Надевали ли средневековые мужья пояса верности на своих жён?

Но на самом деле далеко не все рыцари были галантными кавалерами. Многие были грязными мужланами и настоящими разбойниками. А как дело обстояло с поясами целомудрия — были они или нет?
Как выглядел пояс верности в Средневековье
Первые приспособления, весьма похожие на пояса верности, встречались ещё в Древней Греции. По некоторым сведениям, хозяева надевали на своих молоденьких рабынь систему кожаных ремешков, должных предотвратить посягательства на их девственность. Но делали так не потому, что пеклись о целомудрии рабынь. Рабовладельцам было важно, чтобы рабыня не забеременела. Ведь если такое случалось, то женщина уже не могла выполнять свою работу. А такого хозяин допустить никак не мог. В дальнейшем о таких приспособлениях видимо как-то позабыли. Вспомнили о поясах верности только в Средневековье.
Впервые о «поясах Венеры» как таковых упоминается ещё в XII веке, но в метафорической форме. А в XV столетии описание и применение пояса верности для женщин стало встречаться в серьёзной литературе. Так, Конрад Кайзер в своём трактате о военном деле «Bellifortis» писал о жительницах Флоренции, которые носили «тяжёлые железные пояса». Загвоздка была в том, что вероятнее всего флорентийки сами надевали какие-то приспособления, чтобы не быть изнасилованными захватчиками. Иначе зачем бы Кайзер упоминал «пояс верности» в трактате о войне?
Позднее пояса целомудрия встречались в различных сатирических рассказах, высмеивающих неверных супругов. К рассказам даже были иллюстрации, где изображались дамы в железных трусиках. Однако это было лишь метафорой, и художники таким образом показывали, сохранила ли женщина верность или нет. Примечательно, что пояса целомудрия упоминаются только в развлекательной литературе тех времён, а не в исторической или биографической. Так что вопрос их существования ставится под большое сомнение. Впрочем, во многих музеях мира можно встретить экспонаты, значащиеся как средневековые пояса верности для женщин.
Все они представляют собой довольно громоздкую конструкцию из железа с крошечными отверстиями в стратегических местах. Края этих отверстий, как правило, зазубрены. Также встречаются и пояса верности из кожаных ремешков, к которым крепится пластина, закрывающая интимные места. И та, и другая конструкции закрывались на замок, ключ от которого был только у мужа несчастной женщины. Выставленные в музеях пояса верности для женщин производят жуткое впечатление — как же в них ходили? Кажется, что это было просто невозможно. Хотя, скорее всего, никто в этих поясах и не ходил, а все экспонаты — подделка. Как же так получилось?
Искусные подделки ради величия своей эпохи
Многие исследователи считают, что ношение поясов верности женщинами в Средние века — не более, чем выдумка. Тому есть несколько подтверждений. Во-первых, в те времена женщина даже не могла помыслить об измене. Прелюбодеяния карались плетьми или унизительной процедурой. Изменщицу могли вывалять в липкой смоле и обсыпать перьями, а потом в таком виде прогнать по городским улицам. И это было абсолютно законно. Впрочем, так поступали лишь с простолюдинками. Знатных дам за измену отправляли либо в тюрьму, либо в монастырь. В редких случаях дело доходило до смертной казни. Так что о своём моральном облике дамы пеклись только из-за одного страха унижения и смерти. А вовсе не из-за того, что их якобы заставляли носить пояса верности.
Во-вторых, стоит принять во внимание уровень соблюдения гигиенических норм в Средние века. Точнее, всякое отсутствие этих норм. Что короли, что рыцари, что их жёны могли десятилетиями не прикасаться к воде, чтобы помыться. Представьте только, что бы произошло с телом и его интимными частями под поясом верности! Правильно, под ним скапливались бы остатки испражнений и прочих нечистот. К тому же, на музейных поясах верности для женщин нельзя увидеть какой-либо защиты железных кромок. По всему выходит, что железо натирало бы нежную кожу бёдер до ссадин, а в них легко могла попасть инфекция. Так что вернувшийся из похода супруг обнаружил бы сохранившую ему верность, но ужасно пахнущую и умирающую от инфекции, попавшей в кровь, жену. И стоило оно того? Очевидно, что нет. К тому же, не так давно выяснилось, что пояса верности, выставленные в музеях, в частности в Великобритании, на самом деле являются искусными подделками.
Благодаря проведённым анализам учёные узнали, что один из поясов верности в Британском музее, датированный XV веком, на самом деле был изготовлен в XIX веке. Были проведены исследования и других экспонатов, поставившие под сомнение их подлинность. Всё дело в том, что для изготовления подделок мастера использовали старинное железо и другие материалы, сохранившиеся со времён Средневековья. Например, два поддельных пояса верности для женщин были сделаны из железных собачьих ошейников XVI века. Зачем же были нужны эти подделки?
Всё довольно просто. В XIX веке вопрос о сохранении женской чести встал особенно остро. И дабы показать, что в Средние века всё было намного хуже, начали демонстрировать фальшивки. Мол, смотрите, женщины XIX века, что приходилось носить вашим предшественницам, чтобы не поддаваться искусу измены. Разумеется, пояса верности, больше похожие на орудия пыток, пугали дам, и те даже не смотрели в сторону других мужчин. Однако были и те, кто пояса целомудрия всё-таки носил.
Пояса целомудрия эпохи Возрождения
В конце XVI — начале XVII века пояса верности для женщин и правда существовали в Европе. Пояса изготавливали из драгоценных металлов, украшали различными камнями. А работали над ними лучшие мастера Венеции и Бергамо. От названия последнего города произошло выражение «запереть жену на бергамский лад», то есть надеть на неё пояс верности, который не смог бы снять другой мужчина. И правда, бергамские замки для поясов были очень надёжными. Вскрыть их удавалось далеко не каждому. К тому же, о любом покушении на его целостность вернувшемуся мужу сразу стало бы известно. Бергамские замки делали так, что если в них засовывали отмычку, её кончик обламывался и оставался внутри. Так что лучше уж было воспользоваться ключом, а существовал он в единственном экземпляре.
Во время расцвета эпохи Возрождения особым подарком тёщи своему зятю был маленький ключик. Он открывал замок на поясе целомудрия, или «венецианской решётке», которую каждая девочка в Европе начинала носить с 12 лет. Так мужчина получал подтверждение, что его жену никто не трогал. После отпирания заветного замка и прошедшей брачной ночи муж обязан был объявить, что «и замок, и врата оказались нетронутыми». Нередко пояса целомудрия мужья дарили своим жёнам как знак защиты добродетели почтенной женщины. Она обязана была носить это приспособление, не снимая. Снять пояс верности можно было лишь для совершения полового акта, чтобы зачать наследника. Кстати, бывало и такое, что и сами мужчины носили пояса целомудрия.
В XIX веке в Европе, а особенно в Англии, были пояса целомудрия для подростков, причём и для мальчиков, и для девочек. Их надевали для того, чтобы удержать детей от самоудовлетворения — занятия, вполне свойственного подростку с бушующими гормонами. В те времена онанизм считался занятием греховным. Многие верили, что от него можно было ослепнуть, сойти с ума и попасть в ад. Поэтому благочестивые родители юношей и девушек защищали своих чад от искушения путём надевания поясов целомудрия на ночь. Но даже за такое короткое время они умудрялись нанести вред телу. К счастью, со временем пояса верности и целомудрия канули в лету.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии