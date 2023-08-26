Тонкости традиций принятия ванной в Стране восходящего солнца

Японская традиционная ванна офуро / Фото: na-dache.pro
Япония иногда предстаёт в наших глазах чарующе-загадочной культурой, целым континентом и удивительной цивилизацией, где в строгом почёте блюдут традиции. Там и вправду отдают дань мудрости предков, в особенности поддерживают уважение к старшим. Самое любопытное - это то, как складываются их устои сегодня, когда сверхсовременные технологии соседствуют со строгими и тонкими правилами, берущими истоки в древности.
Отличия от быта Японии от нашего иногда не столь очевидны, но в отношении многих повседневных ритуалов можно найти много любопытного и даже причудливого. Например, дорогих гостей японцы приглашают принять ванну, и в этом процессе много тонкостей. Конечно, принципиально важна иерархия: порядок, в котором один за другим члены семьи проходят в «офуро». Первый заходит отец, а за ним все менее зрелые члены семьи. В случае, если на ужин приглашены гости, они также принимают ванну первыми.
При этом может возникнуть некоторое противоречие, ведь японцы очень бережно относятся к поддержанию гигиенических норм. Разгадка проста. Все посетители «офуро» прежде всего принимают душ, чтобы не портить качество воды - как перед бассейном.
Для входа в уборную всегда гостям положена отдельная пара тапочек, чтобы поддерживать чистоту. После прохождения процедуры японцы благодарят гостей за почитание их традиций.
Офуро из дерева - наиболее аутентично и консервативно / Фото: www.archiexpo.it
Представители японской культуры считают купание в ванне приметой дурного тона, и просто проводят какое-то время, сохраняя статичное состояние и нежась в горячей воде. Уже набранная вода в современных ёмкостях постоянно поддерживается в нужной кондиции - до тех пор, пока вы не переключите режим на пульте. Он, в свою очередь, встроен в стену помещения, и его без труда можно обнаружить, не вылезая из ванны.
Перманентно об этапах приготовления ванны будет информаировать приятный женский голос - это наглядная комплексная система, позволяющая со всей ответственностью провести процедуру по всем правилам. Высокоразвитые компьютеры в некоторой степени постарались унаследовать строгость к деталям, которую всегда чтили в стране.
Принятие офуро - регулярный ритуал, заключающий в себе процесс расслабления после напряжённого дня. А, как известно, работе японцы уделяют очень много времени и сил, пахая до изнеможения. Отсюда и потребность в ежедневном снятии напряжения. Даже если житель Японии снимает нечто наподобие коммунальной квартиры, рядом со зданием находится небольшая общественная баня, где он не просто может, а должен принять ванну.
Добавлять в воду всевозможные добавки - приветствуется. Эта особенность дополняет отдых как в Японии, так и в других развитых странах. Непозволительной роскошью может считаться лишь мыльная пена, поэтому все вспенивающиеся добавки автоматически сбрасываются со счетов.
Душ, согласно традиции, принимают сидя / Фото: setafi.com
Концепция душевой кажется весьма удобной и продуманной. Пространство для принятия душевой находится как раз на входе в «офуро». Согласно местным банным обычаям, в этой части расположены небольшой стул и тазик с мочалками, что также весьма прагматично. Крепления для поливочного шланга также находятся в вертикальном и горизонтальном положении. Только так можно с комфортом мыться сидя на приготовленном стуле.
К правилам подобных процедур относится и лечение в термальных источниках, которыми издревле богата вулканическая почва Японии. В горячих источниках преобладает гендерное разделение: по отдельности в источники погружаются из-за необходимости быть в воде без одежды. Посему зоны для лечебных ванн обставлены плотными ограждениями. В домах же, напротив, принимают «офуро» в нижнем белье - как можно было догадаться, исходя из фактов семейной процедуры, и, тем более, с участием званых гостей.
Японский унитаз может вызвать с непривычки массу вопросов / Фото: www.ntv.ru
Сами ванные помещения, как правило, отдельно от туалета, что также подчёркивает стремление к поддержке гигиенических условий. Помещение обставлено минималистично: без изысков, и всего несколько небольших полочек для принадлежностей. Санузлы оснащены мощными вытяжками для борьбы с сыростью и рисками появления плесени.
Венцом технологического совершенства туалета, конечно, остаётся унитаз, напоминающий по диапазону функций небольшой космический корабль. Помимо шуток, при должной снаровке этот агрегат способен сэкономить уйму времени. Он всегда автоматически ионизирует воздух в помещении, нейтрализуя запахи и поддерживая достойный уровень влажности. Поэтому о неприятных выделениях в зоне резервуара можно забыть. Для унитаза выделен индивидуальный широкоформатный щиток с обилием кнопок и рычагов.
В Японии ванну принимают дружно, всей семьёй / Фото: moscow-airports.com
Пульт включает в себя опции смыва с разным напором давления потока воды. Встречаются говорящие модели, объясняющие(также женским голосом), какие действия могут быть выполнены, прежде чем вы покинете комнату.
Как и у любого персонального компьютера, аппарат имеет широкую кнопку включения и выключения. Сидение неизменно с подогревом и рычажком регуляции этого самого подогрева - но его можно отключить, если вы не привыкли к таким мерам. Существует несколько режимов очищения передней и задней части, погружённой в полость унитаза: нужно заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, как переключатели соотносятся со своими предназначениями.
Коллективные ванны - очень древняя традиция омовения, восходящая к местным преданиям / Фото: klikabol.com
Этикет и сложная система вежливых обращений, включающих поклоны и уступки, сегодня переплетены c техническими инновациями, которые давно бегут в Японии вперёд времени. Оказавшись в бытовых условиях среднестатистического японца, вы бы не испытали диссонансов, а скорее бы изумились тому, как органично проверенные временем устои властвуют над достижениями прогресса.
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