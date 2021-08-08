Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»

Редкие кадры влюбленных вместе.

Они встретились в начале семидесятых, и их дружба продолжалась вплоть до трагической смерти Меркьюри.

Мэри создавала вокруг Меркьюри атмосферу стабильности, не ущемляя его свободу и была всегда рядом.

В 1973-м Queen выпустили дебютный альбом, тогда же Меркьюри сделал Мэри предложение руки и сердца.

Фредди с Мэри в частном самолете, 1970-е гг.

Счастье Остин было омрачено подозрением в неверности Фредди, а в 1976 году он признался возлюбленной в своей бисексуальности

Мэри Остин - женщина, которая стала вдохновением для баллады «Любовь моей жизни» Queen's, 1975 год.

Слова Меркьюри о своей ориентации положили конец их романтическим отношениям с Мэри Остин.

Несмотря на все тяготы, выпавшие в жизни обоих, Фредди и Мэри навсегда остались друзьями.

Любовь великого музыканта к Мэри не исчезала никогда.

«Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно. Я никогда не смогу полюбить мужчину, как люблю Мэри».

Меркьюри был знаменит своим неумеренным стилем жизни и неудержимой мощью на сцене.

На церемонии «Ivor Novello Awards» в апреле 1987 года Фредди Меркьюри был награжден премией за выдающийся вклад в развитие британской музыки.

Солист британской рок-группы «Queen» вместе с Мэри Остин на церемонии «Ivor Novello Awards».

Певец Фредди Меркьюри вместе со своей подругой Мэри Остин в Королевском Альберт-холле (Лондон).

Она была всегда рядом, когда Фредди в ней нуждался.

Именно эта очаровательная блондинка помогала развивать британскому певцу его экстравагантный сценический образ.

Фредди Меркьюри написал песню Love of my life после расставания с Мэри Остин.

Фредди Меркьюри нуждался в поддержке и помощи своей близкой подруги , которая разделила с ним даже последние дни его жизни.

Легендарный британский певец Фредди Меркьюри был и остается любовью всей жизни для Мэри Остин.

Однажды Меркьюри сказал: «Мои возлюбленные не могли заменить Мэри. Она была моим единственным другом, моей женой . Да, я воспринимал эти отношения как брак».