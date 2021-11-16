История личной жизни Андропова

О личной жизни Юрия Владимировича Андропова известно достаточно мало, а сведения о его корнях и семье родителей вообще крайне запутаны и противоречивы.
Генсек Советского Союза сам не очень любил об этом распространяться, и многие сданные о нем были скрыты в секретных кремлевских архивах.
Предки Андропова
В официальной биографии Андропова значится, что родился он в 1914-ом на станции Нагутской в Ставрополье. Отец будущего главы государства, Владимир Константинович, служил на железной дороге простым телеграфистом. Он скончался от буйствовавшего тогда в Ставропольской губернии сыпного тифа. Это случилось всего лишь через 5 лет после рождения сына Юрия.
Воспитывала мальчика мама Евгения Карловна. К моменту смерти Владимира Константиновича женщина уже находилась с ним в разводе. После этого вышла замуж второй раз и прожила с новым мужем Виктором Федоровым до глубокой старости. Она происходила из старой еврейской семьи Флекенштейн. Семейство было очень богатое, держало при царе крупный ювелирный магазин в Москве. Он располагался на улице Большая Лубянка и носил незамысловатое название «Ювелирные вещи».
Флекенштейны были выходцами из далекой Финляндии. Евгения Карловна получила хорошее образование и преподавала в женской гимназии. Андропов говорил, что она была не родной, а приемной дочерью Флекенштейнов. Он старался скрывать свое еврейское происхождение, и все же именно за него получил в КГБ кличку «Ювелир».
Собственная семья
Юрий Андропов женился в первый раз в 1935 году. Брак с Ниной Енгалычевой продлился всего 5 лет. Через год после свадьбы у пары родилась девочка Евгения, затем мальчик Владимир. О дочери Андропова известно только то, что она получила высшее образование и прожила обычную, ничем не примечательную жизнь «среднестатистической» москвички.
С сыном дело обстояло куда сложнее. Владимир оказался обладателем криминального таланта, за что дважды сидел. После второго срока он уехал жить в Тирасполь, но стал постепенно спиваться. Умер в больнице в полном одиночестве в 35 лет. Никто из родных не приехал его навестить. Генсек стыдился своего старшего сына и старался о нем никогда не упоминать. К тому же наличие отпрыска-рецидивиста могло пагубно сказаться на его политической карьере, а в КГБ таких «запятнанных» родителей вообще не брали.
Но были у Андропова и другие дети, и другая семья. Вторая жена Татьяна (в девичестве Лебедева) тоже родила ему сына и дочь (Игоря и Ирину). Игорь Юрьевич вполне оправдал надежды высокопоставленного отца. Он окончил МГИМО и стал дипломатом, чрезвычайным послом в Греции. Защитил кандидатскую, занимался преподавательской деятельностью в институтах Канады, США и РСФСР. Дочь Ирина закончила МГУ, вышла замуж за актера Михаила Филиппова и работала в издательстве «Молодая Гвардия».
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