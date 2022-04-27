Правила старообрядческой кухни

В XVII веке после церковного раскола приверженцы старой веры пытались сохранить свои традиции не только в религиозной жизни, но и в быту. На старообрядческую кухню это наложило ограничения — отказ от употребления определенных продуктов и использование разной посуды для своих и чужих.







Кухня старообрядцев как бы законсервировалась на последующие столетия. Она состоит в основном из скоромной и постной еды. Главным продуктом питания считается хлеб ржаной, пшеничный. В большом количестве употребляются картофель, капуста и другие овощи, особенно осенью и зимой.







Мясоеды в общинах старообрядцев ели баранину, свинину, говядину. В пищу шли охотничьи трофеи — дикие козы, олени.







Ели мясо жареным и тушеным, мясные щи, суп, похлебку, яичницу на сале,молоко, масло, сметану, творог, простоквашу, пельмени, суп-лапшу с мясом, пирожки с печенью, студень и другие блюда. По постным дням(средам и пятницам) пища была скромнее: хлеб, блюда из муки.







Ели появившийся в XVIII веке картофель с растительным маслом или «в мундире», капуста, постные щи, суп, ботвинья с луком, кисель, разные каши. В пост пекли пироги с луком, грибами, морковью, иногда с рыбой, лепешки с ягодами и овощными начинками.











На сладкое предлагали так называемые заедки — конфеты, пастилу, разные пряники, орехи грецкие и миндальные, фисташки, изюм, урюк, варенье, финики, яблоки свежие и моченые с брусникой.

Впрочем, были у старообрядцев и существенные отличия от«традиционной» кухни. Посты соблюдали все христиане — и никониане, и староверы.Также до сих пор некоторые согласия (беспоповцы, неокружники) не едят картофель, не пьют чай и кофе (беспоповцы). Вообще , чай плохо приживался в староверской среде, но купцы чайный обычай все же укрепили.Как видите, все весьма благообразно и жить можно. Есть мнение, что перейди мы все на старообрядческую кухню , здоровее были бы, да и богаче.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)