10 ярких фильмов о путешествиях, которые помогут разобраться в себе

«Путешествие – самая великая и серьезная наука, которая помогает нам вновь обрести себя», – говорил Альберт Камю и был прав. Если же пока отправиться в путешествие в силу разных причин не получается, окунуться в приключенческую атмосферу можно, выбрав хороший фильм о путешествиях. В этом обзоре «десятка» лучших картин, в сюжет которых гармонично вплетаются странствия главных героев.
«Под солнцем Тосканы»
режиссер Одри Уэллс, 2003 год
Увлекательная драма о писательнице Фрэнсис Мэйс, которая переживает не лучшие времена своей жизни. Переломный период в личной и творческой жизни помогает преодолеть близкая подруга, подарив путевку в солнечную Италию. Новая обстановка, а также благожелательность и радушие итальянцев пробуждают к жизни главную героиню и дарят ей не только новую жизнь, но и новые чувства.
«Искусство путешествовать»
режиссер Томас Вилан, 2008 год
Приключенческий фильм о кардинальных переменах в жизни Коннора Лейна, принявшего решение познать мир во всей его красе и со всеми опасностями. Южная Америка, Панама, Колумбия, Перу – это лишь часть стран, которые открыл для себя главный герой. Фильм изобилует великолепными пейзажами, которые чередуются с невероятными ощущениями опасности.
«Кон-Тики»
режиссеры Хоаким Роннинг/Эспен Сандберг, 2012 год
Невероятная норвежская картина о приключениях мореплавателя Тура Хейердала. Главному герою понадобилась невероятная отвага и бесстрашие, чтобы покорить непредсказуемые воды Тихого океана. Плот Кон-Тики, на котором пустились в плавание моряки, встречает на своем пути множество опасностей, которые навсегда изменят жизни отважных путешественников.
«Ешь, молись, люби»
режиссер Райан Мёрфи, 2010 год
Эта удивительная драма о важности в жизни душевной гармонии и веры в себя. В один прекрасный день главная героиня Элизабет осознает, что живет не своей жизнью. Подав на развод, она принимает решение отправится в путешествие. Италия, Индия, Бали – смогут ли эти страны изменить отношение Элизабет к самой себе и к окружающему миру?!
«Пляж»
режиссер Дэнни Бойл, 2000 год
Захватывающий фильм, который повествует о приключениях американского парня в Таиланде. Загадочным образом у Ричарда в руках оказывается карта, которая ведет к таинственному месту на Земле – невероятному острову, где находится потерянный рай для путешественников. Вооружившись поддержкой двух французских туристов, Ричард отправляется на поиски загадочного места. Но получат ли герои от находки то, на что наделись в своих мечтах на самом деле?!
«Тропы»
режиссер Джон Кёрран, 2013 год
Невероятная приключенческая драма повествует об отчаянной и смелой путешественнице Робин, которая в сопровождении собаки и нескольких верблюдов пускается в поход по Австралии. Невероятным приключением интересуется журнал, который предлагает героине сопровождение фотографа. Чем же закончиться захватывающая картина, наполненная духом авантюризма?
«В диких условиях»
режиссер Шон Пенн, 2007 год
Впечатляющая картина о том, как важно делать в жизни правильный выбор. Главный персонаж Кристофер обладает всем, о чем может мечтать любой человек – отличная семья, образование, обеспеченное будущее. Но душа героя жаждала приключений и ярких впечатлений. Дикие просторы Аляски оказались подходящим местом, чтобы обрести душевное равновесие и покой.
«Самсара»
режиссер Рон Фрике, 2011 год
Уникальный зрелищный фильм, пронизанный красотами и невероятными местами планеты. Философский смысл картины состоит в непрерывном процессе, который происходит на Земле – от рождения до смерти.
«Идеальный побег»
режиссер Дэвид Туи, 2009 год
Захватывающий сюжет приключенческой картины переносит зрителя на живописные Гавайи, где и происходят невероятные события. Молодоженов, которые планировали провести на островах медовый месяц, ожидает масса опасностей, которые будут держать в напряжении на протяжении всего фильма.
«Из Африки»
режиссер Сидни Поллак, 1985 год
Историческая драма о событиях в Кении 1914-1931 гг. Главная героиня – баронесса Карен фон Бликсен, которая в экзотических условиях встречает любовь своей жизни. Невероятные пейзажи и колорит африканского народа не оставят равнодушным зрителя этого увлекательного фильма.
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