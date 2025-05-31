По следам съемок фильма «Жмурки»

В этом году исполняется десять лет с момента, как на экраны вышел фильм Алексея Балабанова «Жмурки». Знаменитую «черную комедию» снимали в Нижнем Новгороде с октября 2004-го, и почти полтора месяца население этого волжского города жило съемками фильма. Нервы у жителей Нижнего сдали один раз: когда из центра города ради достоверности начали убирать все иномарки «моложе» 1995 года.

Нижегородец Евгений Шилов нашел в родном городе места, в которых снимался балабановский фильм, чтобы показать, как кадры из фильма накладываются на нынешнюю реальность.Рассказывает автор проекта: «Идея пришла после того, как увидел подобные кадры по каким-то голливудским фильмам. Но там нигде не было такого, чтобы по сюжету всего фильма поснимали фото. Да и по нижегородским местам я такого не видел. Решил попробовать — это было еще лето, с девушкой знакомой гуляли и на стадионе «Водник» сделали первый кадр. Показал друзьям — понравилось многим. Решил отснять серию по самым узнаваемым местам из фильма. Подождал осени, чтоб была более похожа наша реальная природа на природу в фильме — и ходил снимал. Сначала просматривал весь фильм, искал самые интересные кадры — где видно и актеров, и окружающий пейзаж, и действие в кадре интересное, делал принтскрины и печатал. Вся серия была отснята за три дня».Стадион «Водник».Церковь Ильи Пророка.Там же…ПОМЦ.Набережная Федоровского . Набережная Федоровского над Строгановской церковью Автоматы с газированной водой на Печерке.Работают до сих пор . В районе Ульянова.Там же.Верхневолжская набережная.Подъем на площадь Минина и Пожарского.Скоба.Рождественская . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!:)