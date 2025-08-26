7 продуктов и блюд, польза которых сильно преувеличена

Всю жизнь мы слышим рассказы о том, какая еда полезная, а какую лучше обходить стороной. Эта информация настолько прочно укореняется в нашем сознании, что мы на автомате кладем стевию в чай вместо сахара, готовим каждый день суп и покупаем обезжиренное молоко. Но правильно ли это? Novate.ru рассказывает о нескольких продуктах и блюдах, которые не настолько полезны, как мы привыкли считать.
1. Суп
О пользу супа постоянно говорили наши мамы и бабушки. / Фото: wallbox.ru
Помните, как мама или бабушки в детстве говорили: «Сначала поешь суп, а потом уже десерт». Первое блюдо принято считать полезным по умолчанию, потому что оно нежирное, в его состав входит много овощей и, как следствие, витамины, минералы и полезные вещества. Плюс раньше бытовало мнение, что суп предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта и спасает от гастрита.
Понятно, почему такого мнения придерживаются наши родители: в Советском Союзе, во времена дефицита продуктов в продовольственных магазинах, суп был относительно простым и дешевым способом заполнить желудок. А чтобы заставить членов семьи его есть, приходилось напоминать о пользе блюда для желудка.
Но ведь мы живем в абсолютно другую эпоху, и ничего не мешает нам вносить разнообразие в свой рацион. Мы можем даже смело отказаться от супа, если не любим это блюдо, на здоровье это никак не отразится. Дело в том, что ученые не подтвердили тот факт, что суп способен улучшать работу ЖКТ. Да и против гастрита он бессилен. Обычно врачи просто советуют не налегать на вредную пищу и отдавать предпочтение легким блюдам, а суп – не единственным в этом списке.
Что касается пользы овощей, то здесь тоже сомнительная тема. При термической обработке они теряют значительную часть витаминов и микроэлементов, например, витамина С. Бытует мнение, что они переходят в воду, но ведь первый бульон рекомендуется сливать. Замкнутый круг.
2. Йогурт
Вместо магазинного лучше пить натуральный со свежими ягодами
Сам по себе йогурт является вкусным и полезным кисломолочным продуктом. В его состав входят йод, фосфор, магний, калий, витамины A, B, C, D. Йогурт укрепляет иммунитет, нормализует процесс пищеварения, выводит холестерин из организма, очищает от шлаков и токсинов. Но все это касается натурального продукта, без добавок, в идеале, того, который вы готовите самостоятельно из свежих, качественных ингредиентов. А на магазинных полках чаще всего стоят йогурты, в составе которых присутствует сухое молоко и наполнители в виде ягод и фруктов. Их нельзя назвать полезными от слова совсем, потому что они наполняют организм сахаром, стабилизаторами, красителями, ароматизаторами и прочими ненужными веществами. Желудок точно не скажет вам спасибо после такого перекуса.
Врачи рекомендуют при выборе йогурта ориентироваться на его состав. Он должен быть самым простым: молоко и закваска. Если продукт покажется вам слишком кислым, можете самостоятельно добавить свежие ягоды, фрукты или немного меда. Также помните, что срок годности живого йогурта составляет не больше недели. Если на упаковке значится дата, превышающая семь дней, значит, производители добавили вредные компоненты, призванные увеличить срок хранения продукта.
3. Кисель
Кисель содержит крахмал, который противопоказн некоторым людям. / Фото: about-tea.ru
Еще один продукт из нашего детства. Кисель варила бабушка, его давали в школах и садиках, уверяя, что состав богат витаминами. Это действительно так, учитывая, что в кисель добавляют фрукты и ягоды, а благодаря недолгой варке количество полезных веществ практически не сокращается. Продукт оказывает положительное влияние на микрофлору, ускоряет рост полезных бактерий. Также он снижает уровень холестерина в крови.
Но есть в бочке меда и ложка дегтя – крахмал. Это сложный углевод, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом и склонным к ожирению стоит исключить его из меню. Кроме того, согласно результатам некоторых исследований, сокращение сложных углеводов в рационе приводит к нормализации кровяного давления и улучшению настроения.
4. Обезжиренные продукты
Жир в таких продуктах заменяют сахаром
Такие продукты назвать здоровыми и диетическими с большой натяжкой. Когда производители удаляют жир, они производят замену компонента. Чаще всего вместо него используют рафинированный сахар, который повышает калорийность, или сахарозаменитель, усиливающий тягу к простым углеводам.
Есть еще несколько причин, по которым следует отказаться от употребления обезжиренного молока, кефира, творога и прочих продуктов:
• если в организме наблюдается нехватка жиров, он начинает «запасать» все липиды, которые поступают вместе с пищей. А это прямой путь к набору лишних килограммов;
• согласно результатам исследований ученых, входящих в Американскую ассоциацию диетологов, регулярное употребление обезжиренных продуктов нарушает метаболизм;
• жиры необходимы для усвоения кальция. Например, в 100 граммах творога содержится 95 миллиграмм этого микроэлементов. Для усвоения кальция нужно 9,5 миллиграмма жира. В ходе простых математических подсчетов определяем, что идеальный процент жирности творога составляет 9, но никак не 0. Если употреблять обезжиренный продукт, кальций просто не будет усваиваться.
5. Мюсли и хлопья
В хлопьях содержится много легкоусвояемых углеводов. / Фото: u-mama.ru
Ох уж эта реклама, которая утверждает, что мюсли и хлопья являются идеальным вариантом завтрака для тех, кто следит за питанием или придерживается диеты. На самом деле здесь есть много подводных камней. Внимательно изучите этикетку и состав продукта: в нем часто содержится сахар, патока, сироп, карамель и прочие легкоусвояемые углеводы. А если они стоят в списке компонентов первыми, значит, производители добавляли их в большом количестве. Пользы от таких хлопьев практически нет, а чтобы не нанести вред организму, нужно употреблять их не более раза в день, и при этом активно заниматься спортом.
Лучше готовить мюсли самостоятельно, добавляя в готовый продукт те ингредиенты, которые любите: орехи, сухофрукты, горький шоколад. Также вы сможете отрегулировать количество сахара, что в случае с магазинными вариантами невозможно.
6. Сироп агавы
Сироп агавы на 90% состоит из фруктозы. / Фото: attuale.ru
На волне популяризации правильного питания, все резко стали отказываться от сахара в пользу сахарозаменителей, искренне полагая, что они менее калорийны и более полезны. Как бы не так! Взять, к примеру, сироп агавы. Он на 90% состоит из фруктозы. Если люди, страдающие от диабета, будут регулярно включать продукт в меню, организм станет выделять меньше инсулина, что приведет к сохранению высокого уровня сахара в крови. Также употребление фруктозы противопоказано людям с жировой болезнью печени.
И еще один минус – фруктоза снижает уровень гормона лептина, главная задача которого – помочь организму понять, насколько он голоден. Если лептина будет слишком мало, мы начнем переедать, что негативно отразиться на нашей фигуре.
7. Яичный белок
Белок лучше есть в паре с желтком. / Фото: fb.ru
Люди, которые занимаются спортом, часто едят исключительно белки, так как они содержат протеин и являются строительным материалом для роста мышц. Однако отказываться от желтка – большая ошибка, ведь это настоящий кладезь полезных веществ, в частности, биотина. Этот витамин улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Если игнорировать желток и есть только белок, запас биотина придется восполнять с помощью других продуктов. Кстати, его много в овсянке, но вряд ли среди нас много любителей «королевской» каши.
