Не «решётка» и не «межбровье»: 25 названий вещей, которые для нас зачастую безымянны

1. Октоторп

Решетка на самом деле вполне конкретно называется.

2. Лемниската

У поэтичного знака есть научное название.

3. Лунула

Все-таки, ноготь состоит из разных элементов, и логично, что у них также есть названия.

4. Амбушюры

Подушка для наушника также не обделена названием.

5. Тренчик

Кусочек на ремне вполне заслуживает отдельного названия.

6. Феррул

Пластинка из металла на карандаше также имеет название.

7. Мурмурация

Необычное явление с научным названием.

Пожалуй, нет такого человека, который не видел бы подобную упаковку на полках магазинов.

9. Балясины

Не только перила название имеют, но и то, на что они опираются.

10. Пендельтюр

Оригинальная дверь с запоминающимся названием.

11. Мюзле

Проволочка на бутылке, и та имеет название.

12. Пунт

Необычное донышко обзавелось собственным названием.

13. Глабелла

«Межбровье», оказывается, также имеет название.

14. Фильтрум

И ямочка под носом не безымянная.

15. Фосфены

Искорки в глазах также без названия не остались.

16. Колливубл

Голодное урчание теперь можно назвать одним словом.

17. Фриссон

Мурашки бывают разные, и называются по-разному.

18. Петрикор

Запах после дождя оказывается имеет название латинского происхождения.

19. Редупликация

Аты-баты - типичная лексическая редупликация.

20. Ляссе

Не все закладки можно назвать только «закладками».

21. Пипидастры

Помпоны на самом деле пипидастры.

22. Антимакассары

Важные салфетки из самолета также имеют название.

23. Грипсы

Насадки для рук на велосипеде также имеют название.

24. Пантограф

Ромбик на трамвае имеет сразу два названия.

25. Бирдекель

Подставку под пиво можно назвать, как душе угодно - благо, ассортимент названий позволяет.