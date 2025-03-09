Как сделать сковородку антипригарной

К старым сковородкам без антипригарного покрытия зачастую все прилипает. На них невозможно пожарить блины, яичницу, котлеты и многоженство других блюд. Однако сделав несложную обработку, вы сможете превратить обычную сковородку в антипригарную.







Что потребуется:



Сода;



Соль;



подсолнечное масло.



Процесс обработки сковородки



Сковородку нужно тщательно вымыть с использованием пищевой соды.

После этого она ополаскивается, и высушивается салфеткой.Сковорода устанавливается на конфорку и разогревается. Сразу же в нее высыпается пара ложек соли. Ее нужно равномерно разровнять. Когда соль разогреется, ее следует перемешать. Держим так сковородку на огне 5 мин. Соль в результате немного пожелтеет.Убираем соль, и вытираем сковородку от остатков.Затем ставим ее снова на средний огонь, и наливаем подсолнечное масло. Его нужно буквально чайная ложка. Масло размазывается по сковородке.Когда от него пойдет легкий дымок, вытираем остатки салфетками. Сковородка должна стать сухой.После этого к вашей старой сковороде липнуть ничего не будет. Такая обработка сохраняется месяцами, если только не мыть сковороду в посудомоечной машине. В дальнейшем, если прилипание возобновиться, повторяем эти же действия.