Устаревшие вещи в доме, которые буквально кричат о том, чтобы их заменили

Одни следят за новыми тенденциями в оформлении интерьера, облагораживают жилище по последнему писку моды и приобретают современные элементы декора. Другие более консервативны и не желают менять привычный облик своего дома. Но существуют такие вещи, которые уже изжили себя.

И с ними было бы неплохо проститься, чтобы привнести в свою жизнь удобство и яркие краски.

Мы составили подборку устаревших интерьерных вещей и снабдил ее отзывами людей о дизайнерских фишках, которые им опостылели.



Пробка для ванны

Выключатель с подсветкой

Домофон

Раковина-чаша

Декоративный экран для радиатора

Люстра-паук

Громоздкий диван на кухне

Фоторамки в едином стиле

Спальный гарнитур

Входная дверь с зеркалом

Деревянная полка для ванны

Буквенный декор и таблички с мотивирующими надписями

Металлические жалюзи

Грифельная стена в детской

Резиновая пробка для ванны на металлической цепочке выглядит непрезентабельно и старомодно. К тому же она не всегда плотно прилегает к отверстию слива, в особенности если служит не первый год. Цепь же со временем ржавеет и оставляет трудновыводимые подтеки на эмали.Современные ванны продаются с встроенной пробкой, которая блокирует воду одним нажатием. Ее также можно приобрести отдельно и установить самостоятельно.Купила пробку для слива и вместо радости от приема ванны получила лишнюю уборку. Цепочка от пробки оставила ржавые следы на бортиках ванны. Хорошо, что сразу заметила: легко все смыла, и ржавчина не успела въесться.Производители выключателей с подсветкой делают индикатор ярко-красным или неоново-синим, и зачастую его свечение лишь нервирует и привлекает внимание. А если подобный выключатель установлен в спальне, то он может мешать сну.Современные модели имеют стильный и лаконичный дизайн без лишних наворотов. Они органично вписываются в интерьер и не раздражают своей яркостью.Индикаторы на моих выключателях горят ярко-синим огоньком, даже когда свет выключен. Из-за них вся спальня освещена. А так как моя жена чутко спит, это стало реальной проблемой.А мне даже пришлось наклеить крошечные кусочки изоленты на каждый индикатор.Стандартная, со временем пожелтевшая трубка домофона точно не добавит лоска вашей прихожей. Современные модели домофонов не только стильно смотрятся, но и имеют богатый функционал: регулировку громкости, выбор мелодий, видеосвязь и прочие приятные и удобные дополнительные фишки.Старая трубка домофона в коридоре пожелтела и была до того стремная, что я решил ее заменить и подключить новую. Уж очень хотелось обновить после ремонта.Возможно, смотрится такой умывальник весьма неординарно, но, судя по высказываниям дизайнеров, он не очень практичен в использовании и имеет массу недостатков.Чаша может треснуть и расколоться, неудобна для людей невысокого роста, требует тщательного ухода и обслуживания. А еще брызги воды разлетаются за пределы раковины, из-за чего материал тумбы со временем вздувается.Бесят эти кошмарные раковины в ванных комнатах, которые больше напоминают обыкновенные большие миски, стоящие сверху на столешнице. Они ужасны.А вот прием для оформления зоны окна, который безнадежно устарел. Декоративные экраны не только выглядят громоздко, акцентируют излишнее внимание на батареях, но и «съедают» драгоценное тепло, если неправильно установлены.Лучше поставить современные радиаторы, которые не придется прятать, или приобрести более новые виды экранов. К примеру, ценителям хай-тек-дизайна придутся по вкусу модели из стекла.Я боюсь, что дерево рассохнется от жары. Еще и сам массив очень толстый, сверху как будто полка прямо. Опасаюсь, что такой экран не будет пропускать тепло, и тогда, наоборот, в доме будет холодно.Топорная, неудобная и даже немного устрашающая из-за схожести с пауком люстра не добавит уюта вашему жилищу. Да и не в каждый интерьер впишется. Магазины и сегодня предлагают подобный вариант светильника, но все же лучше присмотреться к другим, менее вычурным моделям.Выглядит безвкусно и вызывающе. Все, что я вижу, — лишь паука на потолке.Я бы жутко испугался, проснувшись среди ночи и увидев это висящее чудовище на потолке.Место дивана все же в гостиной, а не на кухне. Особенно если он большой и не подходит к интерьеру. К тому же в зоне приготовления еды и приема пищи пачкаться такая мебель будет постоянно, и придется отмывать ее после каждого застолья.Не нужно ставить диван на кухне. Очень неудобно. Занимает много места, и его покрытие легко портится под воздействием упавшей фрикадельки, пролитого супа и элементарного пара. Наилучший вариант — одноместная мебель без тканевой обивки.Он того не стоит. Не нужно загромождать кухню мебелью, пусть будет больше места для маневров. Все-таки это кухня в первую очередь.Сегодня дизайнеры рекомендуют разбавлять интерьер яркими деталями. Долой скучные одинаковые фоторамки, не бойтесь экспериментировать и комбинируйте всевозможные виды рамок из различных материалов. Комната будет смотреться неординарно, ярко и свежо, а рассматривать фотографии станет на порядок увлекательнее.Делали с супругой ремонт в спальне. На стене висели старые, стандартные и скучные рамки. Фотографии мы любим, поэтому захотелось их оставить, просто добавить красок. Жена пообщалась со знакомым дизайнером интерьера, и он посоветовал украсить стену разными рамками, а не одинаковыми, как под копирку. Получилось стильно, модно, молодежно. Мы довольны.Раньше комплекты мебели для спальни в едином стиле считались признаком элитного евроремонта, но сегодня выглядят безвкусно и старомодно. В современных интерьерах отлично сочетаются предметы мебели разных цветов, стилей, форм, изготовленные из различных материалов.Я решила продать свой спальный гарнитур 3-летней давности: комод, прикроватные тумбочки и письменный стол. А все потому, что он слишком велик для моей комнаты.В начале 2000-х подобные двери были очень популярны, но со временем постепенно ушли на второй план. В моде лаконичные, стильные модели, без зеркальных вставок и кричащей фурнитуры. А если говорить об оформлении межкомнатных проемов, то в тренде высокие двери до самого потолка. Они визуально его приподнимают и выглядят статусно и элегантно.Не стоит сильно хлопать дверью, на которой установлено зеркало в полный рост.На красивых глянцевых картинках выглядит такой декор мило и стильно. Но на деле полка мешает, является источником беспорядка и визуального шума и не во всех ванных комнатах смотрится уместно. К тому же перед принятием душа ее стоит и вовсе убрать, так как от влажности дерево со временем разбухнет, и полочка утратит свой первозданный вид.Деревяшка поперек ванны была в моем далеком детстве. Скажу вам вот что: древесина мокнет и долго сохнет. Конечно, если полка сделана не из какого-нибудь там эксклюзивного яхтенного тика.Дизайнеры советуют не заполнять пространство жилища разнообразными постерами и табличками с фразами и цитатами. Всевозможные «Правила дома», «Девизы по жизни», надписи «Home, sweet home» стали моветоном и поводом для насмешек. К тому же обилие разноцветных ярких элементов декора создает в доме эффект беспорядка.Терпеть не могу глупые надписи на стенах. Типа «Время кушать» на кухне, «Читать» — над книжным шкафом и так далее. Зачем это? А еще раздражают постеры а-ля «В этой семье мы...» и другие подобные «правила». Мне нравятся пустые стены, максимум семейные фотографии или произведения искусства на них.Пожелтевшие от времени металлические жалюзи не добавят привлекательности ни одному интерьеру. Они собирают пыль, позвякивают при сквозняке и оставляют на стеклах царапины. Вдобавок их трудно мыть, а сами рейки с годами деформируются.Лучше покупать рулонные шторы. Очень удобны в эксплуатации: их намного проще мыть, чем жалюзи.На работе были металлические жалюзи. Никогда такие не заказывайте: при открытых окнах они нехило так громыхают.Какое-то время подобный прием оформления детской был на пике популярности. Заботливые родители отводили целую стену под грифельную доску, чтобы их ребенок в любой момент мог удовлетворить свой творческий порыв.Но не все мамы и папы задумывались о минусах такого декора. Пыль от мела, оседающая на полу и мебели, испачканная детская одежда после соприкосновения со стеной, визуальный шум и постоянные разводы на доске — все эти нюансы отбивают всякое желание иметь огромную меловую доску в комнате.Грязища конкретная от мела и общее ощущение бардака. Чтобы переделать, надо заново ремонт бацать. Да и возраст, когда грифельная доска актуальна, проходит быстро.