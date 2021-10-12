Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Этой моде уже лет 30 и называется она мода педиков, самим то не надоело изображать педрил голожопых в обтянутых портк...16 старомодных ве...
  • Алиса Майская
    Ну и "Как жили простые американцы в конце 1940-х"? На фото открыточные туристические виды и богатые районы, а где "пр...Как жили простые ...
  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...

Его Величество мейн-кун: Роскошные портреты самых больших домашних кошек


Выразительные портреты мейн-кунов. Автор: Robert Sijka.

Выразительные портреты мейн-кунов. Автор: Robert Sijka.

Испытывая непомерную любовь к кошкам и фотографии, Роберт Сижка (Robert Sijka) большую часть своей жизни посвятил съёмкам мейн-кунам - столь величественно прекрасным созданиям, сочетающим в себе грацию обычной домашней кошечки и силу бесстрашной рыси.

Спокойные и отчасти равнодушные, забавные и милые, суровые и надменные, величественные и знающие себе цену – «маленькие космические» создания на мягких лапах, способные обнять и согреть даже в самый ненастный день и суровую зиму своим теплом. Именно так выглядят коты и кошки в работах фотографа, которому не только удалось запечатлеть их своеобразную красоту, а и передать настроение, характер, а вместе с тем и выражение мордочек пушистых моделей, охотно позирующих перед камерой.
Сладкая парочка. Автор: Robert Sijka.

Сладкая парочка. Автор: Robert Sijka.

 
Арктика. Автор: Robert Sijka.

Арктика. Автор: Robert Sijka.

 
О чём он думает? Автор: Robert Sijka.

О чём он думает? Автор: Robert Sijka.

 
Чернее ночи. Автор: Robert Sijka.

Чернее ночи. Автор: Robert Sijka.

 
Всегда наготове. Автор: Robert Sijka.

Всегда наготове. Автор: Robert Sijka.

 
Жёлтые глаза. Автор: Robert Sijka.

Жёлтые глаза. Автор: Robert Sijka.

 
Ну... как вам сказать? Автор: Robert Sijka.

Ну... как вам сказать? Автор: Robert Sijka.

 
Серьёзно? Автор: Robert Sijka.

Серьёзно? Автор: Robert Sijka.

 
Я за тобой слежу. Автор: Robert Sijka.

Я за тобой слежу. Автор: Robert Sijka.

 
Лучший игрок на планете. Автор: Robert Sijka.

Лучший игрок на планете. Автор: Robert Sijka.

 
Улыбнись. Автор: Robert Sijka.

Улыбнись. Автор: Robert Sijka.

 
Да-да, я вас слушаю. Автор: Robert Sijka.

Да-да, я вас слушаю. Автор: Robert Sijka.

 
Даже не думай! Автор: Robert Sijka.

Даже не думай! Автор: Robert Sijka.

 
Утренняя гимнастика. Автор: Robert Sijka.

Утренняя гимнастика. Автор: Robert Sijka.

 
Наблюдатель. Автор: Robert Sijka.

Наблюдатель. Автор: Robert Sijka.

 
Мистер сама серьёзность. Автор: Robert Sijka.

Мистер сама серьёзность. Автор: Robert Sijka.

 
Не надо меня дразнить. Автор: Robert Sijka.

Не надо меня дразнить. Автор: Robert Sijka.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Его Величество мейн-кун: Роскошные портреты самых больших домашних кошек

И не забудьте:
Его Величество мейн-кун: Роскошные портреты самых больших домашних кошекПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх