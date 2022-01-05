15 распространённых научных теорий, которые оказались фейковыми

Сэр Исаак Ньютон.
Как бы парадоксально это не звучало, но и учёные ошибаются. Поэтому врем от времени появляются идеи и версии, которые не имеют ничего общего с реальностью. Правда, сами учёные в них верят и даже успевают убедить в их правдивости обывателей. Успокаивает только одно – без постоянных проб и ошибок не было бы научного прогресса. В этом обзоре самые сумасшедшие теории, которые ещё недавно казались всему миру сущей правдой.
1. Телегония
Теория телегонии.
Это была идея, что ребенок может унаследовать черты от предыдущих интимных партнеров своей матери. Телегония получила особую популярность среди нацистов, которые считали, что арийская женщина, которая имела интимные отношения с «неарийскими» мужчинами, уже не может родить «чистого» арийского ребенка.
2. Миазмотерапия
Миазмы.
Эта теория гласила, что миазмы (плохой воздух) виноваты в болезнях. До появления знаний о микробах в конце 1800-х годов, это было наиболее широко распространенным объяснением, почему люди заболевают. Результатами теории миазмов стали некоторые весьма интересные медицинские решения. Во время Средневековья врачи зачастую прописывали пациенту нюхать «запахи метеоризма». По-видимому, считалось, что клин клином вышибают, и если плохой воздух вызвал болезнь, то он же может и излечить ее.
3. «Вселенский пупизм»
Земля - центр Вселенной.
В то, что Земля является центром Вселенной, верили на протяжении многих столетий. Только благодаря Николаю Копернику отказались от модели Солнечной системы Птолемея (с Землей в центре).
4. Неандертальцы и Homo sapiens
Неандертальцы и Homo sapiens не скрещивались.
На самом деле, после того, как выделили ген неандертальцев в 2010 году, ученые обнаружили, что около 4% людей, живущих за пределами Африки, имеют этот ген. А это означает, что существовало определенное скрещивание видов.
5. Расовая генетическая вариабельность
Генетическая разница между расами человека.
На самом деле, между человеческими расами почти нет генетической вариабельности. Недавние исследования, проведенные в XXI веке, даже показали большее расхождение между африканскими племенами, чем между африканцами и европейцами.
6. Язва и стресс
Язву вызывает стресс.
Это в корне неверно. Язву вызывают бактерии, и исследователи, которые доказали это, получили Нобелевскую премию в 2005 году. Более того, один из исследователей даже специально заразил сам себя бактериями, чтобы доказать это.
7. «Общество плоской земли»
Плоская Земля.
Раньше в это верили все, равно как и в то, что она стоит на спинах слонов. Несмотря на то, что эта теория была давным-давно опровергнута, до сих пор есть люди, которые верят в нее (к примеру, «Общество плоской земли»).
8. Законы Ньютона и квантовая механика
«Неопровержимые» законы ньютоновской физики.
Квантовая механика полностью изменила то, как люди понимают мир. А ведь раньше людей, которые заявили бы, что законы Ньютона работают не всегда, ученые бы просто высмеяли.
9. Кровопускание и микробы
Четыре гумора.
Врачи и ученые древности считали, что тело человека состоит из четырех жидкостей или «гуморов» - слизи, желтой желчи, черной желчи и крови. Если в теле перестает поддерживаться здоровый баланс этих гуморов, то человек заболевает. Именно поэтому кровопускание было так распространено вплоть до 1800-х годов (когда люди узнали о микробах).
10. Полая Земля
Теория полой Земли.
Тот, кто когда-либо читал «Путешествие к центру Земли», наверняка знаком с этой теорией. Вплоть до конца 1800-х годов довольно много людей полагали, что в центре Земли находится полость.
11. «Овечье дерево»
Растущие ягнята.
Хотя греки опередили свое время во многих отношениях, они проявляли сумасшедшую уверенность в том, что... можно выращивать ягнят на деревьях. Эта вера якобы возникла из историй из Индии, где люди описывали деревья, на которых росла шерсть. Идея ягнят, растущих на деревьях, просуществовала до 1600-х годов.
12. Константа времени
Время — постоянная величина.
Так думали до Эйнштейна. Когда он заявил, что свет является единственной постоянной величиной, мир думал, что ученый сошел с ума. Однако сегодня NASA вынужденно постоянно корректировать свои часы, потому что время работает по-разному в зависимости от того, как далеко находится источник гравитации. К примеру, часы на уровне моря идут быстрее, чем часы на вершине Эвереста.
13. Обезьяны или птицы?
Обезьяны - самые умные животные.
Согласно недавнему исследованию, птицы довольно умны. На самом деле, некоторые исследования показали, что они даже умнее, чем обезьяны.
14. Расширение Вселенной
Скорость расширения Вселенной.
До недавнего времени ученые полагали, что расширение Вселенной замедляется из-за силы гравитации. Однако, в 1990-х годах новые данные показали, что расширение Вселенной в действительности ускоряется.
15. «Золото» Исаака Ньютона
Алхимия.
Хотя сэр Исаак Ньютон сделал огромнейший вклад в физику, он был убежден, что может превратить неблагородные металлы в золото. Хотя, алхимия все же была полезной — благодаря ей возникла современная наука химия.
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