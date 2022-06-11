10 поводов полюбить столицу Мексики

С нами не соскучишься!

Иван Глушков съездил в Мехико на финал международного барменского конкурса Diageo Reserve World Class, пламенно полюбил столицу Мексики и сформулировал для вас десять поводов испытать то же чувство.









1. Витамин Т

2. El Parnita

3. География

4. Мичелада

5. Templo Mayor

6. Mercado Medellin

7. Paseo de la Reforma

8. Бары

9. Naked&Famous

10. Diageo Reserve World Class