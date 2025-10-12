Коммуналка Коулуна: когда появился и как ушёл в историю город с самой большой плотностью населения

Порой политическая ситуация или исторический контекст становятся причиной появления необычных явлений или мест. Именно так и произошло с городом-крепостью Коулунского полуострова, который из рядового китайского военного форта превратился в самый густонаселённый город на планете. И пусть этого места не существует уже больше четверти столетия, он всё равно заслуживает упоминания из-за своей уникальной истории.
Самое заселённое место на планете. /Фото: disgustingmen.com
История этого уникального места началась как крепость на Коулунском полуострове, построенные в конце первого тысячелетия. Площадь его сравнительно небольшая - всего 126 на 213 метров. И долгие годы этот его статус не менялся, пока 9 июня 1898 года между китайцами и британцами была подписана Конвенция о расширении территории Гонконга, закрепляющая переход острова под управление Великобританией на 99 лет. Однако у этой территории было исключение - форт Коулун с населением в 700 человек - по договору он остался под протекцией Китая.
Карта Гонконга 1915 года, где Коулун назван Китайским городом. /Фото: legaltechnique.org
С тех пор население Kowloon Walled City начало стремительно расти, ведь город хоть и оставался формально китайской территорией, но фактически китайские власти о нём попросту не вспоминали. В частности, жители Коулуна не платили налоги - Гонконг не имел права их взимать, а до Китая далеко, поэтому город становился только привлекательнее для переезда. Не было здесь проблем и с открытием бизнеса: частные магазины или кабинеты по предоставлению различного вида услуг появлялись с огромной скоростью, а демократичные цены привлекали не только клиентов среди местных, но и жителей Гонконга.
Коулун в 1970-е годы. /Фото: tehne.com
Впрочем, эта же ситуация имела и вторую сторону медали: отсутствие как таковых контролирующих органов привело к тому, что в Коулуне буйным цветом цвела преступность, а также различный нелегальный бизнес. Более того, в какой-то момент реальная власть оказалась в руках преступных группировок, которые распространяли своё влияние далеко за пределы крошечного городка.
Самолёты здесь летали буквально над головами. /Фото: aviav.ru
Небывалый приток населения требовал появления новой жилой площади, но границы при этом не расширялись. Поэтому вначале застраивалось пространство между старыми домами, а позднее здания стали прибавлять этажей. Причём остановить этот процесс удалось только...авиации: выше застройка была просто невозможна, ведь там уже взлетали или заходили на посадку самолёты в аэропорт Кайтак, расположенный неподалёку. А вот солнечного света в городе явно не хватало: сквозь плотную высокую застройку он попросту не проникал. Не было в городе и места для досуга и даже банальных прогулок, поэтому местные приспосабливали такие зоны прямо на крышах своих домов.
Вместо детских площадок у малышей были крыши. /Фото: birdinflight.com
Всего было возведено до 500 зданий, внутри которых люди живут в небольших комнатах, которые зачастую разделены на жилую и рабочую зону - магазин или цех про производству. Такая ситуация и сделала этот клочок земли самым густонаселённым местом на планете. Быт Коулуна также был не прост: водоснабжение ограничивалось колодцами, из которых качали воду электрическими насосами. При этом непосредственно электроэнергия поставлялась в город нелегально: путём кустарного подключения к энергосетям Гонконга.
Макет города Коулун. /Фото: tehne.com
Само собой, что долго такой город в реалиях даже ХХ столетия просуществовать не мог, поэтому как только договор между Великобританией и КНР перестал действовать, судьба Коулуна, как крайне проблемного города, была решена. Так, официально снос здания начался в марте 1993 года, всего год спустя от плотной застройки ничего не осталось, а местных жителей переселили в новые дома.
Парк, расположенный на месте города. /Фото: tonkosti.ru
Однако история этого уникального места не была забыта: в декабре 1995 года был открыт парк Kowloon Walled City Park, в который вошла бывшая территория застроенной крепости, а также единственное историческое сооружение Коулуна - Ямен, представляющее собой административное здания, возведённое в середине позапрошлого века. А увидеть, каким же было самое густонаселённое место на планете можно на сохранившихся фотографиях, а также на макете, который находится в том же парке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии