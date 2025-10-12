С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...
  • Елена Каратеева
    Очень полезные советы.40 видов мошеннич...
  • Maxim
    Пивзаводы выпускали газировку по плану: каждый год - другая, за своё детство - попробовал все. Когда Никсон прилетал ...Как делалась сове...

Коммуналка Коулуна: когда появился и как ушёл в историю город с самой большой плотностью населения



Порой политическая ситуация или исторический контекст становятся причиной появления необычных явлений или мест. Именно так и произошло с городом-крепостью Коулунского полуострова, который из рядового китайского военного форта превратился в самый густонаселённый город на планете. И пусть этого места не существует уже больше четверти столетия, он всё равно заслуживает упоминания из-за своей уникальной истории.



 
Самое заселённое место на планете. /Фото: disgustingmen.com

Самое заселённое место на планете. /Фото: disgustingmen.com

 

История этого уникального места началась как крепость на Коулунском полуострове, построенные в конце первого тысячелетия. Площадь его сравнительно небольшая - всего 126 на 213 метров. И долгие годы этот его статус не менялся, пока 9 июня 1898 года между китайцами и британцами была подписана Конвенция о расширении территории Гонконга, закрепляющая переход острова под управление Великобританией на 99 лет. Однако у этой территории было исключение - форт Коулун с населением в 700 человек - по договору он остался под протекцией Китая.

 
Карта Гонконга 1915 года, где Коулун назван Китайским городом. /Фото: legaltechnique.org

Карта Гонконга 1915 года, где Коулун назван Китайским городом. /Фото: legaltechnique.org


 

С тех пор население Kowloon Walled City начало стремительно расти, ведь город хоть и оставался формально китайской территорией, но фактически китайские власти о нём попросту не вспоминали. В частности, жители Коулуна не платили налоги - Гонконг не имел права их взимать, а до Китая далеко, поэтому город становился только привлекательнее для переезда. Не было здесь проблем и с открытием бизнеса: частные магазины или кабинеты по предоставлению различного вида услуг появлялись с огромной скоростью, а демократичные цены привлекали не только клиентов среди местных, но и жителей Гонконга.

Коулун в 1970-е годы. /Фото: tehne.com

Коулун в 1970-е годы. /Фото: tehne.com

 

Впрочем, эта же ситуация имела и вторую сторону медали: отсутствие как таковых контролирующих органов привело к тому, что в Коулуне буйным цветом цвела преступность, а также различный нелегальный бизнес. Более того, в какой-то момент реальная власть оказалась в руках преступных группировок, которые распространяли своё влияние далеко за пределы крошечного городка.

 
Самолёты здесь летали буквально над головами. /Фото: aviav.ru

Самолёты здесь летали буквально над головами. /Фото: aviav.ru


 

Небывалый приток населения требовал появления новой жилой площади, но границы при этом не расширялись. Поэтому вначале застраивалось пространство между старыми домами, а позднее здания стали прибавлять этажей. Причём остановить этот процесс удалось только...авиации: выше застройка была просто невозможна, ведь там уже взлетали или заходили на посадку самолёты в аэропорт Кайтак, расположенный неподалёку. А вот солнечного света в городе явно не хватало: сквозь плотную высокую застройку он попросту не проникал. Не было в городе и места для досуга и даже банальных прогулок, поэтому местные приспосабливали такие зоны прямо на крышах своих домов.

 
Вместо детских площадок у малышей были крыши. /Фото: birdinflight.com

Вместо детских площадок у малышей были крыши. /Фото: birdinflight.com

 

Всего было возведено до 500 зданий, внутри которых люди живут в небольших комнатах, которые зачастую разделены на жилую и рабочую зону - магазин или цех про производству. Такая ситуация и сделала этот клочок земли самым густонаселённым местом на планете. Быт Коулуна также был не прост: водоснабжение ограничивалось колодцами, из которых качали воду электрическими насосами. При этом непосредственно электроэнергия поставлялась в город нелегально: путём кустарного подключения к энергосетям Гонконга.

 
Макет города Коулун. /Фото: tehne.com

Макет города Коулун. /Фото: tehne.com

 

Само собой, что долго такой город в реалиях даже ХХ столетия просуществовать не мог, поэтому как только договор между Великобританией и КНР перестал действовать, судьба Коулуна, как крайне проблемного города, была решена. Так, официально снос здания начался в марте 1993 года, всего год спустя от плотной застройки ничего не осталось, а местных жителей переселили в новые дома.

 
Парк, расположенный на месте города. /Фото: tonkosti.ru

Парк, расположенный на месте города. /Фото: tonkosti.ru

 

Однако история этого уникального места не была забыта: в декабре 1995 года был открыт парк Kowloon Walled City Park, в который вошла бывшая территория застроенной крепости, а также единственное историческое сооружение Коулуна - Ямен, представляющее собой административное здания, возведённое в середине позапрошлого века. А увидеть, каким же было самое густонаселённое место на планете можно на сохранившихся фотографиях, а также на макете, который находится в том же парке.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сетькайтак, аэропортконвенция "о расширении территории гонконга"
наверх