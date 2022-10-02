10 загадочных шифров, о которые человечество ломало мозг десятилетиями

Когда наконец удается разгадать сложный шифр, в нем могут оказаться тайны мировых лидеров, секретных обществ и древних цивилизаций. Перед вами — десятка самых загадочных шифров в истории человечества, которые до сих пор не удалось разгадать.











Записки Рики Маккормика

Криптос

Рукопись Войнича

Надпись Шагборо

Линейное письмо А

Шифр Дорабелла

Криптограммы Бейла

Загадки убийцы Зодиака

Таман Шуд

Блиц-шифры