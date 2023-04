6 главных бунтарок и рокерш 1990-х: Чем они занимаются и как выглядят в наши дни

Аврил Лавин

Гвен Стефани

Пинк

Ширли Мэнсон

Эми Линн Харцлер

Говорят, что люди со временем меняются. Это касается не только внешности, но и взглядов на жизнь. Юношеский протест, неприятие общественных ценностей прошлых поколений со временем должно сменяться глубокомысленными решениями и мудрым и спокойным анализом собственной жизни . Но так ли это? Изменились ли рокерши и бунтарки прошлых лет? Любопытно сравнить их образы и песни до и после, ведь этим ярким девушкам уже за сорок, и наверняка у них в судьбе произошли события, способные остепенить их.Канадская исполнительница впервые выступила перед публикой, когда ей было четырнадцать. А сейчас Аврил уже тридцать шесть. За эти годы певица успела совершить многое. Ее дебютный альбом Let Go, выпущенный в 2002 году, разошелся тиражом в 16 млн. экземпляров и дал старт успешной музыкальной карьере. За следующие 19 лет певица и автор песен смогла выпустить еще пять альбомов и продать более 30 млн. их копий, получить восемь номинаций на премию «Грэмми» и более 100 наград по всему свету.Звезда выступала на Олимпиаде, записывала треки к фильмам и мультфильмам, а также и сама снималась в кино. Также Аврил занималась и бизнесом: она выпустила серию гитар, а также линейку подростковой одежды Abbey Dawn (ее детское прозвище). Звезда сама придумывала дизайн коллекции, а затем даже некоторые из моделей одевала на собственные концерты. А вот в последние годы из заводной девочки-тинейджера Аврил превратилась в шикарную женщину.На светских мероприятиях звезда теперь появляется в женственных платьях и на высоких шпильках, а если и надевает джинсы, то это не мешковатые брюки начала 2000-х, а обтягивающие и сексуальные. Как говорит знаменитость, она ни о чем не жалеет , ведь всегда выглядела к месту и ко времени, а сейчас она «повзрослела и переросла это». Жаль, что личного счастья этой красавице так и не удается обрести: у нее было два замужества, а сейчас звезда снова «в активном поиске».Сейчас Гвен Стефани уже 51 год, однако в это трудно поверить, - настолько хорошо выглядит певица. Ее музыкальная карьера началась в 1986 года, когда была создана группа No Doubt. А с началом сольных выступлений в 2004 году певица добилась признания критиков и коммерческого успеха.У нее три статуэтки «Грэмми» и звание самого успешного исполнителя десятилетия. Помимо музыкального таланта у звезды также обнаружилось чувство вкуса и видение собственного стиля в одежде. Как призналась Гвен, этому она научилась у мамы – в детстве они часто перешивали купленные вещи, украшали их вышивкой , создавая неповторимый образ. Так что не мудрено, что зарегистрированная в 2003 году марка одежды L.A.M.B. сейчас является любимой среди и обычных американцев, и знаменитостей. В нарядах от Гвен Стефани появлялись на публике Линдси Лохан, Николь Кидман, Тери Хэтчер.Сегодняшний стиль певицы – такой же яркий и уникальный, однако в нем давно уже давно преобладают женственные силуэты. Знаменитость даже в последнее время отказывается от своей любимой красной помады в пользу макияжа в нюдовых оттенках. У Гвен трое сыновей от музыканта Гэвина Россдейла, с которым она прожила с 2002 по 2016 год. А недавно, в июле этого года, певица вышла замуж за кантри-певца Блейка Шелтона.Алиша Бет Мур (именно так зовут исполнительницу) в начале творческого пути полностью соответствовала своему яркому псевдониму. Она меняла цвет волос, перекрашивая его от розового до зеленого, носила рваную одежду с множеством казалось бы несовместимых деталей и пела далеко не колыбельные песни. Бунтарка в душе, она так же и выглядела в реальной жизни. Со временем сознательное сопротивление общепринятым стереотипам сменилось выбором более сдержанных нарядов.Эпатажная певица, получившая за свою карьеру три «Грэмми» и ставшая четвертой в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира в 2018 году, хоть и осталась яркой рокершей, но теперь выбирает более классический стиль в одежде. Она перекрасилась в блондинку, носит юбки, блузы и платья и в свои почти 40 лет завоевала титул самой красивой женщины по версии журнала People в 2018 году. Сегодня певице и актрисе 41 год, и вместе со своим мужем гонщиком Кэри Хартом она воспитывает двоих детей.Голосистую девушку мир узнал в далеком 1994 году, когда она присоединилась к коллективу группы Garbage. Харизматичной певице и обладательнице необычного контральто тогда было 28 лет, а сейчас это 54-летняя дама. Впрочем, кто назвал ее старухой? Ширли полна творческих сил, да и сейчас не прочь шокировать своим видом презентабельную публику.Недавно она перекрасилась в розовый цвет, для выхода в свет все также наносит яркий макияж, да и стиль одежды почти не изменился. Исполнительница заявила об окончании певческой карьеры, тем не менее она продолжает работать в этой индустрии. Она оказывает поддержку молодым исполнителям, записывает с ними треки, снимается в клипах. Вместе с нынешним мужем звукорежиссером Билли Бушем певица проживает в Лос-Анджелесе. Детьми Ширли так и не успела обзавестись.Певица более известна под именем Эми Ли. Именно она стала бессменной солисткой группы Evanescence, которая существует до сих пор. На музыке, выполненной в стиле готического рока, и сочетающей хард-рок с чувственной текстовой составляющей, выросло целое поколение. Пик их популярности пришелся на начало двухтысячных , а сейчас пусть поклонников и стало меньше, тем не менее исполнительница привыкла делать из выступления шоу и выкладываться на сцене по полной.В детстве Эми потеряла любимую сестру, поэтому истории из ее песен в основном имеют печальный конец. Сейчас Эми уже 39 лет, и она состоялась не только как певица, но и как автор душевных слов и замечательной музыки. На сегодняшний день знаменитость сотрудничает с киностудиями, сочиняя саундтреки для фильмов, а также записывает синглы с другими исполнителями.В личной жизни исполнительницы тоже все хорошо: она замужем за своим давним другом Джошем, который работает психотерапевтом, и воспитывает сына Джека. После родов изящная фигурка знаменитости приобрела более округлые формы, но певица не стесняется этого и говорит, что ей комфортно в своем теле . Эми финансирует благотворительные организации, отдавая немалые деньги на борьбу с таким заболеванием, как эпилепсия. 