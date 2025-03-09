С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Некоторые  алкоголики  в  СССР ,  которым  после  тяжелой  пьянки  надо  было  утром  подниматься  на  работу...Стави...История треугольн...
  • Алексей Русских
    Бред полнейший.12 продуктов, от ...
  • Ольга Есикова
    Писал тот, кто вообще не жил в те годы. Что касается крабов, за ними даже очередь выстраивалась, ливерная колбаса жар...12 продуктов, от ...

Как сделать сковородку антипригарной

К старым сковородкам без антипригарного покрытия зачастую все прилипает. На них невозможно пожарить блины, яичницу, котлеты и многоженство других блюд. Однако сделав несложную обработку, вы сможете превратить обычную сковородку в антипригарную.



Что потребуется:

Сода;

Соль;

подсолнечное масло.

Процесс обработки сковородки

Сковородку нужно тщательно вымыть с использованием пищевой соды.

После этого она ополаскивается, и высушивается салфеткой.




Сковорода устанавливается на конфорку и разогревается. Сразу же в нее высыпается пара ложек соли. Ее нужно равномерно разровнять. Когда соль разогреется, ее следует перемешать. Держим так сковородку на огне 5 мин. Соль в результате немного пожелтеет.



Убираем соль, и вытираем сковородку от остатков.



Затем ставим ее снова на средний огонь, и наливаем подсолнечное масло. Его нужно буквально чайная ложка. Масло размазывается по сковородке.



Когда от него пойдет легкий дымок, вытираем остатки салфетками. Сковородка должна стать сухой.



После этого к вашей старой сковороде липнуть ничего не будет. Такая обработка сохраняется месяцами, если только не мыть сковороду в посудомоечной машине. В дальнейшем, если прилипание возобновиться, повторяем эти же действия.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Сковорода
советы
наверх