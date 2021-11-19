«Довооружались»: архив ЦРУ опубликовал недавно рассекреченные фотографии шпионов с советских военных

Советский союз скрывал свои военные секреты не менее тщательно, чем США в годы холодной войны. Особое внимание уделялось конспирации военной техники и последних оружейных разработок. В такой атмосфере военные парады были едва ли не единственной возможностью для американских шпионов увидеть и заснять последние разработки советского ВПК. Не так давно ЦРУ рассекретило часть фотографий, сделанных его сотрудниками в СССР.
1. САУ «Конденсатор»
Такие пушки были только на кораблях. ¦Фото: National Security Archive.
Самоходная артиллерийская установка советской разработки «Конденсатор» получила пушку калибра 406-мм. Для сравнения, орудия такого же калибра используются в качестве «главных» на американских линкорах типа «Айова».
У САУ была огромная отдача. При стрельбе имитированными ядерными боеприпасами машина не только откатывалась назад на несколько метров. У нее с высокой степенью вероятности ломалась часть узлов и агрегатов. Всего было сделано 4 такие САУ. На вооружение их так и не приняли.
2. ТРК «Филин»
Грозное оружие. ¦Фото: National Security Archive.
На фотографии агента ЦРУ запечатлён тактический ракетный комплекс «Филин» с индексом 2К4. В качестве шасси для установки использовалась доработанная база САУ ИСУ-152К. Баллистическая ракета «Филина» в свое время была неуловимой и оснащалась специальной боевой частью. Существовали ракеты с ядерными и не ядерными зарядами. Подготовка к пуску занимала всего 30 минут.
3. ЗРК «Десна»
Похоже американцев очень интересовали ракеты. ¦Фото: National Security Archive.
Зенитный ракетный комплекс «Десна» за индексом С-75 был принят на вооружение в СССР в 1957 году. На момент принятия, характеристики ЗРК позволяли ему бороться с любыми аэродинамическими целями. Диапазон поражения целей составлял от 0.5 до 30 км.
4. ТРК «Коршун»
Один из первых подобных комплексов. ¦Фото: National Security Archive.
А вот еще один советский тактический ракетный комплекс. Называлась машина «Коршун». Вооружались такие установки ракетами 3Р7 и могли поражать цели на удалении до 55 км. При массе машины в 18.14 тонн, она могла разгоняться до 55 км/ч по шоссе. Запас хода при этом составлял 530 км.
5. ЗРК С-25
Надежная была система защиты. ¦Фото: National Security Archive.
Система С-25 стала первым в СССР принятым на вооружение образцом зенитного управляемого оружия. Диапазон «рабочей» высоты ЗРК составлял 5-15 км. Именно этот комплекс использовался для создания двух первых колец зенитной обороны Москвы. В них находилось 56 комплексов, каждый из которых мог одновременно поразить до 20 целей.
6. Р-36
Огромная ракета с тяжелым зарядом. ¦Фото: National Security Archive.
Ракета тяжелого класса со стратегическим пусковым комплексом, который на момент создания был способен преодолеть любую систему вражеской ПРО. Ракета несла термоядерный заряд и имела три боевых блока без индивидуальной системы наведения. Существовал вариант ракеты с многоблочной частью. Подготовка пуска – всего 5 минут.
7. РТ-20
такого оружия стоило бояться. ¦Фото: National Security Archive.
Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-20, которая перевозится специальной гусеничной самоходной установкой сделанной на базе шасси танка Т-10М. На западе эта установка получила индекс SS-X-15 «Scrooge». Первый публичный показ РТ-20 прошел 7 ноября 1965 года в Москве.
Фотография, кстати, сделана на параде из первого ряда.
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