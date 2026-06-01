Не «решётка» и не «межбровье»: 25 названий вещей, которые для нас зачастую безымянны

Ежедневно человека окружают миллионы вещей. Поэтому совсем неудивительно, что многие из них могут быть для нас безымянными, то есть мы просто не знаем, как именно они называются. А ведь большинство из этих предметов имеют вполне реальные названия, а не те прозвища, которыми их обычно награждают люди по незнанию.
1. Октоторп
Любой, кто активно пользуется социальными сетями, безошибочно узнает знаменитый значок «решётки», который ставят перед каждым хештегом. Кроме того, этот символ все еще применяется в клавиатурах смартфонов, поэтому найти того, кто не знал бы его, будет весьма сложно. А вот о том, что у этого значка есть вполне официальное название, известно далеко не каждому: «решётка» на самом деле именуется «октоторп».
2. Лемниската
Еще один символ, который известен большинству из нас: и ученым-математикам, и любителям романтики. Кроме того, горизонтальная «восьмёрка», обозначающая явление бесконечности, является популярным рисунком для татуировок. Но лишь малый процент тех, кто не изучает данный символ как алгебраическую кривую знает, что имеет он весьма научное название - лемниската.
3. Лунула
Пожалуй, никто, кроме мастеров маникюра и женщин, которые самостоятельно делают себе данные процедуры, вообще не обращают внимания на то, из каких элементов состоят ногти.
4. Амбушюры
Многие, кто использует вакуумные наушники, наверняка сталкивались с проблемой порчи и последующей замены специальных накладок в виде подушечек. А порой их размер не подходит для уха, и их также меняют. А вот о том, что у данного элемента есть вполне закрепленное название, мало кто знает. Такие насадки называются «амбушюры».
Важно знать: это слово имеет французское происхождение, а потому пишется через букву «ю» в последнем слове, по аналогии с другими заимствованиями из этого языка - «парашют», «жюри».
5. Тренчик
Большинство мужчин, впрочем, как и немало женщин, ежедневно берут в руки ремень. А вот на небольшую, но весьма полезную деталь на нем мало кто обращает внимание. Речь идет о небольшом колечке из кожи или металла, которая находится рядом с пряжкой. Эта маленькая вещица, выполняющая роль дополнительного держателя, называется тренчик.
6. Феррул
Карандашом пользуются многие из нас ежедневно, но вряд ли кто-либо хотя бы взглядом задерживаются на отдельных элементах этого пишущего инструмента. Так, например, у карандашей с ластиком есть небольшая металлическая полоска, которая опоясывает оба элемента, и удерживает их рядом. У этой детальки также есть название - ее именуют «феррулом».
7. Мурмурация
Это странное явление могли наблюдать многие, в чьей местности водятся скворцы, галки или даже вороны. Порой они стаями выполняют в воздухе нечто вроде странного танца, складываясь в динамичные объемные фигуры, при этом эти очертания имеют вполне четкие контуры. Кроме птиц подобное поведение отмечается также у косяков рыб. Данное явление обозначается термином «мурмурация».
8. Дойпак
В последние годы появился целый ряд новых типов упаковки различных продуктов. Среди них есть пакет, с застежкой и специальным донышком, которое позволяет ей оставаться устойчивым. В таких сейчас нередко продают рассыпчатые продукты: чай и кофе, орехи различных видов или соусы вроде майонеза (правда, в последнем случае застежка заменяется круглым горлышком с крышкой). Но мало кто знает, что такая упаковка имеет название - дойпак (другой вариант написания - дой пак).
9. Балясины
Любой, кто хотя бы раз поднимался или спускался по лестнице, знает, что держится рукой за перила. А вот об элементе конструкции, на которую опираются сами перила на нужной высоте, задумываются немногие. А ведь эти колонны, вне зависимости от того, прямые ли они или украшены красивой резьбой, имеют фиксированное официальное название - «балясины».
10. Пендельтюр
Лет тридцать-сорок назад были очень популярны фильмы в жанре вестерна. И любой, кто их смотрел, несомненно обращали внимания на необычного вида двери, которые вели в местные забегаловки. Они были двойными и крепились на качающиеся петли, а потому могли без проблем открываться в обе стороны. Такую конструкцию не запомнить сложно, а вот об ее названии знает не всякий - а называется такая дверь «пендельтюр».
11. Мюзле
Любители пригубить шампанского или другого игристого вина сначала сталкиваются с кропотливым алгоритмом открывания бутылки с пузыристым напитком. Однако далеко не каждый задумывается о том, что конструкция из проволоки, которую необходимо снимать, прежде чем откупорить пробку, также имеет название. Именуется данная конструкция «мюзле».
12. Пунт
Знатоки истории вин и шампанского могут назвать несколько версий появления углубления на донышке бутылки Согласно одной из них, она необходима для более удобной транспортировки тары, а другая гласит, что так лучше собирается осадок, присутствующий в напитке. А вот название у данного элемента бутылки намного прозаичнее - углубление на дне именуют «пунт».
13. Глабелла
Человеческий организм, оказывается также полон необычных названий. Так, например, всем известно, что посмотреть в оба глаза человеку одновременно невозможно. Поэтому зачастую мы глядим куда-то в невидимую точку между глазами или чуть выше, между бровями. А вот у последней зоны на лице, как выяснилось, есть свое название, о которой знают разве что косметологи и пластические хирурги. Ведь это медицинский термин в краниометрии (методике измерения черепа), а звучит он как «глабелла», иногла «глабель».
14. Фильтрум
На человеческом лице есть еще один участок, который мы видим ежедневно, однако именование его почти никому не известно. Речь идет о вертикальной ямочке на лице между носом и верхней губой. Она называется «фильтрум». А выпуклые вертикальные полоски по бокам этой впадинки называеются «колонны фильтрума».
15. Фосфены
Некоторые явления, которые происходят с организмом человека, также обзавелись не просто названиями, а то и научными терминами. Так, если сильно зажмуриться, то можно увидеть в глазах вспышки, похожие на искорки. Данный оптический феномен называется «фосфенами».
16. Колливубл
Несмотря на то, что ситуация с продовольствием на планете давно перестала быть такой напряженной, какой она порой складывалась в прошлом, однако, пожалуй каждый из нас чувствовал это не самое приятное ощущение в животе, когда он урчит от голода. Однако не все знают, как обозвать это чувство, а оно называется «колливубл».
17. Фриссон
Многие из нас, кто читал массовую литературу или увлекается просмотром фильмов, наверняка встречали столь распространенную метафору, когда что-то нравиться аж до мурашек. Но на самом деле у этого конкретного вида такой реакции организма есть свое название. Так, мурашки, которые возникают, когда человек испытывает положительные эмоции, вплоть до удовольствия, называются «фриссон».
18. Петрикор
Дождь любят не все, а вот ощущение свежести после ливня нравится большинству из нас. Однако землистый запах имеет конкретное название - «петрикор», что переводится с греческого языка очень поэтично: petra означает «камень», а ichor — это жидкость, текущая в жилах богов греческой мифологии.
Интересный факт: явление петрикора обеспечивается не самим дождем. Все дело в том, что после выпадения осадков из почвы в воздух выделяются масла, которые выделяют растения.
19. Редупликация
Казалось бы, что такой термин как «редупликация» относится исключительно в биологии. Вот только с понятием «лексическая редупликация» сталкиваются очень многие чуть ли не каждый день, а особенно это касается молодых родителей. Все дело в том, что данным термином называют удвоение одинаковых слов или тех, что имеют общий корень. Поэтому, когда мамочка читает своему ребенку сказку, начинающуюся со слов «Жили-были...», то это - редупликация.
20. Ляссе
Еще одной вещицей, которую можно встретить в книгах помимо лексической редупликации, является так называемая «ляссе». Этим термином называется определенный тип закладки, которая представляет собой ленточку, которая прикрепляется к книге или блокноту.
21. Пипидастры
Кто из нас не видел в образцах западного кинематографа девушек из групп поддержки ? Именно оттуда большинство узнали, что этих танцовщиц называют черлидершами. А вот о том, как правильно назвать разноцветные помпоны, которыми размахивают девушки. Такие атрибуты движения черлидинга называются «пипидастры».
22. Антимакассары
С вещью, которая обозначается термином «антимакассары», часто сталкиваются те, кто регулярно летает на самолете, либо ездит на автобусе. Речь идет о небольших светлых салфетках, которые расположены на креслах в салоне лайнера или другого транспорта - именно они и называются этим необычным словом. У данного кусочка ткани есть несколько функций, и обе они очень важные: во-первых, они помогают поддерживать гигиену внутри техники, а во-вторых, их могут использовать как салфетки, закрывающие дыхательные пути в случае задымления или пожара в салоне.
23. Грипсы
Любой, кто хотя бы раз в жизни ездил на велосипеде или на самокате, знает, что на руле есть две резиновые либо поролоновые насадки на местах, где располагаются руки. Они надеваются для удобства - так кисти не соскальзывают с руля. А вот о названии этих насадок известно немногим: именуются они «грипсами».
24. Пантограф
Трамваи до сих пор остаются популярным видом общественного транспорта. Однако мало кто знает, как обозначают ромбическую конструкцию, по которой идет электричество от проводов до узлов трамвая. Эти «рожки» можно назвать сразу двумя словами: либо «пантограф», либо, что звучит более привычно, «токоприемник».
25. Бирдекель
Если задать вопрос истинным ценителям пива, как называется подставка под кружку или бокал, то они могут назвать эту вещицу по-разному. А все потому, что она может именоваться как минимум в четырех вариантах - «бирдекель», «костер», «тацек» и «бирмат».
Интересный факт: первоначально у бирдекеля было другое предназначение, которое располагало его с противоположной стороны пивной кружки - ее использовали, чтобы накрыть напиток, закрывая его от насекомых, падающих листьев и т.д.
