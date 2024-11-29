С нами не соску...
Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Жемчуг является единственным ювелирным материалом, имеющим животное происхождение. В отличие от драгоценных камней, формирующихся в недрах земли, жемчужины образуются в раковинах двустворчатых моллюсков, для которых сложный процесс создания твердого округлого материала является всего лишь следствием защитной реакции организма.



При попадании в раковину инородного тела, такого как песчинки, паразиты, капля жидкости, он начинает защищаться от него, обволакивая посторонний предмет слоями перламутра. В результате посторонний объект, причинявший неудобство, оказывается замурованным в небольшом шарике.

Наиболее качественный жемчуг образуют морские моллюски. За ним люди начали нырять, предположительно, еще около 4000 лет назад. Добыча природного жемчуга считается опасным и рискованным ремеслом. Оно требует определенных навыков и знаний, которые многие ныряльщики передают из поколения в поколения, что сделало эту профессию промыслом замкнутых групп людей и целых народов.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Крупнейшие месторождения жемчуга находятся на побережье Красного моря, в Персидском заливе, на Цейлоне, Таити, у побережья Индии и Ирана.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

В арсенале некоторых современных ловцов жемчуга можно найти маску и акваланг. Но некоторые представители этого древнего ремесла продолжают погружаться по старинке без всякого снаряжения, прихватив с собой лишь нож и сетку для жемчуга.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Для погружения ныряльщики используют привязанный к лодке камень. Они прыгают с ним в воду, после чего камень поднимают наверх и передают другому ныряльщику. Такую технику до сих пор используют ловцы индийского племени парава.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

За день ныряльщики могут опуститься под воду 40-50 раз и собрать жемчуг из 200 раковин.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Тренированные ныряльщики могут оставаться под водой от 50 до 80 секунд.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Своему ремеслу потомственные ныряльщики начинают обучать своих детей с раннего возраста. Таким образом, к 7-8 годам дети без труда погружаются на несколько метров, а к 15 годам ныряют за жемчугом наравне со взрослыми.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

В Японии добычей жемчуга занимаются в основном женщины. До середины XX века ныряльщицы ама погружались в пучину, имея при себе лишь нож, закрепленный на набедренной повязке. Современные представительницы ама облачаются в специальные костюмы и надевают ласты и маску.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

На каждом шагу ловцов жемчуга подстерегает масса опасностей. Во время погружения они могут повстречать на своем пути медуз, морских змей, акул и других, явно недружелюбно настроенных представителей подводного царства.


Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Век ныряльщиков, продолжающих погружаться без специального снаряжения, не так уж и долог. Нередко в 30 лет ныряльщики выглядят как старики. Побочная сторона профессии — плохое зрение, глухота, дрожащие руки и ревматизм.

Любопытное о профессии ныряльщика за жемчугом

Сейчас этот промысел в традиционном виде потихоньку умирает. Нырять за жемчугом решаются в основном те, у кого нет возможности выбрать другую профессию.

источник

