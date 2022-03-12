Альтернатива бетону и кирпичу: стильный дом из морских контейнеров

Austin Shipping Container House - дом из морских контейнеров.
Все чаще архитекторы используют в качестве основы для своих проектов морские контейнеры. Они гораздо дешевле стандартных материалов, да и строительство таких домов отнимает гораздо меньше времени.
Проект дизайнера Patrice Nichole Rios.
В своем последнем проекте дизайнер Patrice Nichole Rios в качестве основного строительного материала использовал старые морские контейнеры. Дом под названием Austin Shipping Container House выглядит очень современно и стильно.
Austin Shipping Container House. Гостиная.
Изнутри контейнеры утеплены изоляционным материалом. На первом этаже пол сделан из бетона, а на втором – из натурального орешника. Интерьер выполнен в светлых оттенках. Сквозь широкие окна проникает большое количество естественного света.
Austin Shipping Container House. Кухня.
На площади в 138 квадратных метров разместились гостиная со столовой, кухня и три спальни.
Контейнер на заднем дворе.
Помимо основного дома, на заднем дворе дизайнер установил еще один контейнер, в котором оборудовал студию для творчества. Если кому-то из домашних потребуется идеальная тишина, то отдельное пространство – это то, что нужно.
Austin Shipping Container House. Творческая студия.
Austin Shipping Container House - дом из морских контейнеров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии