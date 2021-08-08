С нами не соскучишься!

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Офигенная зубная щетка на фото!)))Зачем сыпать муку...
  • Владимир Eвтушенко
    Жёстко, хлёстко, но правда жизни.Карикатуры на сов...
  • Maxim Yushkin
    Я бы не стал. Ножи блендера наверно затупятся.Как измельчить ва...

Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»


Редкие кадры влюбленных вместе.

Редкие кадры влюбленных вместе.

Недавно состоялась российская премьера музыкального байопика «Музыкальная рапсодия» о культовой группе Queen и её знаменитом фронтмене Фредди Меркьюри, который в своё время заявлял, что «любовников он имел больше, чем Элизабет Тейлор», у которой одних только мужей было семь. В погоне за острыми ощущениями музыкант перепробовал в своей жизни почти все, и некоторые страницы из его биографии заставляют краснеть даже тех, кто ханжеством и целомудрием не отличается. И всё же была у него особая связь, привязанность всей жизни Мэри Остин.

Они встретились в начале семидесятых, и их дружба продолжалась вплоть до трагической смерти Меркьюри.

Они встретились в начале семидесятых, и их дружба продолжалась вплоть до трагической смерти Меркьюри.

 

Имя Фредди Меркьюри появлялось в журналистской хронике рядом с именами известнейших женщин того времени. Правда, со всеми ими его связывала только дружба, причём порой весьма странная. Например, принцессу Диану он как-то завёл в гей-клуб, переодев в парня. А модель Саманту Фокс, поговаривали, не пропускала ни одной его вечеринки. Не устояла перед его обаянием и эффектная блондинка немецкая актриса Барбара Валентин, с которой они периодически оказывались в одной постели, а точнее дама без комплексов не раз оказывалась третьей, когда Фредди развлекался с одним из многочисленных любовников.
Вериница любовников мужского пола не помешала ему соблазнить и 17-летнюю Кэрри Фишер. Но всё это не мешало ему на протяжении всей жизни поддерживать отношения с его первой девушкой Мэри Остин.
Мэри создавала вокруг Меркьюри атмосферу стабильности, не ущемляя его свободу и была всегда рядом.

Мэри создавала вокруг Меркьюри атмосферу стабильности, не ущемляя его свободу и была всегда рядом.

 
В 1973-м Queen выпустили дебютный альбом, тогда же Меркьюри сделал Мэри предложение руки и сердца.

В 1973-м Queen выпустили дебютный альбом, тогда же Меркьюри сделал Мэри предложение руки и сердца.

 

Когда они познакомились, Мэри было 19. Дочь работника типографии была продавщицей в одном из популярных лондонских магазинов. После знакомства в 1970-м молодые люди жили вместо 6 лет. Сначала они снимали небольшую комнатушку, а потом перебрались в отдельную квартиру, и, по воспоминаниям Мэри, если бы не ориентация Меркьюри, они бы связали себя узами брака.
Фредди с Мэри в частном самолете, 1970-е гг.

Фредди с Мэри в частном самолете, 1970-е гг.

 
Счастье Остин было омрачено подозрением в неверности Фредди, а в 1976 году он признался возлюбленной в своей бисексуальности.

Счастье Остин было омрачено подозрением в неверности Фредди, а в 1976 году он признался возлюбленной в своей бисексуальности.

 
Мэри Остин - женщина, которая стала вдохновением для баллады «Любовь моей жизни» Queen's, 1975 год.

Мэри Остин - женщина, которая стала вдохновением для баллады «Любовь моей жизни» Queen's, 1975 год.

 
Слова Меркьюри о своей ориентации положили конец их романтическим отношениям с Мэри Остин.

Слова Меркьюри о своей ориентации положили конец их романтическим отношениям с Мэри Остин.

 

И даже когда Остин решила уйти из-за того, что ей просто надоело делить Фредди с мужчинами, они сохранили платонические отношения. Музыкант купил своей подруге роскошную квартиру в Лондоне, рядом со своим домом, чтобы они могли видеться ежедневно. А когда Мэри родила сына от дизайнера Пирса Камерона, то Фредди стал его крёстным отцом.
Несмотря на все тяготы, выпавшие в жизни обоих, Фредди и Мэри навсегда остались друзьями.

Несмотря на все тяготы, выпавшие в жизни обоих, Фредди и Мэри навсегда остались друзьями.

 
Любовь великого музыканта к Мэри не исчезала никогда.

Любовь великого музыканта к Мэри не исчезала никогда.

 

Дружба эта продолжалась до самой смерти Меркьюри, который не раз говорил, что Мэри Остин – его самый близкий друг, жизни без которого просто невозможна. Мэри часами вместе с Джими просиживала у постели Фредди, когда он умирал в страшных болях. И именно ей довелось сообщать родителям своего друга о его смерти. Большую часть своего многомиллионного состояния Меркьюри завещал родителям, сестре и Мэри, которую он называл главной женщиной в своей жизни. Она и сегодня живёт в роскошном особняке в Кенсингтоне, который достался ей в наследство.
Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»

«Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно. Я никогда не смогу полюбить мужчину, как люблю Мэри».

 
Меркьюри был знаменит своим неумеренным стилем жизни и неудержимой мощью на сцене.

Меркьюри был знаменит своим неумеренным стилем жизни и неудержимой мощью на сцене.

 
На церемонии «Ivor Novello Awards» в апреле 1987 года Фредди Меркьюри был награжден премией за выдающийся вклад в развитие британской музыки.

На церемонии «Ivor Novello Awards» в апреле 1987 года Фредди Меркьюри был награжден премией за выдающийся вклад в развитие британской музыки.

 
Солист британской рок-группы «Queen» вместе с Мэри Остин на церемонии «Ivor Novello Awards».

Солист британской рок-группы «Queen» вместе с Мэри Остин на церемонии «Ivor Novello Awards».

 
Певец Фредди Меркьюри вместе со своей подругой Мэри Остин в Королевском Альберт-холле (Лондон).

Певец Фредди Меркьюри вместе со своей подругой Мэри Остин в Королевском Альберт-холле (Лондон).

 
Она была всегда рядом, когда Фредди в ней нуждался.

Она была всегда рядом, когда Фредди в ней нуждался.

 
Именно эта очаровательная блондинка помогала развивать британскому певцу его экстравагантный сценический образ.

Именно эта очаровательная блондинка помогала развивать британскому певцу его экстравагантный сценический образ.

 
Фредди Меркьюри написал песню Love of my life после расставания с Мэри Остин.

Фредди Меркьюри написал песню Love of my life после расставания с Мэри Остин.

 

 
Фредди Меркьюри нуждался в поддержке и помощи своей близкой подруги, которая разделила с ним даже последние дни его жизни.

Фредди Меркьюри нуждался в поддержке и помощи своей близкой подруги, которая разделила с ним даже последние дни его жизни.

 
Легендарный британский певец Фредди Меркьюри был и остается любовью всей жизни для Мэри Остин.

Легендарный британский певец Фредди Меркьюри был и остается любовью всей жизни для Мэри Остин.

 
Однажды Меркьюри сказал: «Мои возлюбленные не могли заменить Мэри. Она была моим единственным другом, моей женой. Да, я воспринимал эти отношения как брак».

Однажды Меркьюри сказал: «Мои возлюбленные не могли заменить Мэри. Она была моим единственным другом, моей женой. Да, я воспринимал эти отношения как брак».

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»

И не забудьте:
Романтические фотографии легендарного лидера Queen и «любви всей его жизни»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх