Самая большая в мире ярмарка верблюдов

Город Пушкар находится в штате Раджастхан, Индия. Его часто называют царем всех священных мест паломничества в индуизме.



Еще Пушкар известен тем, что здесь ежегодно проходит ярмарка верблюдов — одна из самых известных и больших в мире.







Один из продавцов гонит свое стадо верблюдов на продажу, Пушкар, Индия. (Фото Kevin Frayer | AP):







Кругом стоит пыль столбом. (Фото Kevin Frayer | AP):







Ярмарка верблюдов в индийском Пушкаре проходит каждый год в ноябре. Сюда съезжаются тысячи продавцов и покупателей верблюдов, а кроме них еще десятки тысяч паломников и туристов. (Фото Kevin Frayer | AP):







Около 50 000 верблюдов ежегодно выставляются на продажу. Выставка длится всего 5 дней. (Фото Kevin Frayer | AP):







Со всех концов страны торговцы привозят сюда невероятное количество знаменитых одногорбых верблюдов дромадеров. (Фото Kevin Frayer | AP):







Название «дромадер» происходит от греческого слова δρομάς, что означает «бегущий». Пушкар, Индия. (Фото Kevin Frayer | AP):







(Фото Danish Siddiqui | Reuters):







(Фото Deepak Sharma | AP):







Приспособленность к засушливому климату позволяет одногорбым верблюдам жить в пустынных регионах. Дромадеры могут подолгу обходиться без воды (неделю под вьюком и несколько месяцев — без нагрузки). (Фото Kevin Frayer | AP):







Верблюды без вреда для себя могут пережить существенную потерю жидкости, до 40% в объёме, но зато пьют верблюды очень быстро и могут быстро компенсировать весь потерянный объем жидкости, при случае способны за 10 минут выпить около 100 литров воды. Другие млекопитающие просто не в состоянии усвоить такую «верблюжью дозу» жидкости за столь короткое время. (Фото Kevin Frayer | AP):







Горб на спине содержит запасы жира, которые организм верблюда постепенно использует для получения энергии. Вопреки расхожему мнению, жидкость верблюды хранят не в горбу, а в желудке. Пушкар, Индия.







Раньше эта ярмарка представляла собой лишь место бойкой торговли. Сегодня она переросла в большой фестиваль. Народ здесь тоже колоритный. (Фото Rajesh Kumar Singh | AP):







Кроме самой ярмарки здесь проходят конкурс красоты верблюдов, верблюжьи бега и театрализованные представления. Самым смелым туристам предлагается отправиться на верблюде в пустыню. Пушкар, Индия. (Фото Kevin Frayer | AP):







Вы видели когда-нибудь бегущего верблюда? Оказывается, эти величественные корабли пустыни очень здорово бегают (до 65 км/час), а цена победителя забега вырастает в несколько раз. (Фото Kevin Frayer | AP):







Прокатиться верхом на верблюде, кстати, здесь сможет каждый желающий. (Фото Rajesh Kumar Singh | AP):







На ежегодную ярмарку в Пушкаре со всего Раджастана съезжаются колоритные торговцы в тюрбанах, чтобы продать или купить верблюдов. (Фото Kevin Frayer | AP):







Неповторимый фон всему этому создает неутихающая мелодичная музыка и непрекращающийся гомон рынка. (Фото Kevin Frayer | AP):







(Фото Kevin Frayer | AP):







На ярмарке верблюдов очень много детей и женщин. Сюда принято приезжать целыми семьями. (Фото Kevin Frayer | AP):







В вечеру страсти немного утихают. Уставшие верблюды ложатся спать, а их не менее уставшие хозяева собираются у костров, чтобы выпить чаю и обсудить события прошедшего дня. (Фото Kevin Frayer | AP):







(Фото Kevin Frayer | AP):







Корабль пустыни подустал. Пушкар, Индия, 20 ноября 2012. (Фото Kevin Frayer | AP):







Еда для верблюдов. (Фото Kevin Frayer | AP):







(Фото Kevin Frayer | AP):







(Фото Kevin Frayer | AP):







Самая большая в мире ярмарка верблюдов. Пушкар, Индия, 19 ноября 2012. (Фото Kevin Frayer | AP):







(Фото Roberto Schmidt | AFP | Getty Images):







(Фото Rajesh Kumar Singh | AP):







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