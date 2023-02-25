Как в древности строители умудрялись ровно резать камень без электроинструментов

Возьмите любой древний памятник архитектуры, оставленный людьми. Например, Парфенон в Греции или даже что-нибудь менее известное, такое, как храмы Бадами в Индии. Как ровно, почти идеально разрезан камень. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, как у наших далеких предков получалось вытворять такое без использования инструментов XX и XXI столетия?
Идеально ровно вырезано. |Фото: zhitanska.com.
Ничего сложного нет в объяснении феномена, а не в том, чтобы повторить работу древних мастеров. Как хорошо было бы, если работы античных и средневековых каменщиков объяснялись банальным появлением «высшего разума» с лазерным резаком. Однако, человеческое усердие и мастерство стоят в сотни раз дороже любого лазера. Сложно представить, но всю эту красоту древние создали при помощи самых простых инструментов: молотка, долота, деревянных клиньев, веревочных пил и сверл.
На самом деле вырезается такое вручную. |Фото: zhitanska.com.
А еще предкам серьезно помогала математика. Конечно, у рядовых каменотесов с ней были серьезные проблемы, зато «запретным знанием» в виде арифметики и геометрии на отлично владели те, кто руководил строительными работами. А дальше все решалось лишь количеством рабочих рук и временем, которое будет затрачено на строительство. Так как у древних мастеров не было «искушений» в виде необходимости регулярной проверки социальных сетей, трудились они буквально от заката до рассвета.
Самые примитивные инструменты справятся с такой задачей. |Фото: our-civilization.com.
Каждый мастер день за днем, месяц за месяцем тянул свою монотонную трудовую лямку за кусок хлеба, меняя мир вокруг себя. За работой проходили тысячи часов. Перед таким человеческим упорством не могли стоять даже камни. Тем более, что в древних обществах подобной работой нередко занимались еще и рабы. У этих вообще никакого выборе не было.
В такой работе тысячи часов. ¦Фото: 24warez.com.
Вот взять хотя бы вырезание искусственных пещер прямо внутри скалы. Для этого сначала делалась разметка. Затем десятки или даже сотни мастеров при помощи молотка и долота делали по разметке вереницы небольших отверстий диаметром 5-10 сантиметров. Затем в каждое углубление вбивали деревянные клинья, параллельно поливая каменную породу и сами клинья кипятком. Множество одновременно разбухающих деревяшек заставляло поддаться даже камень. В итоге по проделанным углублениям шла трещина. Трещина превращалась в скол. А дальше порода откалывалась целиком. Кстати, данный способ успешно практикуется каменщиками и сегодня. Правда в реалиях XXI века все-таки куда лучше прибегнуть к помощи электроинструмента.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии