С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Скейтбордерская культура в Калифорнии в 70-е годы оставила неизгладимый след на спорте и на американской культурной идентичности. Фотограф Хью Холланд идеально отразил дух этого расцвета в своем фотопроекте «Только местные: скейтбординг в Калифорнии в 1975-1978 годах».

Любопытно, что скейтерский золотой век был спровоцирован засухой, которая случилась в штате в 70-е годы: бассейны и водосточные канавы стояли без воды, и молодежь облюбовала их для катания на досках.

Сам фотограф на скейте не катался, а просто провел три года, снимая этих деток и их уникальную субкультуру.

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

с

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх