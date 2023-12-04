Доспехи для феминисток: Как дизайнер Пако Рабанн одел женщин в металлические платья

Магия и революция, сильные женщины и грезы о будущем стали вдохновением для испанского дизайнера Пако Рабанна, которого Шанель без тени иронии называла металлургом, а не кутюрье. Его наряды из металлических пластинок и пластиковых трубок кажутся совершенно непригодными для жизни – но главные звезды Голливуда отправлялись в них на вечеринки, а Джейн Фонда покоряла Вселенную…
Твигги и современная модель в платьях от Пако Рабанна.
Пако Рабанн признавался в интервью, что чувствует себя причастным сразу нескольким мирам – диаметрально противоположным. Уже в три года он узнал, что мир бывает удивительно жесток: его отца, испанского генерала, расстреляли франкисты. Юного Франсиско – так его назвали при рождении – воспитывали мать и бабушка, пламенная марксистка и наследница древнего рода колдунов, обратившаяся в христианство. Первая научила его верить в силу человеческого духа и разума, а вторая объяснила значение магических символов. Вместе с матерью Пако Рабанн посетил Советский союз в 50-х годах. Он обожал их обеих – революционерку и ведьму.
Пако Рабанн за работой и модель в футуристическом бомбере.
Точно так же ему пришлось полюбить с одинаковым жаром две культуры – испанскую и французскую. Первой он принадлежал по крови, а вторая стала для него родной – когда ему было пять, семья перебралась во Францию. Бегство от франкистского режима было трудным – им пришлось переходить пешком через Пиренеи и начинать жизнь с нуля в незнакомой стране.
Модели в платьях от Пако Рабанна.
Его мать устроилась на работу в Модный дом Кристобаля Баленсиаги и со временем стала его ассистенткой. Впоследствии Рабанн иронизировал, что вовсе не учился у этого франко-испанского модного гения, а лишь подбирал с пола булавки. Как бы то ни было, с юных лет он был причастен модному миру – но предпочел все делать по-своему.
Пако Рабанн за работой.
Он поступил в Национальную школу художественного искусства, на архитектурное отделение, и в то же самое время начал работать у Баленсиаги, чтобы оплачивать учебу. Франсиско быстро нашел свое место в модном мире – ему отлично удавалось создавать нетривиальные аксессуары.
Аксессуары и платье от Пако Рабанна.
Через несколько лет он уже сотрудничал с Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent, разрабатывая аксессуары из металла и других современных материалов. В то же самое время он решил изменить имя.
Головные уборы от Пако Рабанна.
Сначала сократил громоздкое «Франсиско Рабанеда и Куэрво» до интернационального «Франк Рабанн», но вскоре решил обратиться к корням. Бабушка когда-то говорила, что ворон – покровитель их рода, а «Пако», в переводе с греческого и означавшее «ворон», было его детским именем. Так родилось и вошло в историю моды звучное и мистическое имя «Пако Рабанн».
Пако Рабанн за работой.
Первая самостоятельная коллекция Пако Рабанна называлась «12 платьев из материалов, которые нельзя носить».
Модели в платьях от Пако Рабанна.
Модели в платьях от Пако Рабанна.
Темнокожие девушки (в этом Рабанн тоже стал новатором – в 60-х цветным моделям было непросто пробиться на модный Олимп) шагали по подиуму в платьях, выкованных из металла, сплетенных из проволоки, вырезанных из пластика.
Модели в платьях от Пако Рабанна.
Девушки дефилировали босиком – просто потому, что Пако тогда еще не умел создавать обувь, а уже существующая к этим платьям не подходила, но контраст обнаженных ступней и сияющих доспехов выглядел потрясающе.
Контраст металла и обнаженного тела.
Публика, разумеется, пришла в неистовство – кто-то сравнивал Рабанна с писателями-фантастами, кто-то изумлялся непригодности этих платьев для постоянного ношения (как будто new look Диора – одежда для тех, кто ежедневно едет в метро на работу!), кто-то в замешательстве отказался давать прессе комментарии.
Модели в платьях от Пако Рабанна.
Сам же Рабанн утверждал, что его вдохновили феминистки.
Пако Рабанн мечтал превратить женщин в футуристических амазонок.
Шестидесятые были временем футуризма и фантастики с одной стороны, и началом второй волны феминизма, более последовательной и радикальной, - с другой.
Модель в наряде от Пако Рабанна.
Эмансипированные женщины казались Пако Рабанну фантастическими амазонками будущего: «Надвигается время настоящих железных леди!». Так он решил, что современным женщинам необходимы доспехи – и одел их в металл.
Пако Рабанна вдохновляли сильные женщины.
Впоследствии он действительно одевал «фантастическую амазонку» - изготовил наряды Джейн Фонды для фильма «Барбарелла». Соблазнительная Барбарелла в сияющем (и весьма откровенном) костюме была признана критиками одним из самых впечатляющих женских образов в истории кинематографа.
Джейн Фонда в роли Барбареллы.
Пако Рабан использовал в своих коллекциях бумагу, лазерные диски, голографическое волокно и стекло, создавал плащи из перьев, кожи, пластика и металла с добавлением сухих цветов и кружева.
Одежда из необычных материалов.
Плащ и головной убор от Пако Рабанна.
Его клиентками становились самые яркие звезды – Брижит Бардо, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор…
Пако Рабанн одевал в металл знаменитостей.
Впрочем, Рабанн полагал, что одеждой может служить не только металл или пластик, но и запах. В конце 60-х он создал революционный аромат, в котором переплетались необычные для мужского парфюма нотки цветов и дерева. Со временем у бренда Пако Рабанна появилось собственное парфюмерное производство. Часть дохода с продажи некоторых ароматов поступает в фонд борьбы со СПИДом.
Модели в платьях от Пако Рабанна.
В 1999 году кутюрье принял решение оставить свой Модный дом, чтобы вернуться к детскому увлечению – живописи. Когда-то сам Сальвадор Дали похвалил его работы и долго уверял Пако, что тому следует продолжать занятия живописью. Сюрреалистические работы, посвященные поискам смысла жизни, наполненные смутными лицами и очертаниями, Рабанн представил и в Москве – в 2005 году. В начале нулевых бренд на плаву поддерживала его супруга – несмотря на когда-то высказанное Рабанном мнение, что женщина не может заниматься высокой модой.
Смешение материалов.
Кроме того, теперь Пако Рабанн занимается литературой – в его текстах переплетаются магия и философия, громко звучат призывы к любви и человечности. Однако тяга к мистицизму не раз играла с Пако плохую шутку – одна женщина объявила его книги дьявольскими, а его самого – воплощением Сатаны, а однажды модельер так погрузился в мир своих фантазий, что… объявил дату конца света – но был рад, что совершил ошибку.
Футуризм и мистицизм одинаково близки Пако Рабанну.
Он утверждает, что ведет аскетичный образ жизни, не бывает на вечеринках и не употребляет алкоголь – и в этом главный секрет его творческого успеха и долголетия.
Футуристическая мода от Пако Рабанна.
Текст: Софья Егорова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии