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По следам съемок фильма «Жмурки»

В этом году исполняется десять лет с момента, как на экраны вышел фильм Алексея Балабанова «Жмурки». Знаменитую «черную комедию» снимали в Нижнем Новгороде с октября 2004-го, и почти полтора месяца население этого волжского города жило съемками фильма. Нервы у жителей Нижнего сдали один раз: когда из центра города ради достоверности начали убирать все иномарки «моложе» 1995 года.



Нижегородец Евгений Шилов нашел в родном городе места, в которых снимался балабановский фильм, чтобы показать, как кадры из фильма накладываются на нынешнюю реальность.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Рассказывает автор проекта: «Идея пришла после того, как увидел подобные кадры по каким-то голливудским фильмам. Но там нигде не было такого, чтобы по сюжету всего фильма поснимали фото. Да и по нижегородским местам я такого не видел. Решил попробовать — это было еще лето, с девушкой знакомой гуляли и на стадионе «Водник» сделали первый кадр. Показал друзьям — понравилось многим. Решил отснять серию по самым узнаваемым местам из фильма. Подождал осени, чтоб была более похожа наша реальная природа на природу в фильме — и ходил снимал. Сначала просматривал весь фильм, искал самые интересные кадры — где видно и актеров, и окружающий пейзаж, и действие в кадре интересное, делал принтскрины и печатал. Вся серия была отснята за три дня».

По следам съемок фильма «Жмурки»

Стадион «Водник».

По следам съемок фильма «Жмурки»

Церковь Ильи Пророка.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Там же…

По следам съемок фильма «Жмурки»

ПОМЦ.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Набережная Федоровского.

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

Набережная Федоровского над Строгановской церковью.

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

Автоматы с газированной водой на Печерке.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Работают до сих пор.

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

В районе Ульянова.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Там же.

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

Верхневолжская набережная.

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

Подъем на площадь Минина и Пожарского.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Скоба.

По следам съемок фильма «Жмурки»

Рождественская.

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»

По следам съемок фильма «Жмурки»


 

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г. Нижний Новгород
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