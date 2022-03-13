Всё самое интересное, что вы могли не знать о мексиканской еде

Каждый, кто однажды пробовал настоящее мексиканское блюдо, знаком с богатой палитрой вкусов, взрывающихся во рту. Этого экзотического «коктейля» из специй, трав, мяса и овощей достаточно для того, чтобы удовлетворить даже самых привередливых гурманов.



Действительно, трудно найти человека, которому бы не нравилась мексиканская кухня. Но для людей, так сильно любящих мексиканскую еду, мы знаем о ней слишком мало. В коллективном сознании большинства поклонников мексиканских блюд такие вещи, как происхождение, история и даже стили приготовления полностью отсутствуют. Что ж, пришло время это изменить!



В сегодняшнем посте вы узнаете об истинном происхождении мексиканской еды, некоторых традиционных способах приготовления ваших любимых мексиканских блюд и даже о некоторой странной мексиканской еде, о существовании которой вы, возможно, и не подозревали. Перед вами — 25 интересностей про мексиканскую еду, которые вы могли не знать!







Мексиканская кухня является более древней, чем вы думаете. Многие из наиболее традиционных мексиканских рецептов появились ещё во времена ацтеков и майя.







Однако испанцы в значительной мере оказали сильное влияние на мексиканскую кухню, которую мы знаем сегодня. Традиционные мексиканские блюда (унаследованные из рецептов майя и ацтеков) были изменены во времена испанской колонизации Мексики, в результате чего испанцы добавили в неё собственные идеи и способы приготовления, а также ингредиенты.







В 1520-ых годах испанцы завезли в Мексику растения и животных, которых до этого не видел ни один мексиканец: лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и цыплят.

Из приправ, которые были ввезены в страну — оливковое масло, корица, петрушка, кориандр, душица обыкновенная и чёрный перец. Также испанцы завезли орехи и крупы, такие как миндаль, рис, пшеница, ячмень, а также фрукты и овощи, среди которых были яблоки, апельсины, виноград, салат-латук, морковь, цветная капуста, картофель (привезённый из Перу) и сахарный тростник.Для приготовления традиционных мексиканских блюд используются все части коров и домашних быков, в том числе вымя, желудок, язык, даже матка и яички.Мексиканская кухня также знаменита разнообразием освежающих соков. Произрастающие в изобилии тропические и экзотические фрукты являются основой прохладительных напитков, которые продаются в придорожных палатках.Лепёшки (тортильи) являются основным продуктом питания в Мексике. Их делают из кукурузной или пшеничной муки, а их разнообразие варьируется от одной части страны к другой. Тортильи используются для приготовления многих блюд; они могут быть как мягкими, так и хрустящими.Текила — самый знаменитый мексиканский алкогольный напиток на сегодняшний день. Его производят, главным образом, в окрестностях одноимённого города, а для его приготовления используют сердцевину голубой агавы.В период с 1864 по 1867 год Мексикой правил бывший австрийский эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, поддерживаемый французскими войсками. И хотя период его правления был недолгим и трагическим, французская кухня оставила свой след во многих мексиканских блюдах. Вдохновлённые Францией мексиканские блюда включают такие, как «chiles en nogada» (фаршированные перцы чили в соусе из грецких орехов) и «conejo en mostaza» (кролик в горчичном соусе).В колониальный период любившие экспериментировать испанки и члены испанских религиозных орденов придумали большую часть блюд, составляющих сегодняшнюю замысловатую мексиканскую кухню. Монахини стали пионерами в приготовлении такой традиционной мексиканской еды, как конфеты под названием «cajeta» («карамель»), шарообразные «buñuelos» («пончики») и ликёр на яичной основе «rompope» («ромпопе»).В 1519 году, когда первые испанские конкистадоры вошли в столицу ацтеков Теночтитлан (находившийся на месте современного Мехико), они узнали, что император ацтеков Монтесума любил пить напиток, приготовленный из ванили и шоколада и подслащённый мёдом. Это было традиционное мексикано-индийское блюдо , вероятно, придуманное ещё самими майя, которое впоследствии нашло всемирное признание в различных вариациях, в том числе и в виде молочного коктейля.Ещё в колониальный период истории Мексики появились такие блюда, как «lomo en adobo» (филейная часть свинины в пряном соусе), «chiles rellenos» (перец чили, фаршированный сыром, говядиной или свининой), «гуакамоле» (закуска из мякоти авокадо, помидоров, лука, чили и кориандра) и «эскабече» (маринад).Ваниль — это вещество, получаемое из стручков определённого вида мексиканской орхидеи, а шоколад получают из плодов мексиканского дерева какао.На некоторые мексиканские блюда, особенно те, которые возникли в Веракрусе и на полуострове Юкатан, оказала влияние карибская кухня. Другие мексиканские блюда, такие как «bolillo» («пшеничный хлеб»), претерпели влияние французской кухни. Болильо — это популярный мексиканский хлеб.Популярному блюду мексиканской кухни под названием «фахита» («fajita») на самом деле принесла широкую известность американка мексиканского происхождения, ресторатор Нинфа Родригес Лоренцо (Ninfa Rodriguez Laurenzo), назвавшая собственный ресторан своим именем — Ninfa’s. Блюдо было настолько простым и аппетитным, что конкуренты постоянно посылали своих шпионов в её ресторан с целью раздобыть рецепт приготовления.В некоторых частях Мексики экзотические блюда включают в себя кузнечиков и гусениц. Тако в некоторых частях страны также готовят с различной начинкой — от коровьих мозгов до бычьих яичек.Сахарные Калавера (Calaveras de Azukar), представляющие собой кондитерские изделия в форме черепа, сделанные из сахара, амаранта и шоколада, являются одними из самых знаменитых мексиканских сладостей. Их готовят на празднование Дня мёртвых.Мексиканскую еду, которую можно найти в США, обычно называют «текс-мекс» («Tex Mex”). Это название происходит от слияния техасской, мексиканской и американской кухни . Буррито, фахита и кесадилья являются наиболее популярными примерами «текс-мекс».Подсчитано, что среднестатистическая мексиканская семья может употреблять до 2 фунтов (почти 1 кг) тортилий (кукурузных лепёшек) в день.Перец чили — наиболее часто используемый ингредиент в традиционной мексиканской кухне.Даже традиционные мексиканские десерты готовят с перцем чили, с помощью которого достигается приятное сочетание острого и сладкого.Жители Северной Мексики больше любят мясные блюда, в то время как на юге страны в качестве основных ингредиентов предпочитают использовать курицу и овощи.Когда-то тортильи продавались в консервных банках и были популярных в этой упаковке с 1940 до начала 1980-ых годов.Кесадилья — один из оплотов мексиканских уличных палаток. Это блюдо считается типично мексиканским. Но оказывается, что кесадилья, как и сами мексиканцы, является гибридным блюдом: наполовину коренным, наполовину испанским. Тортилья, из которой складывается кесадилья — коренное американское блюдо; сыр, а также свинина и/или говядина, которые можно добавить в начинку — испанское влияние; с точки зрения гарнира, острый соус , приготовленный из перца чили — местная кухня, а измельчённые листья салата-латук — снова влияние испанской кухни.Несмотря на то, что мексиканская кухня преимущественно известна своей острой и тяжёлой пищей, на самом деле является вполне здоровой едой, богатой витаминами и минеральными веществами, а также низким содержанием жира. Некоторые диетологи считают её идеальным сочетанием важных пищевых групп: мяса, молочных продуктов, зерновых и овощей.Если вы до сих пор думали, что только в азиатской кухне используют самых гадких животных, то вам будет интересно узнать, что некоторые рецепты традиционных мексиканских блюд включают в себя такие ингредиенты , как мясо игуаны и гремучей змеи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)