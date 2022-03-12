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Альтернатива бетону и кирпичу: стильный дом из морских контейнеров


Austin Shipping Container House - дом из морских контейнеров.

Austin Shipping Container House - дом из морских контейнеров.

Все чаще архитекторы используют в качестве основы для своих проектов морские контейнеры. Они гораздо дешевле стандартных материалов, да и строительство таких домов отнимает гораздо меньше времени.

Проект дизайнера Patrice Nichole Rios.

Проект дизайнера Patrice Nichole Rios.

В своем последнем проекте дизайнер Patrice Nichole Rios в качестве основного строительного материала использовал старые морские контейнеры. Дом под названием Austin Shipping Container House выглядит очень современно и стильно.
Austin Shipping Container House. Гостиная.

Austin Shipping Container House. Гостиная.

Изнутри контейнеры утеплены изоляционным материалом. На первом этаже пол сделан из бетона, а на втором – из натурального орешника. Интерьер выполнен в светлых оттенках. Сквозь широкие окна проникает большое количество естественного света.
Austin Shipping Container House. Кухня.

Austin Shipping Container House. Кухня.

На площади в 138 квадратных метров разместились гостиная со столовой, кухня и три спальни.
Контейнер на заднем дворе.

Контейнер на заднем дворе.

Помимо основного дома, на заднем дворе дизайнер установил еще один контейнер, в котором оборудовал студию для творчества. Если кому-то из домашних потребуется идеальная тишина, то отдельное пространство – это то, что нужно.
Austin Shipping Container House. Творческая студия.

Austin Shipping Container House.
Творческая студия.

 
Austin Shipping Container House - дом из морских контейнеров.

Austin Shipping Container House - дом из морских контейнеров.

 

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Альтернатива бетону и кирпичу: стильный дом из морских контейнеров

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Альтернатива бетону и кирпичу: стильный дом из морских контейнеровПодписаться на мой Instagram
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