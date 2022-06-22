Когда и как появилась туалетная бумага

Только представьте, что внезапно проснулись в мире, где нет туалетной бумаги. Какой жуткий кошмар, не так ли? Это такой предмет, без которого сложно вообразить комфортное существование. Конечно, люди уже давно об этом забыли, но так было не всегда.







Туалетная бумага — безусловно, один из самых необходимых предметов роскоши современного мира. Как же решали интимную проблему столь грязного дела в былые времена в разных уголках земного шара до его появления? Оказывается, весьма разнообразно и креативно. Самые невероятно творческие решения этого вопроса в древности — далее в обзоре.



1. Древний Рим

2. Африка и Ближний Восток

3. Америка

4. Древняя Греция

5. Крайний север

6. Япония и Китай

7. А что грозные викинги

Граждане великой империи древности использовали так называемый «терзориум». Это было очень креативное приспособление. Оно представляло собой палку, к концу которой была прикреплена губка. Эти палочки обычно ставили в ёмкость с солёной водой или раствором уксуса. Такие ёмкости были и в частных домах, и в общественных туалетах. Да, в Древнем Риме были не только знаменитые бани, но и общественные туалеты. Это были помещения с длинными мраморными скамьями, в которых через равные промежутки были прорезаны соответствующие отверстия. Во время естественного процесса можно было вести светские беседы с соседями.Кроме всего прочего, эти места были гендерно нейтральными.Roman tersorium — отличный способ подтереться!Более старомодным и бедным римлянам приходилось довольствоваться черепками глины. Хорошо если на них отсутствовали острые края, иначе можно было изранить самое драгоценное. При всех недостатках подобных практик, надо признать, что римские традиции с губками на палочках в данном списке, вероятно, самые гигиеничные.Важное дело — общению не помеха.Во всём мире самые бедные слои населения пользовались собственными руками. Как говорится, негигиенично — зато дёшево, надёжно и практично. Руки в идеале после этого мыли проточной водой в реке или ручье. В основном туда и выносили все подобные отходы человеческой жизнедеятельности. Тут стоит вспомнить, как часто говорят, что мол, «а раньше воду прямо из реки пили и ничего». В общем-то, да, ничего...Для многих сегодня это норма не только в Африке.В некоторых частях Африки и Ближнего Востока до сих пор сохранились древние версии туалетов. В этой части света в земле обычно выкапывали яму, над которой сооружали нечто вроде помоста. Для жителей постсоветского пространства подобные сооружения должны быть знакомы, ибо именно такое оборудование присуще сельским и дачным посёлкам. Конечно, во многих местах уже об этом успели подзабыть, но есть довольно людей, которые всё ещё помнят и даже используют. На Востоке и на африканском континенте в обычае было возле отверстия ставить ёмкость с водой, чтобы помыть руку. Кстати, из-за того, что для вытирания использовали левую руку, к ней прицепилась дурная слава. Приветствовать или есть ею стало считаться неприличным и даже зловещим.Традиция использования туалетной бумаги пришла на континент лишь в 19 веке. До этого и колонисты, и коренные американцы использовали в её качестве… кукурузные початки! Конечно, в ход шла и иная органика. Такая, как листья, куски мха, кора, но именно кукуруза была чем-то совершенно замечательным. Популярность этого метода была связана не в последнюю очередь с тем, что этот ресурс был самым доступным. Кроме этого, початки весьма эффективно справлялись с поставленной нелёгкой задачей. Ими можно было водить туда-сюда, вращать как угодно. Даже после того, как здесь стала доступной туалетная бумага, многие американцы предпочитали старый добрый дедовский способ.Кукурузный початок — вещь, оказывается, полезная во всех смыслах.Древние греки использовали черепки глиняной посуды, которые они называли «pessoi». Греки не были бы греками, если бы не применили в этой практике весьма остроумную тактику жестокой мести. Если у грека был враг, то его имя наносилось на глиняный черепок, предназначенный сами понимаете для чего. Называли эти черепки «острака». Отсюда и пошло знаменитое выражение «подвергнуть остракизму». Именно так всё интересно начиналось… Аналогичная практика использовалась и при использовании морских ракушек. Подобный метод один из самых негигиеничных. Кроме того, острыми краями ракушки или черепка можно было пораниться. Со временем такие ранения могли привести к гораздо более неприятным последствиям.В качестве оскорбления греки писали имена лиц, внесённых в список подлежащих остракизму, на остракских гончарных изделиях, отобранных для подтирания.Суровый край — суровые нравы.Инуиты, жившие за Полярным кругом, в столь важном деле доверяли свою гигиену одному из самых доступных ресурсов: снегу. Несмотря на все неудобства и суровость такого метода — он относительно гигиеничен. Кроме того, это невероятно освежающая процедура.В древности японцы и китайцы использовали практику, похожую на римскую. Они брали деревянную палку или кусок бамбука, называемые «чууги» и заворачивали их в кусок ткани. Не очень удобно. Наверное, поэтому именно в Китае в 6 веке нашей эры изобрели туалетную бумагу.Японцы использовали эти палочки, чууги, датируемые 7 веком нашей эры, а затем, наконец, Китай изобрёл туалетную бумагу.Мягкая шерсть — как-то необычно для сурового воина.Суровые северные воины обычно вместо привычной современному человеку туалетной бумаги, использовали овечью шерсть. Моряки же любили для этой цели брать мокрые верёвки. Они свисали с борта и таким образом проходили необходимую процедуру дезинфекции.Туалетная бумага теряет популярность?Современное общество, несмотря на повсеместное использование доступной в любом уголке Земли туалетной бумаги, предпочитает всё же воду. В последнее время выросли продажи биде. В этих туалетных аксессуарах наличествуют не только удобные насадки для мытья, но даже сушка. Вода действительно самый гигиеничный способ, так что древние, безусловно, знали толк в этом деле!