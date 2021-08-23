7 главных признаков того, что из квартиры пора выбросить весь хлам

Рано или поздно в квартире накапливаются вещи. И это касается не только одежды, но и ненужной бытовой техники, квитанций и чеков, кухонных принадлежностей и так далее.

Если вы заметили, что долго собираетесь по утрам или не можете сосредоточиться, когда работаете дома, вам точно пора провести ревизию квартиры и выбросить весь хлам. Об этих и других признаках захламленности дома, читайте в нашей статье.

Признак 1: Вы тратите много времени на утренние сборы

Девушка не может выбрать, что надеть на работу.

Довольно часто люди долго собираются на работу попросту потому, что не хотят туда идти. Плохие отношения с коллективом, жесткий руководитель, постоянные проблемы, возникающие во время рабочего процесса – все эти факторы способствуют тому, что у человека пропадает любое желание идти в офис. Еще одна причина долгих утренних сборов может состоять в том, что вы являетесь настоящей «совой», которой тяжело собрать себя в кучу в 7:00.

Если же вышеперечисленные утверждения не про вас, значит дело не в особенностях характера либо работе, а в том, что дом захламлен. Это проявляется буквально во всем: вы долго не можете выбрать, что надеть, потому что в шкафу уйма вещей, одна перчатка лежит на тумбочке, а вторая неизвестно где, минут 15-20 отводится поиску ключей, а любимые туфли (которые вчера «точно» стояли в обувнице) просто испарились.

Если вы ежедневно сталкиваетесь с такими или подобными проблемами, значит пора избавиться от всех ненужных предметов, и каждой вещи отвести свое место – кошелек и ключи убирать в верхний ящик стола, вещи в шкафу раскладывать по аккуратным стопкам и так далее.

Совет: Старайтесь готовить одежду и аксессуары, которые планируете надевать завтра на работу, с вечера. Тогда вам не придется тратить время на поиски колготок или любимой футболки – у вас все будет аккуратно висеть на стуле.

Признак 2: Покупаете новые вещи, предварительно не избавившись от старых

Не отправляйтесь за покупками, если не провели ревизию шкафа.

Шопинг – наше все! Однако, мало кто знает, что каждая новая вещь должна приходить на место одной старой. Если не придерживаться этого правила, то постепенно в шкафу накопится огромное количество одежды, а надеть все равно будет нечего. Есть и другой признак того, что в квартире пора срочно навести порядок – в начале нового сезона вы не можете найти свои свитера, футболки, платья и другие вещи, характерные для того или иного времени года. В результате покупается новая одежда, потому что не в чем ходить.

Какой бы из этих вариантов не оказался вашим, исход все равно один – нужно проводить ревизию шкафа и всегда убирать вещи, которые вам не понадобятся в ближайшее время, в одно и то же место. Кстати говоря, это же касается и других предметов: например, кухонной утвари, бытовой химии, средств для уборки. Они также часто теряются, поэтому выделите для них шкафчики и всегда храните их там.

Признак 3: Постоянно все теряете

Девушка потеряла ключи в сумке.

Этот пункт немного связан с первым, однако его все равно нужно выделить отдельно. Если вы постоянно теряете зонт, косметику, зарядное на телефон, солнцезащитные очки, ключи, значит у вас плохо организовано хранение в квартире и у вещей просто нет своего постоянного места. Они лежат там, где вы их оставили, однако ежедневно это «там» меняется. Возможно, дело в вашей рассеянности, однако вероятнее всего проблема заключается именно в отсутствии достаточного количества систем хранения или их тотальной перегруженности.

Признак 4: Уборка занимает слишком много времени

Мыть полы удобно, если мало мебели в комнате.

Если у вас много открытых систем хранения и все они заставлены многочисленными книгами, статуэтками, контейнерами, пузырьками, косметикой и так далее, совсем неудивительно, что уборка занимает очень много времени. Ведь, согласитесь, гораздо проще убрать с полки несколько коробок с мелочами, вытереть пыль и поставить их на место, чем поднимать каждую книгу. То же само касается и мытья пола. Когда везде валяется одежда, игрушки, вся площадь комнат буквальна заставлена мебелью, то уборка может затянуться на весь. Лучше ограничиться минимальным количеством предметов интерьера либо выбирать компактные и многофункциональные экземпляры (например, мебель 2в1). Так вы существенно сократите время на наведении порядка. Плюс легче будет поддерживать квартиру в чистоте, не прибегая к «тяжелой артиллерии».

Признак 5: Из шкафов выпадают вещи

Если одежды много, она со временем начинает выпадать из шкафа.

И снова о «насущном». Если из шкафов в спальне выпадает одежда, в ванной - тюбики с кремами и гелями для душа, в кухне – кастрюли, сковородки и прочие девайсы, пора проверить все предметы и определиться с тем, какие из них вам уже не нужны. Во время ревизии обязательно найдутся предметы, у которых вышел срок годности, либо которыми вы не пользуетесь. Также старайтесь отказываться от старых вещей, которые давно потеряли свой презентабельный внешний вид. Они вам не нужны.

Признак 6: Не хотите возвращаться домой

Девушка испытывает депрессию, когда приходите домой.

Если люди (в основном творческие), которые чувствуют себя очень уютно в хаосе, среди разбросанных вещей. Однако большинство все же предпочитают упорядоченность и организованность, когда все вещи лежат на своих местах и квартира встречает уютом, а не горой одежды на диване. В такой дом приятно возвращаться, а главное – сюда ХОЧЕТСЯ возвращаться. Конечно, здесь многое зависит от привычек и отношению к порядку всех членов семьи. Однако сейчас мы говорим о физической обстановке в доме, когда беспорядок возникает исключительно из-за плохой организации хранения.

Признак 7: Вы не можете сосредоточиться на своих делах

Бардак заставляет постоянно отвлекаться.

Сейчас очень много писателей затрагивают тему того, как окружающая обстановка влияет на внутреннее и психологическое состояние человека. Ярким примером является книга Гретхен Рубин «Порядок снаружи, спокойствие внутри. Легкий путь к гармонии». В ней очень много сказано о том, что захламление (в любом его проявлении) плох отражается на самочувствии, мешает сосредоточиться, ведь ваш взгляд то и дело цепляется за не заправленную кровать, грязную посуду на кухне или скопление книг и бумажек на столе.

Особенно порядок в квартире важен для людей, которые работают дома. Иногда они объясняют плохую дисциплину и нежелание трудиться своей рассеянностью, однако, вполне может быть, что все дело в окружающем беспорядке. Это нужно исправить как можно быстрее.

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