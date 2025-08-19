Во многих регионах нашей страны показатели качества воды не отвечают стандартам для бытовой техники. Она имеет много солей кальция, при высоких температурах или после каждого высыхания на поверхностях образуются твердые отложение, негативно влияющие на внешний вид и технические параметры всех узлов стиральной машины.

Как реагируют детали стиральной машины на лимонную кислоту

Особенно плохо появление накипи сказывается на нагревательных элементах – они перегреваются и преждевременно выходят из строя. Кроме того, толщина накипи в 1,5 мм увеличивает расход электрической энергии на 10%.Промышленность выпускает специальный препарат, типа «Калгон» или другой, он размягчает воду и минимизирует количество твердых отложений. Но домохозяйки или забывают своевременно его использовать или вообще от него отказываются из-за относительно высокой стоимости. Для очистки используют старинные бабушкины рецепты – лимонную кислоту.Одинаковой реакции нет, она зависит от физических и химических свойств материалов изготовления деталей. Влияние кислоты демонстрируется на примере трех баков стиральных машин. Если нержавеющая сталь не реагирует на кислоту, то силумин относится к ней крайне негативно. Силумин – самый используемый сплав в недорогих стиральных машинах. Химический состав – алюминий и кремний (до 22%), для улучшения физических параметров могут добавляться легирующие добавки. Но такие технологии увеличивают стоимость металла, что очень не нравится производителям дешевого сегмента бытовой техники.На первой стадии поверхность металла разрушена на глубину примерно 1 мм, нагруженные элементы трескают.Но машинка еще может непродолжительное время работать, хотя и уже имеется трещина.На второй стадии разрушения металла возрастает, трещины увеличиваются до критических размеров. Требуется срочный ремонт стиральной машинки.Третья стадия на практике не встречается, до такого состояния агрегаты не эксплуатируются. Для наглядности был проделан эксперимент – поверхность силумина поливалась раствором лимонной кислоты. Как следствие – сплав превратился в труху и полностью потерял свои несущие свойства.По всем физическим и химическим характеристик силумин занимает последние места, а параметры физической усталости у него настолько низкие, что сантехнические изделия со временем дают трещины под влиянием очень незначительных нагрузок.Почему производители используют такой слабый сплав с таким «сильным» названием? Ответ простой: дешевизна, технологичность, небольшой вес и очень привлекательное название. Простые потребители не знают, что название включает в себя часть слов силициум (кремний) и алюминий, а уверены, что это свидетельство силы металла.Профессиональные мастера-ремонтники сантехнического оборудования настоятельно не рекомендуют использовать лимонную кислоту в качестве средства для очистки стиральных машин от накипи. Надо знать, что замена полностью вышедших из строя деталей всегда обходится намного дороже, чем экономия специального средства. Это не реклама, а объективная реальность.Для удаления неприятных запахов достаточно несколько раз в месяц белье стирать при большой температуре – уничтожаются грибки и плесень.