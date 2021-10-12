Его Величество мейн-кун: Роскошные портреты самых больших домашних кошек

Выразительные портреты мейн-кунов. Автор: Robert Sijka.
Испытывая непомерную любовь к кошкам и фотографии, Роберт Сижка (Robert Sijka) большую часть своей жизни посвятил съёмкам мейн-кунам - столь величественно прекрасным созданиям, сочетающим в себе грацию обычной домашней кошечки и силу бесстрашной рыси.
Спокойные и отчасти равнодушные, забавные и милые, суровые и надменные, величественные и знающие себе цену – «маленькие космические» создания на мягких лапах, способные обнять и согреть даже в самый ненастный день и суровую зиму своим теплом. Именно так выглядят коты и кошки в работах фотографа, которому не только удалось запечатлеть их своеобразную красоту, а и передать настроение, характер, а вместе с тем и выражение мордочек пушистых моделей, охотно позирующих перед камерой.
Сладкая парочка. Автор: Robert Sijka.
Арктика. Автор: Robert Sijka.
О чём он думает? Автор: Robert Sijka.
Чернее ночи. Автор: Robert Sijka.
Всегда наготове. Автор: Robert Sijka.
Жёлтые глаза. Автор: Robert Sijka.
Ну... как вам сказать? Автор: Robert Sijka.
Серьёзно? Автор: Robert Sijka.
Я за тобой слежу. Автор: Robert Sijka.
Лучший игрок на планете. Автор: Robert Sijka.
Улыбнись. Автор: Robert Sijka.
Да-да, я вас слушаю. Автор: Robert Sijka.
Даже не думай! Автор: Robert Sijka.
Утренняя гимнастика. Автор: Robert Sijka.
Наблюдатель. Автор: Robert Sijka.
Мистер сама серьёзность. Автор: Robert Sijka.
Не надо меня дразнить. Автор: Robert Sijka.
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