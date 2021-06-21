5 блюд с мороженым, которые скрасят летние будни в жару

Как оказалось, мороженое может быть не только самостоятельным блюдом, а и прекрасной возможностью дополнить десерт, в том числе и приготовить что-то вкусненькое, то, что может порадовать родных и близких новым сочетанием вкусов.
1. Жареные бананы в кляре с мороженым
Жареные бананы с мороженым. \ Фото: sweetcold.ru.
А вы пробовали когда-нибудь жареные бананы с мороженым, приправленные мятой и красной смородиной? Нет? Тогда пришло время приготовить столь необычное, но невероятно вкусное блюдо, которое однозначно удивит и порадует всех сладкоежек в семье.
Ингредиенты:
• Бананы - 2 шт;
• Ванильное мороженое - 8 ст.л;
• Пшеничная мука - 1 ст.л;
• Яйца - 1 шт;
• Панировочные сухари - 3 ст.л;
• Растительное масло по вкусу;
• Сахарная пудра - 1 ст.л;
• Красная смородина - 10 шт;
• Свежая мята - 2 стебля.
Вкусно и необычно. \ Фото: icecream-chl.ru.
Способ приготовления:
• Муку, сухарики и взбитое яйцо разделить порционно;
• Бананы разрезать пополам;
• Обвалять бананы сначала в муке, после в яйце и в сухарях;
• Разогреть сковороду с растительным (примерно 5 сантиметров) маслом до 180 градусов;
• Обжарить бананы со всех сторон до образования золотистой корочки;
• Переложить на блюдо с бумажным полотенцем;
• Дать слегка остыть;
• Украсить мороженым, ягодами смородины и листочками мяты.
2. Жареное мороженое
Необычный десерт. \ Фото: 1000.menu.
Пожалуй, жареное мороженое запросто может стать хитом лета. Этот необычный десерт сочетает в себе одновременно тепло и холод. Только представьте себе хрустящую золотистую корочку, отдающую теплом и холодную, леденящую душу начинку.
Ингредиенты:
• Кукурузные хлопья - 300 г;
• Ванильное мороженое - 400 г;
• Растительное масло - 100 мл.
Жареное мороженое. \ Фото: foodandmood.berlin.bigmir.net.
Способ приготовления:
• Кукурузные хлопья растолочь до крошки;
• Из мороженого слепить шарики;
• Обвалять их в кукурузных крошках;
• Полученные шарики убрать на час в морозильник;
• Разогреть в сковородке масло;
• Выложить туда шарики на три секунды;
• После чего снова отправить их в холодильник на полчаса.
3. Тёплое шоколадное суфле с мороженым
Тёплое шоколадное суфле с мороженым. \ Фото: photorecept.ru.
Перед этим блюдом не сможет устоять ни один человек, даже тот, кто равнодушен к сладостям и мороженому в целом.
Ингредиенты:
• Тёмный шоколад - 300 г;
• Фисташковое мороженое по вкусу;
• Сливочное масло - 240 г;
• Сахар ¾ стакана;
• Яичный белок - 6 шт;
• Яичный желток - 4 шт;
• Пшеничная мука - 0,6 стакана;
• Ванильный экстракт - 2 ч.л.
Десерт, перед которым невозможно устоять. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Разогреть духовку до 200 градусов;
• Смазать маслом формочки для кексов или пудинга;
• Шоколад измельчить;
• Растопить на водяной бане вместе с маслом до однородной массы;
• Переложить в миску;
• Охладить;
• Белки взбить в крепкую пену;
• Медленно ввести сахар и снова взбить;
• В шоколадную массу добавить желтки, муку и ванильный сахар;
• После аккуратно добавить порционно взбитые белки;
• Разложить по формам и поставить на противень;
• Отправить в духовку на 15 минут;
• Подавать с фисташковым мороженым.
4. Персики на гриле с карамельным мороженым
Персики на гриле с мороженым. \ Фото: foodgeek.ru
Ещё одно блюдо, которое понравится домочадцам. Особенно детям, если из его состава исключить ром и приготовить порционно изумительные персики на гриле, приправленные карамельным мороженым. А вот взрослым можно побаловать себя и парой капель рома.
Ингредиенты:
• Персики - 6 шт;
• Сливочное масло - 1 ст.л;
• Коричневый сахар - 2 ст.л;
• Тёмный ром - ¼ стакана;
• Карамельное мороженое по вкусу.
Очень вкусный десерт. \ Фото: the-challenger.ru.
Способ приготовления:
• Разогреть гриль или мангал;
• В сотейнике на маленьком огне растопить сливочное масло;
• После снять его с огня;
• Добавить коричневый сахар и ром;
• Перемешать до полного растворения сахара;
• Перелить в миску и добавить разрезанные напополам персики без косточки;
• Хорошо перемешать и дать настояться несколько минут;
• Выложить на гриль;
• Обжарить со всех сторон до образования золотистой корочки;
• Во время готовки смазывать персики ромово-масленой начинкой;
• Готовые персики выложить на тарелку;
• Подавать с карамельным мороженым.
5. Блинчики с мороженым
Блинчики с мороженым. \ Фото: squarebb.ru.
Мясные, с творогом, джемом, ягодами, мёдом – блинчики, перед которыми мало кто может устоять, тем более, если они с начинкой из мороженого.
Ингредиенты:
• Просеянная пшеничная мука – 225 г;
• Молоко – 125 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Сахарная пудра – 85 г;
• Сода – 0,5 ч. л.
Подливка:
• Малиновый джем (или любой другой) - 4 ст.л;
• Лимонный сок - 1 ст.л;
• Вода - 2 ст.л.
Начинка:
• Фруктовое (или ягодное) ассорти;
• Мороженое.
Потрясающе вкусные блинчики с оригинальной начинкой. \ Фото: smak.ua.
Способ приготовления:
• Замесить тесто на блины;
• После разогреть сковороду с подсолнечным маслом;
• Выпекать блины до золотистой корочки;
• Готовые блинчики завернуть во влажную салфетку;
• Джем развести в воде;
• Прокипятить около двух минут;
• После добавить лимонный сок;
• Перемешать и процедить подливку;
• Мороженое смешать с фруктовым (ягодным) ассорти;
• Промазать блинчики получившейся массой;
• Сформировать трубочки или конвертики;
• Подавать с подливкой из малинового сиропа и лимонного сока.
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