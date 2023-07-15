По страницам истории: 18 редких снимков, которые приоткроют окно в историю

Редкие снимки значимых событий прошлого и архивные фото знаменитостей.

1. Ретро-автомобиль

Buick Streamliner, выпущенный 1948, концептуально новая модель автомобиля того времени.

2. Джон Ленон

Участник группы The Beatles с сыном Джулианом позируют возле со своего Rolls-Royce Phantom V, 1968 год.

3. Сальвадор Дали

Известный сюрреалист работает над своей картиной «Лицо Войны», 1941.

4. Pin-up искусство

Женщина в реальности и на картине Джила Элгрена, 1950.

5. Софи Лорен

Софи Лорен играет в бильярд с американскими солдатами, 1954 год.

6. Женская защитная униформа

Девушка демонстрирует защитный бюстгальтер из пластика, созданный для женщин, работающих на военных заводах. США, 1943 год.

7. Кладбище автомобилей

Стоянка брошенных отечественных автомобилей и мотоциклов. Чернобыль, 1986 год.

8. Маленький солдат

6-ти летний Сережа, солдат Великой Отечественной войны.

9. Народный костюм

Модель русского народного костюма для женщин 19 века.

10. Останки динозавра

Работники музея вместе с археологами собирают ногу динозавра, 1916 год.

11. Конкурс красоты

Участницы конкурса красоты Мисс Америка, 1933 год.

12. Опасные испытания

Тестирование пуленепробиваемого стекла, США, 1931 года.

13. Джон Кеннеди

35-й президент Америки и его маленькая дочка Кэролайн, 1958 год.

14. Мэрилин Монро и Джейн Расселл

Актрисы на съемочной площадке фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», 1952 год.

15. Джим Керри

Джим Керри со своей дочкой Джейн, 1991 год.

16. Каюта «Титаника»

Одна из кают первого класса на "Титанике", 1912 год.

17. Изобретение для школьников

Американские школьники пишут контрольную в специальных колпаках от списывания, 1950.

18. Московский музыкальный фестиваль

Один из первых фестивалей в СССР, в котором участвовали зарубежные исполнители, 1889 год.