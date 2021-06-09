10 загадочных личностей, которые вдохновляли великих поэтов и писателей

Многие великие писатели при создании своих произведений черпали вдохновение в реальных людях. В ряде случаев человек, мотивировавший автора, хорошо известен - от Беатриче Портинари, которая вдохновляла Данте, до жены Ф. Скотта Фицджеральда, Зельды, которая была прообразом Дейзи в «Великом Гэтсби». Но определить источники вдохновения для работ других авторов иногда было сложнее. Есть ряд случаев, когда муза оставалась загадкой. В некоторых случаях, даже если было указано имя, было невозможно окончательно установить личность данного человека. В других примерах не было обнаружено даже имени человека — прообраза главного героя. Приведем 10 примеров великих литературных муз, личности которых никогда не были окончательно установлены.
1. Петрарка и Лаура
Франческо Петрарка был одним из основателей ренессансного гуманизма, и одним из его самых известных достижений является стихотворный сборник «Канцоньере». Основной темой этого сборника является некая Лаура — женщина, которая вдохновляла поэта, и которая описывается в стихах как объект неразделенной любви Петрарки. Кем была эта Лаура, остается загадкой: поэт ни разу не упоминал ее фамилию. Некоторые утверждают, что загадочной «музой», скорее всего, была Лаура де Нов. Но это никогда не было окончательно установлено (все же Петрарка писал 7 веков назад), и Лаурой могла быть кто угодно.
2. Шекспир и вдохновение для его сонетов
Сонеты Уильяма Шекспира вызвали большой интерес по многим причинам, включая тот факт, что создается впечатление, будто они были вдохновлены двумя разными людьми (одним мужчиной и одной женщиной), но кто это был — загадка. 126 сонетов адресованы мужчине, известному как «Справедливая юность», а 26 - женщине, называемой «Темная леди». Оба остаются неизвестными по сей день. Сонеты в целом также были посвящены человеку по имени «мистер У.Х.», и неясно, является ли он кем-то из двух предыдущих или третьим. Кто-то предположил, что «У.Х.» - друг Шекспира, Уильям Герберт, который обеспечил финансовую поддержку публикации «Первого фолио» - собрания пьес Шекспира. Другие полагают, что это Генри Ризли, и утверждают, что Шекспир изменил порядок инициалов человека, чтобы оставить его личность в тайне.
3. Александр Поуп и персонаж «Элегии в память о несчастной даме»
Поиски вдохновения великими писателями - не новое явление. Примеры подобного можно увидеть и в далеком прошлом, когда биограф Сэмюэль Джонсон захотел выяснить личность женщины, вдохновившей одно из произведений Александра Поупа. В стихотворении, озаглавленном «Элегия в память о несчастной даме», не раскрывается личность женщины, о которой идет речь. Однако, как Джонсон заявил позже в написанной им биографии Поупа «Жизни поэтов»: «Все мои расследования относительно имени и жизни дамы оказались бесплодными». Последующие расследования других людей также не смогли установить ее личность.
4. Байрон и его предполагаемый сын
Джордж Гордон Байрон, чаще всего известный как лорд Байрон, был известен не только своей поэзией, но и печально известной личной жизнью. Одна из загадок связана с детьми, которые у него якобы были. Известно, что у Байрона была дочь по имени Ада от законного брака с Анной Изабеллой Милбенк, а также у него родилась другая дочь, Аллегра, от связи со сводной сестрой Мэри Шелли, Клэр Клэрмонт. Он признал Аллегру своим ребенком. Однако, помимо этих подтвержденных примеров отцовства Байрона, существовали также предположения, что у поэта мог быть еще один ребенок, и что одна из его работ посвящена именно ему. Считается, что стихотворение «Моему сыну» рассказывает о мальчике, рожденном женщиной по имени Люси Монк. Она работала у поэта, когда тот жил в Ньюстедском аббатстве, и некоторые люди считают, что Байрон, возможно, был отцом мальчика. Тем не менее, Байрон никогда не подтвердил этого, и в стихотворении может упоминаться другой неизвестный ребенок, который родился у него. Также возможно, что это и вовсе воображаемый сценарий.
5. Эдгар По и близнецы из «Падения дома Ашеров»
Один из самых известных рассказов Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» рассказывает мрачную историю о близнецах Родерике и Мэдилейн, членах Дома Ашеров. На создание этих персонажей По, возможно, вдохновили два настоящих близнеца, с которыми он был знаком. Джеймс Кэмпбелл и Агнес Пай, как брат и сестра в рассказе По, страдали от проблем с психическим здоровьем и вели затворническое существование. Как и Родерик и Мэдилейн, Джеймс и Агнес были также последними в своей семье. Сам Эдгар По никогда не подтверждал, что они были источником вдохновения для его рассказа, но параллели между вымыслом и реальностью поразительны.
6. Александр Дюма и человек в железной маске
Легендарный человек в железной маске, который вдохновил третью часть романа Александра Дюма «Виконт де Бражелон: 10 лет спустя», является одним из самых известных примеров неразрешенных загадок личности. Это также необычный пример того, как муза писателя озадачивает не только читателей, но и самого автора произведения. Ни Дюма, ни кто-либо другой не знали, кем на самом деле был этот человек. Он был заключенным, который содержался в Бастилии в конце XVII - начале XVIII веков. Его лицо всегда было скрыто, и поэтому его личность никогда так и не была подтверждена. Людовик XIV был королем Франции в то время, и это привело к предположению, что таинственный заключенный имел какую-то связь с монархом. Именно это предположение было использовано Дюма в романе, в котором становится известно, что заключенный является Филиппом, тайным братом-близнецом короля. В реальной жизни было много предположений относительно его истинной личности, но вряд ли кто-нибудь когда-либо узнает наверняка.
7. Эмили Дикинсон и «Мастер»
Большая часть жизни американской поэтессы Эмили Дикинсон осталась загадкой, поэтому неудивительно, что вопрос о людях, которые могли вдохновить ее работы, также является неоднозначным. Одним из самых интригующих вопросов является личность человека, которому Дикинсон писала любовные письма в 1858–1861 годах. Они были адресованы человеку, известному как «Мастер», но его имени ни разу не упоминалось в переписке, а его личность остается неизвестной. Письма загадочные во многих отношениях. Неизвестно, был ли Мастер настоящим человеком или воображаемым, придуманным Дикинсон. Даже если письма были отправлены реальному человеку, неясно, были ли они когда-либо отправлены или прочитаны предполагаемым получателем. Предполагалось, что «объектом воздыхания» может быть каждый из мужчин, с которыми Дикинсон, как известно, переписывалась при ее жизни, включая журналистов Сэмюэля Боулза и Томаса Вентворта Хиггинсона. Дикинсон также дружила и обменивалась письмами с Отисом Лордом. Однако ученые так и не смогли прийти к единому мнению относительно того, кто был наиболее вероятным «кандидатом».
8. Флобер и вдохновение для мадам Бовари
В «Мадам Бовари» Гюстава Флобера рассказывается история молодой женщины по имени Эмма, чьи попытки избежать ограничений в повседневной жизни приводят к ее падению и смерти. Флобер, как говорят, однажды заявил: «Мадам Бовари — это я». Это иногда рассматривалось как окончательный акт самоидентификации автора с его персонажем. Но была ли настоящая женщина, которая вдохновляла Флобера в его «истории провинциальной жизни». Утверждалось, что прообразом мадам Бовари была Луиза Коле, женщина, с которой у Флобера был роман, когда он начал писать роман. Сам Флобер никогда не подтверждал этого, предпочитая утверждать, что Эмма — это отражение его самого.
9 Толстой и прообраз Анны Карениной
Как и в случае с «Мадам Бовари», сюжет романа «Анна Каренина» Льва Толстого также фокусируется на падении женщины в обществе, не приемлющем «ошибок». В первом черновике книги больше рассказывалось о муже главной героини, но Толстой постепенно переработал роман, чтобы вместо этого он стал историей о самой Анне. Равно, как в примере с Флобером, утверждалось, что Толстой при создании персонажа черпал вдохновение из истории женщины, которую он знал в реальной жизни. Так кем же могла быть эта женщина. Некоторые считают, что прообразом Анны Карениной была Мария Гартунг, чьим отцом был Александр Сергеевич Пушкин. Однако Толстой никогда не делал никаких заявлений относительно того, с кого был написан образ Анны Карениной.
10. Капоте и модель для Холли Голайтли
Роман Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани» познакомил мир с персонажем Холли Голайтли, которая стала еще более знаковой после того, как ее роль в одноименной экранизации сыграла Одри Хепберн. Но кто изначально был моделью для Холли. Многие женщины, которые знали Капоте, могли быть прообразом героини. Но другие полагают, что Холли представляет собой совокупность разных женщин, с которыми Капоте был знаком в то время в Нью-Йорке. К ним относятся Глория Вандербильт, Мейв Бреннан и Уна О'Нил. Упоминали даже Мэрилин Монро. В конечном счете, уже невозможно определить, была ли использована в качестве модели для персонажа какая-либо конкретная женщина.
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