Советы, как уберечь комнатные растения от увядания

Иногда случается так, что даже при надлежащем уходе комнатные растения начинают чахнуть, буквально на глазах превращаясь в вялые или засохшие «композиции». Ситуации малоприятная, но вполне поправимая. Рассказываем о главных причинах возникновения «недугов» и то, как устранить их.







1. Первая причина: домашние животные

2. Вторая причина: болезни и вредители

3. Третья причина: неправильно подобранные удобрения

4. Четвёртая причина: неправильно подобранный вазон

5. Пятая причина: недостаточно освещения

6. Шестая причина: неправильно подобранное место

7. Седьмая причина: тесное соседство с другими растениями

8. Восьмая причина: пересадка не по сезону





Присмотритесь к домашним питомцам, вдруг главная причина увядания комнатных растений — они.Зачастую, домашние животные, такие как собаки, кошки и кролики, от природы любопытны и, как известно, могут грызть и даже поедать листья, стебли и другие части растений. Кроме того, некоторые из них без зазрения совести используют цветочные горшки в качестве своего личного туалета. Подобное в свою очередь приводит к таким проблемам, как заболевание почвы и растений. Чтобы свести риск к минимуму, лучше всего присматривать за своими питомцами и при необходимости перемещать растения в более безопасные для них места.При необходимости переставьте вазоны с растениями в более безопасное и менее доступное для животных место.Если вы заметили, что ваш питомец проявляет повышенный интерес к комнатным растениям, лучший способ справиться с ситуацией — отвлечь его чем-нибудь более интересным, предложив альтернативные варианты (например, увеличить количество занятий и игр, которые получает животное, чтобы развеять скуку и накопившуюся энергию). Также попробуйте нанести безопасные для растений репелленты на листья или почву, чтобы сделать их менее привлекательными и / или менее вкусными для любопытного питомца.Не игнорируйте пожелтевшие листья у растений.Если вы заметили белые или жёлтые пятна на растениях, а также листья, которые стали липкими – это первые звоночки о заражении вредителями, такими как паутинный клещ или трипсы. В первую очередь, осмотрите нижнюю сторону листьев на наличие паутины или мелких ползучих насекомых. Во-вторых, подобное может быть признаком грибковой или бактериальной инфекции, а также первым признаком корневой гнили.Присмотритесь к своим растениям и окажите при необходимости им помощь, а также создайте комфортные условия для дальнейшего процветания.Если растение заражено каким-либо заболеванием, важно как можно скорее изолировать его от остальных растений, чтобы предотвратить распространение инфекции. После этого можно приступать к лечению заражённого растения соответствующими средствами или процедурами, тщательно следуя всем инструкциям. Кроме того, если поражена почва, вам также следует заменить её, чтобы окончательно избавиться от загрязнений. После обработки убедитесь, что растение находится в месте с достаточным освещением, влажностью и температурой, а также регулярно следите за его дальнейшим развитием.Переизбыток, недостаток, а также неправильно подобранные удобрения могут навредить растениям.Неправильно подобранные удобрения для комнатных растений могут привести к различным проблемам и необратимым процессам. Поэтому, дабы избежать их, убедитесь в том, что тип и соотношение питательных веществ подходят для конкретного вида растений, за которыми вы ухаживаете. Кроме того, стоит помнить о главном — никогда не используйте слишком много удобрений, так как их избыток зачастую приводит к ожогам листьев, чрезмерному росту, кривизне или другим негативным побочным эффектам.Чтобы не навредить растениям, всегда читайте инструкцию на упаковке по применению удобрений.Если вы заметили, что растение плохо переносит внесение удобрений, лучше всего немедленно прекратить подкормку и посмотреть, как оно отреагирует на перерыв. Обратите внимание на любые изменения в растении, такие как потемнение или увядание листьев, задержка роста или другие признаки. Если после нескольких дней без подкормки растение начинает хорошо себя чувствовать, возможно, подкормка не подходила для растения или была внесена в неправильной концентрации. Если проблема так и была устранена, вам придётся пересадить растение в свежую почву, не содержащую удобрений.Не используйте просроченные удобрения.Так же при использовании любого вида удобрений важно обращать внимание на срок годности, поскольку по его истечению, их активные ингредиенты разлагаются. Если вы используете удобрение с истекшим сроком годности, оно может в значительной степени утратить свою эффективность, в результате чего удобрение перестанет работать или проявит гораздо меньшую эффективность, чем если бы оно было с нормальным сроком годности. Кроме того, использование удобрения с истёкшим сроком годности может привести к обратному эффекту, убивая растения, а не помогая им расти.Горшок не по размеру, также может навредить растениям и привести их к гибели.Размер горшка, в который помещено растение, может существенно повлиять на его здоровье. Если он слишком мал, корням будет тесно, а это в свою очередь приводит к задержке роста, дефициту питательных веществ и, в конечном счёте, к гибели. С другой стороны, если горшок слишком большой, почва может оставаться слишком влажной и плохо дренироваться, тем самым приводя к переувлажнению и загниванию корней, что также способствует гибели растения. Итак, в целом, ключевым моментом является выбор не слишком большого и не слишком маленького горшка с учётом потребностей растения.Переизбыток, как и недостаток освещения пагубно влияет на рост и развитие комнатных растений.Растениям для роста требуется разное количество света, и как недостаточное, так и избыточное освещение вызывает ряд проблем. Многим растениям требуется много непрямого солнечного света, в то время как некоторые лучше растут при более прямом освещении. Одни нуждаются в защите от слишком сильного солнечного света, в то время как другим требуется более двенадцати часов света в день. Недостаточное или избыточное освещение, как правило, приводит к замедлению роста, пожелтению листьев и даже гибели растения.Место также играет далеко не последнюю роль.Стоит также помнить о том, что местоположение играет весьма значительную роль для сохранения здоровья растений. Переизбыток или недостаток солнечного света, особенно прямого, может вызвать целый ряд проблем — от ожогов листьев до задержки роста и полной гибели. Кроме того, если растение разместить слишком близко к горячему радиатору или другому источнику тепла, или же в месте со слишком интенсивным воздушным потоком, это приведёт к серьёзным повреждениям листьев стеблей и корневой системы. Важно, чтобы растения росли в безопасном месте, вдали от прямых солнечных лучшей (особенно в разгар жары), сильных источников тепла, или сквозняков с холодным потоком воздуха.Тесное соседство растений также не всегда благополучно сказывается на их развитии и процветании.Если вы посадите растения слишком близко друг к другу, может возникнуть ряд проблем. Во-первых, чрезмерно тесное соседство абсолютно разных между собой растений, зачастую, приводит к повышению влажности воздуха, что, в свою очередь провоцирует развитие грибковых или бактериальных инфекций. Кроме того, если растения расположены слишком близко друг к другу, они, в конечном итоге, могут конкурировать за свет и питательные вещества в почве, что приведёт к ухудшению здоровья или задержке роста одного или нескольких растений.Избегайте не сезонных пересадок.Как правило, не рекомендуется пересаживать растения в зимний сезон или когда они находятся в процессе цветения и плодоношения. Это время, когда растение находится либо в периоде покоя (зимой), либо в середине важного процесса (во время цветения и плодоношения). Пересадка или перемещение растения в это время может привести его к стрессу, а также погубить его. Поэтому перед пересадкой лучше подождать, пока растения достигнут оптимального состояния и выйдут из «спячки» или же из состояния цветения.