7 способов, как избавиться даже от въевшегося и застоявшегося табачного запаха

Первый способ: тщательное проветривание

Проветривание - самый простой способ избавиться от запаха табака. \ Фото: fensterusa.com.

Второй способ: бытовая техника

Также можно включить вытяжку, это ускорит процесс проветривания. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.

Справится с проблемой поможет и увлажнитель воздуха.\ Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net.

Третий способ: используйте сорбенты

Прикупите специальные сорбенты. \ Фото: egeplast.de.

4. Четвёртый способ: ароматизация в помощь

Цитрусовые прекрасно поглощают и устраняют едкие запахи в квартире. \ Фото: abelandcole.co.uk.

С молотым кофе нужно быть чуточку осторожнее, чтобы не переборщить с его ароматом. \ Фото: bing.com.

Пятый способ: купите озонатор

Озонатор станет прекрасным приобретением. \ Фото: a.allegroimg.com.

Шестой способ: бризер

Если позволяют средства и есть возможность - установите бризер. \ Фото: i.1.creatium.io.

Седьмой способ: клининговая компания

Профессиональный клининг также решит большую часть проблем. \ Фото: bing.com.