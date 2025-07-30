9 ошибок, которые люди допускают в ресторанах, а потом удивляются, почему их считают некультурными

Ошибка 1: Занимать первый попавшийся столик в зале

Столик, который вам понравился, может быть зарезервирован. / Фото: livemaster.ru

Ошибка 2: Заказывать намного больше блюд, чем спутник

Не нужно заказывать пять блюд, если спутник ограничился одним

Ошибка 3: Начать есть раньше спутника

По правилам, сидящие за столом должны начать есть одновременно

Ошибка 4: Вытирать руки и лицо тканевой салфеткой

Вытирать лицо нужно бумажной салфеткой

Ошибка 5: Пугаться большого количества столовых приборов

Сервировка столовых приборов. / Фото: posudaguide.ru

Ошибка 6: Сидеть в телефоне

Пользоваться телефоном во время обеда с друзьями неприлично. / Фото: ural.aif.ru

Ошибка 7: Не оставлять чаевые

Если обслуживание понравилось, не забудьте про чаевые. / Фото: vazhnoznat.com

Ошибка 8: Отодвигать посуду от себя, когда закончили трапезу

Оставьте пустою тарелку перед собой

Ошибка 9: Забирать солонку с другого стола

На каждом столе должен быть свой набор таких предметов. / Фото: fb.ru