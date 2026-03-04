7 отличных идей по облагораживанию балкона!

Bот это да! Как превратить в дачную беседку собственный балкон? Самое главное — решить, куда деть с балкона старый хлам, лыжи и инструменты. Если справитесь с этой задачей, остальное оформление — одно удовольствие!



Итак, вам понадобится матрас (его можно положить сразу на пол), много разных подушек (от дивана, кресла, спальных и декоративных) и светодиодная гирлянда.Повесьте ее по периметру балкона, и уютная зона для романтических посиделок готова!А этот вариант для тех, у кого площадь балкона не позволяет разместить даже односпальный матрас.Откидной столик, который крепится к стене, в сложенном виде превращается в небольшую полку. Также пара складных стульев и, конечно, светодиодная гирлянда. Она играет здесь главную роль. Кстати, если балкон не застеклен, можно использовать шторки, чтобы создать более интимную обстановку. Идеально подойдут шторки от уличных тентов, которые не боятся дождей и сырости. Если их не оказалось, можно использовать простую душевую штору.Как украсить балкон своими рукамиИногда неокрашенный деревянный штакетник может стать отличным декоративным элементом. Дополняют картинку палисадника цветы на стремянке, декоративные рамки, повешенные на «забор», аккуратный коврик и пара плетеных кресел.Если на балконе нет электрического освещения, используйте побольше свечей. Их можно подвесить в лампах-фонарях, можно расставить в вазах на полу, или составить на подносе на небольшом столике. Главное, позаботьтесь о том, чтобы ветер не задувал пламя, а сами свечи находились на безопасном расстоянии от легко воспламеняющихся вещей.Деревянные поддоны или паллеты удобно использовать вместо основания для лежанки, а небольшие ящики — в качестве кофейного столика, кашпо для растений или удобного места для хранения. Необработанное дерево идеально подойдет для оформления балкона и станет не только удобным приспособлением, но и стильной деталью.Есть несколько вариантов его быстрого обновления: постелить ковровое покрытие или декоративный травяной газон, маленькие коврики и шкурки, а также деревянный настил, состоящий из квадратных плит, которые можно обрезать под размер помещения ( настил продается в ИКЕА/1299 руб 9 штук).Их можно ставить не только на подоконник или подвешивать к оконной раме. Под «зеленый уголок» можно отвести одну из боковых стенок лоджии, установив шпалеру или паллету. Подвешенные на разной высоте с помощью S-образных крючков кашпо создают целую цветочную картину. Также здорово смотрится деревянная паллета с установленными внутрь ящиками с растениями.Еще один удачный вариант для балкона — шкаф- теплица. Ножки теплиц регулируются, так что стоять такой шкаф может даже на неровном полу, а теплолюбивым растениям будет не холодно.И напоследок для любителей романтики, островного туризма и тех, кто хочет достичь полнейшей релаксации, предлагается дополнить балкон двумя обязательными предметами: удобным тканевым гамаком (только не вешайте гамак на узкие балконы и сперва убедитесь в надежности крепежа!)