото: posudaguide.ru
Если дома вы привыкли пользоваться только вилкой и иногда ножом, а в ресторане увидели целый набор столовых приборов, не пугайтесь. Обычно их кладут в соответствии с очередностью подачи блюд – нужно начинать с приборов, которые лежат с краю, и постепенно продвигаться к середине. Ближе всего к тарелке будут лежать десертные вилки и ложки, так как сладкие блюда подают последними.
Нечаянно уронили какой-то из столовых приборов? Не акцентируйте на этом внимание громким восклицанием. Подзовите жестом официанта и тихо попросите заменить вам ложку или вилку. Если же вы все равно не можете избавиться от чувства неловкости при каждом походе в ресторан и мечтаете чувствовать себя более уверенно, тогда прочитайте несколько статей по этикету, в которых рассказывается о существующих столовых приборах, их предназначении и расположении относительно тарелки.
Не бойтесь ошибиться, в конце концов, вы же пришли в ресторан с друзьями, а не попали на прием к британскому королю. Получайте удовольствие от ужина.
Ошибка 6: Сидеть в телефоне
Пользоваться телефоном во время обеда с друзьями неприлично. / Фото: ural.aif.ru
Самая распространенная болезнь в мире – это зависимость от гаджетов. Если раньше телефоны служили исключительно для звонков и смс, то сейчас они используются для выхода в интернет, для социальных сетей, для электронной почты, в качестве фото- и видеокамеры. Даже оплата счета происходит через смартфон. Неудивительно, что мы практически не выпускаем его из рук даже за обедом (который обязательно нужно сфотографировать и выложить в социальную сеть).
Когда вы приходите в ресторан с друзьями или любимым человеком, постарайтесь хотя бы на несколько часов забыть о телефоне – положите его сбоку от своей тарелки, если боитесь пропустить важный звонок, а лучше вообще не доставайте из сумки, чтобы не отвлекаться. Помните, что ваша главная цель – пообщаться с близкими людьми и насладиться вкусом изысканной еды, а не провести время со смартфоном.
Ко всему прочему, разговаривать по телефону или долго переписываться с кем-то, сидя за столом, неприлично. Особенно, если вы делаете это громко. Проявите чувство такта по отношению к присутствующим, и получите удовольствие от живого общения. В конце концов, когда вы еще так соберетесь?
Ошибка 7: Не оставлять чаевые
Если обслуживание понравилось, не забудьте про чаевые. / Фото: vazhnoznat.com
Если вы планируете поход в ресторан, рассчитайте свои расходы таким образом, чтобы остались деньги на чаевые. Конечно, это не ваша прямая и беспрекословная обязанность – если обслуживание было далеко неидеальным, а официант общался с вами грубо, конечно, вы не обязаны ничего ему платить. Но если вам все понравилось, почему бы не выразить благодарность обслуживающему персоналу? Тем более, что зачастую именно от профессионализма официанта зависит атмосфера вечера.
Кстати, в некоторых ресторанах чай уже включен в счет. Сумма денежного поощрения обычно варьируется от 10 до 15 процентов от общего счета. Но гостей об этом должны предупреждать, чтобы получилось избежать неприятных сюрпризов.
Ошибка 8: Отодвигать посуду от себя, когда закончили трапезу
Оставьте пустою тарелку перед собой
Если вы закончили трапезу, не отставляйте тарелку в сторону – это нарушение этикета. Показать официанту, что вы наелись и просите счет, можно с помощью простого жеста: сложите столовые приборы параллельно друг другу концами вверх. Если же вы хотите выразить восхищение кулинарными талантами повара, приборы нужно сложить параллельно друг другу концами в правую сторону. В приличных ресторанах официанты обязательно поймут, что вы хотите им сказать.
Ошибка 9: Забирать солонку с другого стола
На каждом столе должен быть свой набор таких предметов. / Фото: fb.ru
На самом деле это правило касается не только солонки, но и других приборов: перечницы, салфетки, соевого соуса, зубочисток и пр. Если за вашим столом не оказалось этих предметов, не стоит хозяйничать и брать их с другого стола. Просто позовите официанта и попросите его о помощи. Это будет вежливо.
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