Зачем в СССР выпускали молоко в треугольниках и куда они исчезли

Молоко в треугольных пакетах - символ советской эпохи, который вызывает ностальгию у многих людей. Этот удивительный продукт имел свою обоснованную историю и вызывает вопросы о его исчезновении. Откуда же появилось молоко в треугольных пакетах в Советском Союзе, куда оно исчезло и почему.
Неоспоримо, в сознании многих людей существует ряд товаров из прошлого CCCP, которые стали символами той эпохи.работают. Жигули продолжают кататься по улицам, телевизоры отвезены на дачи, а тройной одеколон все еще пользуется популярностью за доступную цену. Однако треугольные пакеты с молоком уже найти невозможно. Они исчезли вместе с CCCP, оставив незабываемые воспоминания у всех, кто вырос в той стране.
Жигули /Фото:dzen.ru
Что касается происхождения молока в треугольных пакетах, его история начинается в 1960-х годах. В то время Советский Союз столкнулся с дефицитом традиционных молочных упаковок, таких как бутылки и коробки. После создания скульптуры в форме молочной пирамидки в 1973 году лице художника Игоря Шелковского, возникла идея использовать треугольную форму, которая позволила более эффективно использовать пространство для перевозки и хранения молока. Этот необычный вид упаковки запечатлён на произведениях искуccтва, кapтинах и в фильмах. Тем не менее, не многие знают, почему именно треугольная форма стала так популярной в Советском Союзе.
Также следует отметить, что треугольные пакеты были более дешевыми для производства по сравнению с традиционными упаковками.
Треугольные пакеты с молоком /Фото:nb-ugra.ru
Главным аргументом была низкая стоимость производства, ведь для создания «пирамидок» требовался всего один шов и один надрез. Они складывались из рулона специальной бумаги.
Общепринятое наименование «треугольная упаковка» не совсем точное. Более правильное название - «тетраэдрическая упаковка». Ее форма представляет собой тетраэдр, то есть пирамиду с четырьмя гранями, каждая из которых является правильным треугольником.
В треугольниках много чего выпускалось /Фото:fotostrana.ru
Следующий возникающий вопрос - куда и из-за чего исчезло молоко в данных тарах? Сначала они пользовались популярностью, и их использование было распространено по всему СССР. Они были удобными и экономичными, позволяли упаковывать больше молока и распространять его быстрее.
Граждане СССР считали, включение пирамидок в производство было обусловлено их особой устойчивостью и прочностью формы. Однако, на самом деле, причина была совсем иной.
Безопасность при перевозке и продаже /Фото:sovkusom.ru
Ходили и забавные загадочные слухи о ее мистическом происхождении. Что изобретатель картонного треугольника когда-то наткнулся на статью во французском журнале, в которой утверждалось, что внутри любой пирамиды - независимо от материала, из которого она сделана - существует удивительная энергия. Однако, на самом деле форма, которая получила название «тетраэдр», была разработана шведским изобретателем Эриком Валленбергом и была предложена производителям молока. Он уверял, что использование такой упаковки позволит сохранить свежесть молока и предотвратить его скисание. Эти пакеты начали производить в Швеции с 1944 года, а затем они стали использоваться и во Франции.
В 1952 году компания Теtra Pak из Швеции представила инновационную пирамидальную упаковку для жидкостей, которая вызвала огромный интерес у производителей и стран по всему миру. Эта уникальная форма упаковки была запатентована компанией под названием Теtra Classic.
Компания Тетра Пак /Фото:m.lenta.ru
Дизайнеры фирмы стали авторами этой необычной формы контейнера, который они запатентовали в 1950 году, а в производство запустили в 1952 году. По слухам, создатели верили, что форма «тетраэдра» лучше сохраняет свежесть продуктов и были вдохновлены египетскими пирамидами, которые служили для сохранения фараона на вечность. Но все это лишь легенды.
Новые упаковки получили высокие оценки и от покупателей и власти. Государство решило приобрести производственные лини у компании и стало производить молочные пирамидки самостоятельно. Новые упаковки поразили советских граждан своей простотой и удобством, они отлично заменили очень большие и xpyпкие бутылки из стекла. Белые упаковки с визуально привлекательными голубыми и красными треугольниками стали классическим образцом дизайна. Ярко выделенная надпись «молоко» на полосе, проходившей посередине, придавала им особую привлекательность. Однако, в восьмидесятых ситуация изменилась, и пирамидки были заменены упаковками в форме кирпичиков.
Яркая упаковка привлекла внимание /Фото:ВКонтакте
На Западе такая форма упаковки для молока оставалась популярной недолго, примерно до 1959 года. Ее популярность быстро угасла из-за высоких логистических затрат. К тому же было быстро замечено, что она не обеспечивает более длительное сохранение молока по сравнению с другими упаковками. Кроме того, перевозить пирамидки в прямоугольной таре оказалось очень неудобно - требовались либо круглые бочки, либо специальная шестиугольная коробка для перевозки продукции в таком контейнере.
В результате, один литр молока занимал в грузовике почти в два раза больше места, чем в других контейнерах. Однако, западные предприниматели не могли бы быть предпринимателями, если бы не смогли заработать даже на нерентабельной технологии. Именно поэтому они продали свое изобретение в Советский Союз. Это произошло в те времена, когда у власти был Никита Хрущев, как и при введении других западных новшеств.
Контейнер для перевозки треугольников /Фото:tart-aria.info
Транспортные расходы на тот момент никого особо не волновали. Главное было сделать это дешево — это забота пищевой промышленности. За продажу и доставку отвечала «Aвтотpaнспортная служба», точнее Министерство Topговли. Поэтому создание такой упаковки обходилось недорого, но ее стоимость перевозки была высокой. Однако до распада Coветского Coюза на это никто особо не обращал внимания. С шестидесятых до девяностых «пирамидки» были стандартной тарой для молока в стране.
Однако, с течением времени, по мере расширения рынка и конкуренции, треугольные пакеты потеряли свою привлекательность. В рамках перестройки и изменения экономической ситуации в СССP, разработали новые технологии и упаковочные материалы. Молочные компании стали переходить на более современные и практичные упаковки, такие как пластиковые бутылки и пакеты с защелкой.
Производство молока /Фото:forexspez.ru
Вместе с этим, изменения в политической системе и экономической структуре страны также оказали влияние на исчезновение молока в треугольных пакетах. Советское государство переживало трудности в период перехода к новой, рыночной экономике. Это привело к реформированию сельскохозяйственного сектора, включая молочную промышленность. Многие предприятия были ликвидированы или реорганизованы, что сказалось на производстве и распределении молока.
Когда экономика стала рыночной, молочные комбинаты были вынуждены взвесить затраты на доставку молока в магазины и быстро перешли на привычную сегодня прямоугольную упаковку. Она понравилась людям больше – она меньше протекает, сложнее разлить и даже удобна для выращивания рассады.
Рассада в пакетах /Фото:allremont59.ru
Молоко в треугольных пакетах стало символом уникальности и экономии в советскую эпоху. Оно было результатом необходимости справиться с дефицитом упаковки и оказало значительное влияние на сельскохозяйственную промышленность страны. Тем не менее, они остаются частью истории и культуры советского прошлого.
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